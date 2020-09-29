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Міноборони оголосило про утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів

Міноборони оголосило про утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів

Міністерство оборони України оголосило тендер на утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів ОФ-26.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в системі "Prozorro".

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій визначено 15 жовтня 2020 року, сам аукціон відбудеться 16 жовтня.

Згідно з опублікованими даними, очікувана вартість операції становить 1,59 млн грн.

Утилізувати планують 125-мм танкові осколково-фугасні снаряди ОФ-26. Згідно із супровідною документацією необхідно ліквідувати 2 400 таких снарядів, які перебувають на території військової частини в м. Балаклея.

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Міноборони оголосило про утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів 01
Міноборони оголосило про утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів 02
Міноборони оголосило про утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів 03
Міноборони оголосило про утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів 04

Автор: 

боєприпаси (2291) Міноборони (7456) утилізація (69) Prozorro (1968)


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Топ коментарі
+48
Эти снаряды нужно было давно утилизировать в АТО по позициям сепаров.
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29.09.2020 15:09
+33
Хто там патронную фабрику хотів ?
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29.09.2020 15:06
+31
Зачем????за такие утилизации должен быть трибунал.
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29.09.2020 15:09
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Катя, а ты видела их срок годности???... ты дома в холодильнике продукты тоже до просрочки доводишь?, потом в мусорку???
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29.09.2020 15:54 Відповісти
А ты их срок годности видел, прежде чем "зраду раздувать"? Неудивительно, в Украине осталось куча запасов вооружений совка, и часть из них элементарно портиться даже при правильном хранении, не говоря уже о сохранённых снарядах после пожаров и хранения под открытым небом.
И да, у меня бывает что в холодильнике какая-то продукция (в основном молочка - йогурты, сырки, сметана) могут достоять до окончания срока годности - могу на работе задержаться и новый йогурт себе купить, а старый продолжает стоять и т.д. И да, как срок закончился - я их в мусорку. Это только в совке от нищеты искали "а что можно с протухшей сметаной сделать, оладушки может, пожарим, ванильки подсыпем - и сойдёт". Мне мое здоровье дороже
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29.09.2020 16:52 Відповісти
"гранаты не той системы"(с)???!!! зебилы,А-А-А-А?!!!
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29.09.2020 15:35 Відповісти
"Минобороны объявило об утилизации 125-мм танковых осколочно-фугасных снарядов" - Наверное ***** собралось переходить в наступление.
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29.09.2020 15:36 Відповісти
Собралось, и то не вчера, а давно тому. Вопрос времени, а не будет или нет.
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29.09.2020 16:00 Відповісти
а що на танкових стрільбах "утилізувати" не дешевше , і військовим корисно і грошей економія ...
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29.09.2020 15:37 Відповісти
А как нндостачу списать ? А оут все чин-чинарем: амортизация и списание по нулевой стоимости.
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29.09.2020 23:05 Відповісти
бачиш , видалили коментар ...правда не потрібна нікому не зелупі ні шекеладу ...але чую зараз забанять соросята
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30.09.2020 17:36 Відповісти
вы все врети, барыга все снаряды взорвал и украл, откуда тут взялись снаряды еще и на утилизацию?
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29.09.2020 15:39 Відповісти
скоро і найбільші побачимо на реалізацію/утилізацію, вазеліновим вони все одно не потрібні.
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29.09.2020 15:57 Відповісти
мало підірвав ?
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30.09.2020 09:58 Відповісти
все підірвав, все! воювати нічим. самими буряками стріляли по сепарах, коли влучали, вони лякались червоного і від розриву серця помирали!!!
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30.09.2020 10:44 Відповісти
Чому їх не вистрілили по російських військах на Донбасі? Я в шоці. Даром майно знищать.
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29.09.2020 15:40 Відповісти
Це "майно" лежить на артскладах в напіврозкладеному від іржі стані з 50-60-х років минулого століття.
Хоча що вам до того - вам треба знайти зрадозрадну зраду.
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29.09.2020 15:46 Відповісти
В 50-х ВОФ36 з ОФ26 не було...
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29.09.2020 15:50 Відповісти
Хай навіть так. Вони лежать вже більш, як 40 років. І в основному зберігалися під відкритим небом в ящиках. На тому ж "Цензорі" не раз писалось, що військам **********, поїжені іржею, доставляли в зону бойових дій.
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29.09.2020 16:08 Відповісти
Розвернуті коментарі з цього приводу я надав вище.
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29.09.2020 16:21 Відповісти
ну як закладні фугаси підуть...
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29.09.2020 17:17 Відповісти
Угу ... Спробуйте закласти самі ...
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29.09.2020 17:54 Відповісти
болванку з тротилом? Вона сама по собі вез взривателя не вибухає... як що....Взриватель вкручують перед використаням...
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01.10.2020 11:58 Відповісти
"ожидаемая стоимость операции составляет 1,59 млн грн".

