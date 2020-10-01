З контрабандою сигарет не можуть впоратися через відсутність кримінальної відповідальності

Однією з причин зростання незаконної торгівлі тютюновими виробами в 2016-2019 роках є те, що поточне законодавство не дає ефективно боротися з порушниками.

Про це йдеться в статті, опублікованій виданням "Ліга".

У першому півріччі 2020 року незаконні сигарети 390 разів пробували провезти через кордон. Принаймні про таку кількість випадків знає Держмитслужба, яка конфіскувала тютюнових виробів на суму 12,8 млн грн. Також зафіксовано 291 факт незаконного ввезення на суму 5,5 млн грн в Україну, з України - 99 випадків на 7,3 млн грн.

У Державній митній службі вважають, що покарання у вигляді штрафу та конфіскації товарів – недостатній захід для припинення протиправних діянь, пов'язаних з експортно-імпортними операціями.

"Вважаємо, що сьогодні доцільне запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду товарів, незаконне переміщення яких завдає найбільшої шкоди економічним інтересам країни, в тому числі підакцизних", - підкреслюють на митниці.

У Держмитслужбі запропонували доповнити Кримінальний кодекс України двома новими статтями про відповідальність за контрабанду товарів і контрабанду підакцизних товарів. Зокрема, законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації незаконного переміщення підакцизних товарів та підвищення інституційної спроможності митниці" пропонує розмежувати кримінальну відповідальність за контрабанду "звичайних" товарів і контрабанду конкретно підакцизних товарів. І якщо звичайних товарів для настання кримінальної відповідальності треба ввезти/вивезти на мільйон гривень, то підакцизних, щоб сісти, вистачить і на пів мільйона.

До 2012 року в Кримінальному кодексі контрабанда вартістю тисячу або більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян вважалася кримінальним злочином, який карався в'язницею від 3 до 7 років, а в разі рецидиву - на 5-12 років. Криміналізувати статтю хотіли знову в листопаді 2019 року - ДФС зверталася до Мінфіну і Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Але поки статус покарання за контрабанду не змінився.

Як наголошується в статті, практично всі учасники ринку впевнені, що для контрабанди сигарет в особливо великих розмірах потрібно ввести кримінальну відповідальність.

"Адміністративна відповідальність недостатньо відлякує контрабандистів, в порівнянні з можливою кримінальною відповідальністю. Ми бачимо достатньо зусиль правоохоронних органів в боротьбі з контрабандою. Але потрібно розуміти, що превентивні дії набагато дешевше, ніж боротьба з наслідками", - упевнений Гінтаутас Диргела, директор з корпоративних питань компанії JTI Україна.

На його думку, підвищення відповідальності за контрабанду тютюнових виробів у великих розмірах - один з перевірених способів боротьби.

Поки арсенал правоохоронців обмежений лише адміністративним виробництвом, в рамках якого неможливо проводити повноцінне слідство, як у кримінальній справі, страждають переважно виконавці, а джерела походження і пункт призначення нелегальної продукції не встановлюються.