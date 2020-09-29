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Міноборони оголосило про утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів
Міністерство оборони України оголосило тендер на утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів ОФ-26.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в системі "Prozorro".
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій визначено 15 жовтня 2020 року, сам аукціон відбудеться 16 жовтня.
Згідно з опублікованими даними, очікувана вартість операції становить 1,59 млн грн.
Утилізувати планують 125-мм танкові осколково-фугасні снаряди ОФ-26. Згідно із супровідною документацією необхідно ліквідувати 2 400 таких снарядів, які перебувають на території військової частини в м. Балаклея.
Топ коментарі
+48 Александр Иовица #470862
показати весь коментар29.09.2020 15:09 Посилання
+33 dtrscnij grsrt
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+31 Сергей Яковлев #435776
показати весь коментар29.09.2020 15:09 Посилання
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И да, у меня бывает что в холодильнике какая-то продукция (в основном молочка - йогурты, сырки, сметана) могут достоять до окончания срока годности - могу на работе задержаться и новый йогурт себе купить, а старый продолжает стоять и т.д. И да, как срок закончился - я их в мусорку. Это только в совке от нищеты искали "а что можно с протухшей сметаной сделать, оладушки может, пожарим, ванильки подсыпем - и сойдёт". Мне мое здоровье дороже
Хоча що вам до того - вам треба знайти зрадозрадну зраду.
Не понятно, зачем указывается сумма. Тендер, насколько я понимаю, объявляется для того, чтобы найти исполнителя, который выполнит работу за наименьшую оплату. Может, кто-то взялся бы за утилизацию за 300 тысяч. Я имею в виду нормальный тендер, а не схему. Считать это изначально схемой у меня нет причин, потому, что эти тендеры при оформлении проходят юридическую экспертизу.
Т.е. сумма уже заложен и больше нее МО не выделит. А участники торгов должно объявить максимальную скидку которую готовы предоставить.
ПОРНОМОДЕЛЬ - ЩО З НЕЇ ВІЗЬМЕШ
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https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Как надо ненавидеть свою страну и Армию ,чтобы дать приказ "не стрелять в ответ" и рассматривать штрафы в случае нарушения приказа?!
https://wikipedia.org/wiki/File:125mm_he-frag_of-26.JPG
https://wikipedia.org/wiki/File:125mm_he-frag_of-26.JPG
Осколочный снаряд 3OF26
Поступил на вооружение в 1970 г. Использует детонатор 3В-21 (масса 0,431 кг, надежность 0,98). Снаряд создает от 600 до 2000 осколков. Корпус для современных снарядов изготавливается из стали 45Х1 или из высокопрочной стали 60С2. Современные снаряды создают до 2500 эффективных осколков.Страна происхождения : https://ru.qwe.wiki/wiki/Soviet_Union Советский Союз
Вспомните про склады, дебилы.
Своего не делаем,- а то, что есть уничтожаем!