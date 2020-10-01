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Новини
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З контрабандою сигарет не можуть впоратися через відсутність кримінальної відповідальності

Однією з причин зростання незаконної торгівлі тютюновими виробами в 2016-2019 роках є те, що поточне законодавство не дає ефективно боротися з порушниками.

Про це йдеться в статті, опублікованій виданням "Ліга".

У першому півріччі 2020 року незаконні сигарети 390 разів пробували провезти через кордон. Принаймні про таку кількість випадків знає Держмитслужба, яка конфіскувала тютюнових виробів на суму 12,8 млн грн. Також зафіксовано 291 факт незаконного ввезення на суму 5,5 млн грн в Україну, з України - 99 випадків на 7,3 млн грн.

У Державній митній службі вважають, що покарання у вигляді штрафу та конфіскації товарів – недостатній захід для припинення протиправних діянь, пов'язаних з експортно-імпортними операціями.

"Вважаємо, що сьогодні доцільне запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду товарів, незаконне переміщення яких завдає найбільшої шкоди економічним інтересам країни, в тому числі підакцизних", - підкреслюють на митниці.

У Держмитслужбі запропонували доповнити Кримінальний кодекс України двома новими статтями про відповідальність за контрабанду товарів і контрабанду підакцизних товарів. Зокрема, законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації незаконного переміщення підакцизних товарів та підвищення інституційної спроможності митниці" пропонує розмежувати кримінальну відповідальність за контрабанду "звичайних" товарів і контрабанду конкретно підакцизних товарів. І якщо звичайних товарів для настання кримінальної відповідальності треба ввезти/вивезти на мільйон гривень, то підакцизних, щоб сісти, вистачить і на пів мільйона.

До 2012 року в Кримінальному кодексі контрабанда вартістю тисячу або більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян вважалася кримінальним злочином, який карався в'язницею від 3 до 7 років, а в разі рецидиву - на 5-12 років. Криміналізувати статтю хотіли знову в листопаді 2019 року - ДФС зверталася до Мінфіну і Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Але поки статус покарання за контрабанду не змінився.

Як наголошується в статті, практично всі учасники ринку впевнені, що для контрабанди сигарет в особливо великих розмірах потрібно ввести кримінальну відповідальність.

"Адміністративна відповідальність недостатньо відлякує контрабандистів, в порівнянні з можливою кримінальною відповідальністю. Ми бачимо достатньо зусиль правоохоронних органів в боротьбі з контрабандою. Але потрібно розуміти, що превентивні дії набагато дешевше, ніж боротьба з наслідками", - упевнений Гінтаутас Диргела, директор з корпоративних питань компанії JTI Україна.

На його думку, підвищення відповідальності за контрабанду тютюнових виробів у великих розмірах - один з перевірених способів боротьби.

Поки арсенал правоохоронців обмежений лише адміністративним виробництвом, в рамках якого неможливо проводити повноцінне слідство, як у кримінальній справі, страждають переважно виконавці, а джерела походження і пункт призначення нелегальної продукції не встановлюються.

З контрабандою сигарет не можуть впоратися через відсутність кримінальної відповідальності 01

Автор: 

контрабанда (1825) цигарки (980)


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Топ коментарі
+5
Уголовная ответственность для таможенников и пограничников, которые пропускают контрабанду существует. Но это их почему то не останавливает. Поэтому дело не в отсутствии уголовной ответственности для контрабандистов. А в том, что контрабанда - это огромный куш, который кормит украинские политсилы, захватившие власть в стране.
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01.10.2020 10:06
+2
А зачем с ними справляться,кому они мешают,пусть торгуют,справьтесь к казнокрадами и взяточниками,справьтесь с идиотом который назначил болвана фокина на ответственную должность,справьтесь с шакалами которые пишут законы за взятки в ахметковских интересах.
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01.10.2020 10:16
+2
C контрабандой сигарет не могут справиться из-за отсутствия уголовной ответственности

