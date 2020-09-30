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Горняки шахты "Родина" в Кривом Роге поднялись на поверхность

Горняки шахты

Горняки шахты "Родина" вечером 29 сентября поднялись на поверхность. Горняки шахты "Октябрьская" пока остаются под землей.

Об этом сообщает лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

"24 горняка шахты "Октябрьская" остаются под землей - продолжают протест", - написал Волынец.

Тремя часами ранее он сообщил о срыве переговоров между администрацией КЖРК и горняками.

В то же время Ольга Потапенко в Facebook-сообществе КЖРК/КЗРК информирует о том, что участники протеста возвращаются из столицы домой.

Автор: 

Волынец Михаил (158) шахтеры (656)


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Водка кончилась?
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30.09.2020 14:06 Ответить
и закуска
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30.09.2020 14:12 Ответить
Горняки шахты "Родина"\\\\\\\\\\
шахты "Октябрьская"\\\\\\\\\\

Неплохо чо. Еще проспект Московский есть и прочих жюковых с, внимание, Муравьева(ну, был, или есть).
Европа же? Там в Европе есть улицы Чингисхана или Османа с Мехмедом?
Или Вяликой чумы? Или колдуна Джордано Бруно, хотя да, они раскаялись. Но в добром здравии жить на улицах палачей, шо твоего деда расстреляли или сгноили, то это.... страна-мазохист.
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30.09.2020 14:10 Ответить
Песня "Родина",
исполняют- горняки шахты !
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30.09.2020 14:10 Ответить
"октябрьская", "родіна", "іммені кірова"... доки ТАКЕ будете терпіти, - будуть вами ноги витерати!
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30.09.2020 14:12 Ответить
Короче, дриснули...
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30.09.2020 14:14 Ответить
Повертаються додому,а те що бастували - добились,чи як завжди та ну їх на....
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30.09.2020 15:33 Ответить
А чего бастуют?!Ведь у них всё старым шахтёрским путём!И название шахт советское,и мер Вилкул мазу за ОПЗЖ тянет,и их земляки Зе с Юзиком им "животворящую зелёную " власть сделали!!!
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30.09.2020 18:16 Ответить
 
 