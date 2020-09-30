Горняки шахты "Родина" в Кривом Роге поднялись на поверхность
Горняки шахты "Родина" вечером 29 сентября поднялись на поверхность. Горняки шахты "Октябрьская" пока остаются под землей.
Об этом сообщает лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
"24 горняка шахты "Октябрьская" остаются под землей - продолжают протест", - написал Волынец.
Тремя часами ранее он сообщил о срыве переговоров между администрацией КЖРК и горняками.
В то же время Ольга Потапенко в Facebook-сообществе КЖРК/КЗРК информирует о том, что участники протеста возвращаются из столицы домой.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шахты "Октябрьская"\\\\\\\\\\
Неплохо чо. Еще проспект Московский есть и прочих жюковых с, внимание, Муравьева(ну, был, или есть).
Европа же? Там в Европе есть улицы Чингисхана или Османа с Мехмедом?
Или Вяликой чумы? Или колдуна Джордано Бруно, хотя да, они раскаялись. Но в добром здравии жить на улицах палачей, шо твоего деда расстреляли или сгноили, то это.... страна-мазохист.
исполняют- горняки шахты !