Не понятно, зачем указывается сумма. Тендер, насколько я понимаю, объявляется для того, чтобы найти исполнителя, который выполнит работу за наименьшую оплату. Может, кто-то взялся бы за утилизацию за 300 тысяч. Я имею в виду нормальный тендер, а не схему. Считать это изначально схемой у меня нет причин, потому, что эти тендеры при оформлении проходят юридическую экспертизу.
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29.09.2020 15:41 Відповісти
Там может быть торги с понижающим коэффициентом.
Т.е. сумма уже заложен и больше нее МО не выделит. А участники торгов должно объявить максимальную скидку которую готовы предоставить.
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29.09.2020 15:49 Відповісти
Мне кажется, полезно проводить тендер как живой аукцион "кто согласен за меньшую сумму", а не просто одноразовое предложение от каждого участника. А как на самом деле?
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29.09.2020 16:00 Відповісти
Так и проводят на меньшую сумму. В три этапа. После каждого выбывают самые высокие.
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29.09.2020 16:42 Відповісти
Зе підготував вазелін і став у позу перед Кремлем.
ПОРНОМОДЕЛЬ - ЩО З НЕЇ ВІЗЬМЕШ
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29.09.2020 15:44 Відповісти
Чому така неповага до порномоделей ? Вони чесно виконують свою роботу , плодами якої ви користуватись не зобов'язані.
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29.09.2020 15:56 Відповісти
Я б цю порномодель позбавив громадянства України і вислав до бурятів на щасливе новосєльє
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29.09.2020 15:58 Відповісти
Вас порномодель образила ?
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29.09.2020 16:02 Відповісти
Зе це порномодель, так зрозуміло?
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29.09.2020 16:08 Відповісти
Ще сантехніком обізви чи лікарем ... Адже "що із них взяти ?"
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29.09.2020 15:58 Відповісти
_Отнюдь, это Украину поставили, всех кто против оккупантов. А сам зеверсант с оккупантами полнотью вместе и заодно.
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29.09.2020 16:05 Відповісти
Міноборони оголосило про утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів - Цензор.НЕТ 8863
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29.09.2020 15:46 Відповісти
Він не знищив добровольчий рух , він його "успішно реформував".
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29.09.2020 16:01 Відповісти
Войны нету в Днепре, Запорожье, Харькове, Полтаве...ты хочешь сказать, что это сцыкло порешало? есть много вопросов...но глядя через призму времени, нужен был второй срок для полной оценки сегодняшнего...а не так, как сейчас...и ведя беседы с людьми с донбаса, многие надеялись, что эту погань выкинут из Украины...а сейчас они вынуждены томиться в ожидании хз пойми чего!
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29.09.2020 17:19 Відповісти
Это вероятно неразорвавшиеся в одном из салютов в честь рышучих рыфарматарав
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29.09.2020 15:58 Відповісти
І безальтернативно миролюбних ! "Немає військового шляху"- цитата .
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29.09.2020 16:04 Відповісти
почему неразорвавшиеся? разорвались где надо, как нужно! куровод не даст ********!
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29.09.2020 17:22 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Как надо ненавидеть свою страну и Армию ,чтобы дать приказ "не стрелять в ответ" и рассматривать штрафы в случае нарушения приказа?!
Міноборони оголосило про утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів - Цензор.НЕТ 59
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29.09.2020 16:22 Відповісти
Вечного нет ничего. Комментаторов, типа "можно восстановить" - в топку. Этого не делает никто и нигде в мире. А еще, проссроченный боеприпас может не просто не выстрелить, а намертво заклинить ствол или казенник. Скупой платит дважды. Только тут цена - жизнь наших воинов. Минообороны - дубовые солдафоны. Неужели тяжело было хоть краткое обоснование утилизации написать? Зачем народ злить? Зе и так всех *****...л своим "просто перестать стрелять" ...
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29.09.2020 16:32 Відповісти
+5
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29.09.2020 17:56 Відповісти
3VOF36 / 3OF26

