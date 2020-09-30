Гірники шахти "Родіна" в Кривому Розі піднялися на поверхню

Гірники шахти "Родіна" увечері 29 вересня піднялися на поверхню. Гірники шахти "Жовтнева" поки залишаються під землею.

Про це повідомляє лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.

"24 гірники шахти "Жовтнева" залишаються під землею - продовжують протест", - написав Волинець.

Трьома годинами раніше він повідомив про зрив переговорів між адміністрацією КЗРК і гірниками.

Водночас Ольга Потапенко у Facebook-спільноті КЗРК/КЗРК інформує про те, що учасники протесту повертаються зі столиці додому.