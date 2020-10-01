C контрабандой сигарет не могут справиться из-за отсутствия уголовной ответственности

Одной из причиной роста незаконной торговли табачными изделиями в 2016-2019 годах является то, что текущее законодательство не дает эффективно бороться с нарушителями.

Об этом говорится в статье, опубликованной изданием "Лига".

В первом полугодии 2020 года незаконные сигареты 390 раз пробовали провезти через границу. По крайней мере, о таком количестве случаев знает Гостаможслужба, которая конфисковала табачных изделий на сумму 12,8 млн грн. Также зафиксирован 291 факт незаконного ввоза на сумму 5,5 млн грн. в Украину, из Украины – 99 случаев на 7,3 млн грн.

В Государственной таможенной службе считают, что наказание в виде штрафа и конфискации товаров – недостаточная мера для пресечения противоправных деяний, связанных с экспортно-импортными операциями.

"Считаем, что сегодня целесообразно введение уголовной ответственности за контрабанду товаров, незаконное перемещение которых наносит наибольший вред экономическим интересам страны, в том числе подакцизных", - подчеркивают на таможне.

В Гостаможслужбе предложили дополнить Уголовный кодекс Украины двумя новыми статьями об ответственности за контрабанду товаров и контрабанду подакцизных товаров. В частности, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации незаконного перемещения подакцизных товаров и повышения институциональной способности таможни" предлагает разграничить уголовную ответственность за контрабанду "обычных" товаров и контрабанду конкретно подакцизных товаров. И если обычных товаров для наступления уголовной ответственности надо ввезти/вывезти на миллион гривен, то подакцизных, чтобы сесть, хватить и на полмиллиона.

До 2012 года в Уголовном кодексе контрабанда стоимостью тысячу или больше необлагаемых минимумов доходов граждан считалась уголовным преступлением, которое каралось тюрьмой от 3 до 7 лет, а в случае рецидива – на 5-12 лет. Криминализировать статью хотели снова в ноябре 2019 года – ГФС обращалась в Минфин и Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Но пока статус наказания за контрабанду не изменился.

Как отмечается в статье, практически все участники рынка уверены, что для контрабанды сигарет в особо крупных размерах нужно ввести уголовную ответственность.

"Административная ответственность недостаточно отпугивает контрабандистов, по сравнению с возможной уголовной ответственностью. Мы видим достаточные усилия правоохранительных органов в борьбе с контрабандой. Но нужно понимать, что превентивные действия намного дешевле, чем борьба с последствиями", – уверен Гинтаутас Диргела, директор по корпоративным вопросам компании JTI Украина.

По его мнению, повышение ответственности за контрабанду табачных изделий в крупных размерах – один из проверенных способов борьбы.

Пока арсенал правоохранителей ограничен лишь административным производством, в рамках которого невозможно проводить полноценное следствие, как по уголовному делу, страдают преимущественно исполнители, а источники происхождения и пункт назначения нелегальной продукции не устанавливаются.