https://wikipedia.org/wiki/File:125mm_he-frag_of-26.JPG Міноборони оголосило про утилізацію 125-мм танкових осколково-фугасних снарядів - Цензор.НЕТ 8035

https://wikipedia.org/wiki/File:125mm_he-frag_of-26.JPG
Осколочный снаряд 3OF26
Поступил на вооружение в 1970 г. Использует детонатор 3В-21 (масса 0,431 кг, надежность 0,98). Снаряд создает от 600 до 2000 осколков. Корпус для современных снарядов изготавливается из стали 45Х1 или из высокопрочной стали 60С2. Современные снаряды создают до 2500 эффективных осколков.Страна происхождения : https://ru.qwe.wiki/wiki/Soviet_Union Советский Союз
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29.09.2020 16:44 Відповісти
Гарматний постріл занадто відповідальна річ аби випробовувати счастя після пожежі.
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29.09.2020 16:47 Відповісти
ТЕМА -ГРОМОВІДВІД СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВИПОРОЖНЕННЯ ПОРОХОБОТІВ ?
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29.09.2020 16:47 Відповісти
---- Чекаємо на черговий " Феєрверк"деверсантів ...Хто НЕподалік отих складів із 125 мм----пакуйте валізи і ". на недельку в Коморово .до второго ..."
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29.09.2020 17:03 Відповісти
а без отмыва бабла ссаного нельзя где то зарыть или вон в речку скинуть или во львов на свалку подкинуть--обязательно надо тендер ..который выиграет какой то волосатый папик и наварится очень очень я так думаю
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29.09.2020 17:04 Відповісти
а лучше Вам под домом скинуть
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29.09.2020 19:04 Відповісти
Наварить на металле можно не хило,вес снаряда-23кг,с ВВ конечно,но он без проблем удаляется..
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29.09.2020 19:13 Відповісти
Звернув увагу, що лоти №№1,2 - це протипіхотні міни. Тобто вони у нас на складах ще є. А знатоки писали, що їх злочинна попередня і ще попередніша влада знищила.
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29.09.2020 17:07 Відповісти
Порошенко, что ты делаешь?!! Хватит работать на путена!!!
Вспомните про склады, дебилы.
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29.09.2020 17:32 Відповісти
Злодійня клята , а не влада .
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29.09.2020 18:48 Відповісти
ворог серед нас
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29.09.2020 19:29 Відповісти
Який "тендер"?! Гукніть того, хто без конкурсу знищив 5 арсеналів! А то воно колотить країну...
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29.09.2020 19:30 Відповісти
То есть, пора окна лентами крест на крест заклеивать, запасаться цементом, утеплителями, кровельными, пило- и прочими стройматериалами, необходимыми для ремонта хат, розваленных в ходе утилизации снарядов. Оно ж, умеючи, можно ж так наутилизировать, тем более, снарядам полагается летать...
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29.09.2020 19:31 Відповісти
Вангую тендер выиграют представители "маладых республик", заберут боеприпасы еще и бабла в придачу за "работу"😠
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29.09.2020 19:51 Відповісти
утилизировать эти снаряды нужно на донбассе, за линией разграничения, желательно по кацапско-сепарским укреплениям.
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29.09.2020 22:25 Відповісти
Супер идея!!!
Своего не делаем,- а то, что есть уничтожаем!
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29.09.2020 23:22 Відповісти
Может я просто дура. Это же цветмет!?
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29.09.2020 23:23 Відповісти
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