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Гірники шахти "Родіна" в Кривому Розі піднялися на поверхню

Гірники шахти

Гірники шахти "Родіна" увечері 29 вересня піднялися на поверхню. Гірники шахти "Жовтнева" поки залишаються під землею.

Про це повідомляє лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.

"24 гірники шахти "Жовтнева" залишаються під землею - продовжують протест", - написав Волинець.

Трьома годинами раніше він повідомив про зрив переговорів між адміністрацією КЗРК і гірниками.

Водночас Ольга Потапенко у Facebook-спільноті КЗРК/КЗРК інформує про те, що учасники протесту повертаються зі столиці додому.

Автор: 

Волинець Михайло (97) шахтарі (538)


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Водка кончилась?
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30.09.2020 14:06 Відповісти
и закуска
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30.09.2020 14:12 Відповісти
Горняки шахты "Родина"\\\\\\\\\\
шахты "Октябрьская"\\\\\\\\\\

Неплохо чо. Еще проспект Московский есть и прочих жюковых с, внимание, Муравьева(ну, был, или есть).
Европа же? Там в Европе есть улицы Чингисхана или Османа с Мехмедом?
Или Вяликой чумы? Или колдуна Джордано Бруно, хотя да, они раскаялись. Но в добром здравии жить на улицах палачей, шо твоего деда расстреляли или сгноили, то это.... страна-мазохист.
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30.09.2020 14:10 Відповісти
Песня "Родина",
исполняют- горняки шахты !
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30.09.2020 14:10 Відповісти
"октябрьская", "родіна", "іммені кірова"... доки ТАКЕ будете терпіти, - будуть вами ноги витерати!
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30.09.2020 14:12 Відповісти
Короче, дриснули...
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30.09.2020 14:14 Відповісти
Повертаються додому,а те що бастували - добились,чи як завжди та ну їх на....
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30.09.2020 15:33 Відповісти
А чего бастуют?!Ведь у них всё старым шахтёрским путём!И название шахт советское,и мер Вилкул мазу за ОПЗЖ тянет,и их земляки Зе с Юзиком им "животворящую зелёную " власть сделали!!!
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30.09.2020 18:16 Відповісти
 
 