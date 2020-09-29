Міноборони оголосило про утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів

Міністерство оборони України оголосило тендер на утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів ОФ-26.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в системі "Prozorro".

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій визначено 15 жовтня 2020 року, сам аукціон відбудеться 16 жовтня.

Згідно з опублікованими даними, очікувана вартість операції становить 1,59 млн грн.

Утилізувати планують 125-мм танкові осколково-фугасні снаряди ОФ-26. Згідно із супровідною документацією необхідно ліквідувати 2 400 таких снарядів, які перебувають на території військової частини в м. Балаклея.

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