Минобороны объявило об утилизации 125-мм танковых осколочно-фугасных снарядов

Министерство обороны Украины объявило тендер на утилизацию 125-мм танковых осколочно-фугасных снарядов ОФ-26.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные в системе "Prozorro".

Конечный срок подачи тендерных предложений определен 15 октября 2020 года, сам аукцион состоится 16 октября.

Согласно опубликованным данным, ожидаемая стоимость операции составляет 1,59 млн грн.

Утилизировать планируют 125-мм танковые осколочно-фугасные снаряды ОФ-26. Согласно сопроводительной документации, необходимо утилизировать 2 400 таких снарядов, находящихся на территории воинской части в г. Балаклея.

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