Херня все это. Контрабанда была, есть и будет до той поры пока она выгодна. Ничто ее не остановит. Вспомним "сухой закон" в Америке. Что дал запрет алкоголя? Правильно толчек к развитию организованной преступности. Причем уголовная ответственность была. И толку? С другой стороны, когда этот закон отменили, стало просто невыгодным заниматься контрабандой спиртного. Неоправданные расходы. Иначе говоря в отношении к данной ситуации, чем будет выше акциз на сигареты и алкоголь - тем выгоднее заниматься его контрабандой. И ничего государство в этом плане сделать не сможет. Размер прибыли с этого оправдывает риски. Не только государство хитрозадое со своим прямым взиманием налога. Народ тоже в стороне не стоит от возможности получить сверхприбыль с этого дела.
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01.10.2020 10:28
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Лучше бы траву разрешили курить вместо магазинного спиртного и табака, а горилка и так в каждой хате водиться.
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01.10.2020 10:05 Відповісти
Уголовная ответственность для таможенников и пограничников, которые пропускают контрабанду существует. Но это их почему то не останавливает. Поэтому дело не в отсутствии уголовной ответственности для контрабандистов. А в том, что контрабанда - это огромный куш, который кормит украинские политсилы, захватившие власть в стране.
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01.10.2020 10:06 Відповісти
Тут такие вещи решаются :тюрмы приватизируют, и нужно чтоб было кому сидеть, чтоб новые владельцы не были в убытке, у нас много безработных, вот желательно часть из них посадить, тогда можно экономить на пособиях по безработице, ничего личного, только деньги
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01.10.2020 10:29 Відповісти
И ещё, Интересно как выживают рюськие деревни в Крыму без воды или там не деревни а кишлаки?
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01.10.2020 10:09 Відповісти
Если контрабас возглавляют послы, назначенные преЗЕдентом, а также и их родственники, то тут даже угроза расстрела их не остановит.
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01.10.2020 10:14 Відповісти
...може лише підбадьорити. Адреналін
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01.10.2020 10:28 Відповісти
А зачем с ними справляться,кому они мешают,пусть торгуют,справьтесь к казнокрадами и взяточниками,справьтесь с идиотом который назначил болвана фокина на ответственную должность,справьтесь с шакалами которые пишут законы за взятки в ахметковских интересах.
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01.10.2020 10:16 Відповісти
шо турборежим не может принять закон за 5 сек как обычно
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01.10.2020 10:20 Відповісти
Вопрос решить можно без войны с любой контрабандой.Но за идею платить надо... Потому и не напишу о ней подробно....
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01.10.2020 10:21 Відповісти
А не рост цен на сигареты приводит к контрабанде? Слуги народа нажиться хотят на моей пагубной привычке так вот я лучше у отдам деньги контрабандисту чем слугам!
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01.10.2020 10:27 Відповісти
C контрабандой сигарет не могут справиться из-за отсутствия уголовной ответственности

Херня все это. Контрабанда была, есть и будет до той поры пока она выгодна. Ничто ее не остановит. Вспомним "сухой закон" в Америке. Что дал запрет алкоголя? Правильно толчек к развитию организованной преступности. Причем уголовная ответственность была. И толку? С другой стороны, когда этот закон отменили, стало просто невыгодным заниматься контрабандой спиртного. Неоправданные расходы. Иначе говоря в отношении к данной ситуации, чем будет выше акциз на сигареты и алкоголь - тем выгоднее заниматься его контрабандой. И ничего государство в этом плане сделать не сможет. Размер прибыли с этого оправдывает риски. Не только государство хитрозадое со своим прямым взиманием налога. Народ тоже в стороне не стоит от возможности получить сверхприбыль с этого дела.
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01.10.2020 10:28 Відповісти
С контрабандой сигарет не могут справиться из за неадекватных акцизов ,чем выше будут акцизы тем больше будет контрабанда. Уже сейчас процентов 70 курит контрабандные сигареты.
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01.10.2020 10:29 Відповісти
Зачем же всетак усложнять.... Уровняиь цены на сигареты, исчезнет контрабанда.
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01.10.2020 10:37 Відповісти
Бороться с причиной а не со следствием имеет смысл.
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01.10.2020 10:38 Відповісти
З контрабандою не можуть справитись тільки тому,що ті,хто повинен з нею боротись, не бажають цього робити. Хто заважає депутатам повернути закон про притягненя до кримінальної відповідальності за контрабанду? Отож- бо й воно...
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01.10.2020 11:16 Відповісти
Никак не нажрутся!
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01.10.2020 11:43 Відповісти
За обычную контрабанду есть уголовная ответственность.
И тоже не могут справиться.
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01.10.2020 11:50 Відповісти
 
 