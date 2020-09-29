Минобороны объявило об утилизации 125-мм танковых осколочно-фугасных снарядов
Министерство обороны Украины объявило тендер на утилизацию 125-мм танковых осколочно-фугасных снарядов ОФ-26.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные в системе "Prozorro".
Конечный срок подачи тендерных предложений определен 15 октября 2020 года, сам аукцион состоится 16 октября.
Согласно опубликованным данным, ожидаемая стоимость операции составляет 1,59 млн грн.
Утилизировать планируют 125-мм танковые осколочно-фугасные снаряды ОФ-26. Согласно сопроводительной документации, необходимо утилизировать 2 400 таких снарядов, находящихся на территории воинской части в г. Балаклея.
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+48 Александр Иовица #470862
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+33 dtrscnij grsrt
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+31 Сергей Яковлев #435776
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И да, у меня бывает что в холодильнике какая-то продукция (в основном молочка - йогурты, сырки, сметана) могут достоять до окончания срока годности - могу на работе задержаться и новый йогурт себе купить, а старый продолжает стоять и т.д. И да, как срок закончился - я их в мусорку. Это только в совке от нищеты искали "а что можно с протухшей сметаной сделать, оладушки может, пожарим, ванильки подсыпем - и сойдёт". Мне мое здоровье дороже
Хоча що вам до того - вам треба знайти зрадозрадну зраду.
Не понятно, зачем указывается сумма. Тендер, насколько я понимаю, объявляется для того, чтобы найти исполнителя, который выполнит работу за наименьшую оплату. Может, кто-то взялся бы за утилизацию за 300 тысяч. Я имею в виду нормальный тендер, а не схему. Считать это изначально схемой у меня нет причин, потому, что эти тендеры при оформлении проходят юридическую экспертизу.
Т.е. сумма уже заложен и больше нее МО не выделит. А участники торгов должно объявить максимальную скидку которую готовы предоставить.
ПОРНОМОДЕЛЬ - ЩО З НЕЇ ВІЗЬМЕШ
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jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Как надо ненавидеть свою страну и Армию ,чтобы дать приказ "не стрелять в ответ" и рассматривать штрафы в случае нарушения приказа?!
https://wikipedia.org/wiki/File:125mm_he-frag_of-26.JPG
https://wikipedia.org/wiki/File:125mm_he-frag_of-26.JPG
Осколочный снаряд 3OF26
Поступил на вооружение в 1970 г. Использует детонатор 3В-21 (масса 0,431 кг, надежность 0,98). Снаряд создает от 600 до 2000 осколков. Корпус для современных снарядов изготавливается из стали 45Х1 или из высокопрочной стали 60С2. Современные снаряды создают до 2500 эффективных осколков.Страна происхождения : https://ru.qwe.wiki/wiki/Soviet_Union Советский Союз
Вспомните про склады, дебилы.
Своего не делаем,- а то, что есть уничтожаем!