Горняки шахты "Родина" в Кривом Роге поднялись на поверхность

Горняки шахты "Родина" вечером 29 сентября поднялись на поверхность. Горняки шахты "Октябрьская" пока остаются под землей.

Об этом сообщает лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.



"24 горняка шахты "Октябрьская" остаются под землей - продолжают протест", - написал Волынец.



Тремя часами ранее он сообщил о срыве переговоров между администрацией КЖРК и горняками.



В то же время Ольга Потапенко в Facebook-сообществе КЖРК/КЗРК информирует о том, что участники протеста возвращаются из столицы домой.



