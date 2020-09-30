Гірники шахти "Родіна" в Кривому Розі піднялися на поверхню
Гірники шахти "Родіна" увечері 29 вересня піднялися на поверхню. Гірники шахти "Жовтнева" поки залишаються під землею.
Про це повідомляє лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.
"24 гірники шахти "Жовтнева" залишаються під землею - продовжують протест", - написав Волинець.
Трьома годинами раніше він повідомив про зрив переговорів між адміністрацією КЗРК і гірниками.
Водночас Ольга Потапенко у Facebook-спільноті КЗРК/КЗРК інформує про те, що учасники протесту повертаються зі столиці додому.
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шахты "Октябрьская"\\\\\\\\\\
Неплохо чо. Еще проспект Московский есть и прочих жюковых с, внимание, Муравьева(ну, был, или есть).
Европа же? Там в Европе есть улицы Чингисхана или Османа с Мехмедом?
Или Вяликой чумы? Или колдуна Джордано Бруно, хотя да, они раскаялись. Но в добром здравии жить на улицах палачей, шо твоего деда расстреляли или сгноили, то это.... страна-мазохист.
исполняют- горняки шахты !