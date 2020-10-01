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C контрабандой сигарет не могут справиться из-за отсутствия уголовной ответственности

Одной из причиной роста незаконной торговли табачными изделиями в 2016-2019 годах является то, что текущее законодательство не дает эффективно бороться с нарушителями.

 Об этом говорится в статье, опубликованной изданием "Лига".

В первом полугодии 2020 года незаконные сигареты 390 раз пробовали провезти через границу. По крайней мере, о таком количестве случаев знает Гостаможслужба, которая конфисковала табачных изделий на сумму 12,8 млн грн. Также зафиксирован 291 факт незаконного ввоза на сумму 5,5 млн грн. в Украину, из Украины – 99 случаев на 7,3 млн грн.

В Государственной таможенной службе считают, что наказание в виде штрафа и конфискации товаров – недостаточная мера для пресечения противоправных деяний, связанных с экспортно-импортными операциями.

"Считаем, что сегодня целесообразно введение уголовной ответственности за контрабанду товаров, незаконное перемещение которых наносит наибольший вред экономическим интересам страны, в том числе подакцизных", - подчеркивают на таможне.

В Гостаможслужбе предложили дополнить Уголовный кодекс Украины двумя новыми статьями об ответственности за контрабанду товаров и контрабанду подакцизных товаров. В частности, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации незаконного перемещения подакцизных товаров и повышения институциональной способности таможни" предлагает разграничить уголовную ответственность за контрабанду "обычных" товаров и контрабанду конкретно подакцизных товаров. И если обычных товаров для наступления уголовной ответственности надо ввезти/вывезти на миллион гривен, то подакцизных, чтобы сесть, хватить и на полмиллиона.

До 2012 года в Уголовном кодексе контрабанда стоимостью тысячу или больше необлагаемых минимумов доходов граждан считалась уголовным преступлением, которое каралось тюрьмой от 3 до 7 лет, а в случае рецидива – на 5-12 лет. Криминализировать статью хотели снова в ноябре 2019 года – ГФС обращалась в Минфин и Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Но пока статус наказания за контрабанду не изменился.

Как отмечается в статье, практически все участники рынка уверены, что для контрабанды сигарет в особо крупных размерах нужно ввести уголовную ответственность.

"Административная ответственность недостаточно отпугивает контрабандистов, по сравнению с возможной уголовной ответственностью. Мы видим достаточные усилия правоохранительных органов в борьбе с контрабандой. Но нужно понимать, что превентивные действия намного дешевле, чем борьба с последствиями", – уверен Гинтаутас Диргела, директор по корпоративным вопросам компании JTI Украина.

По его мнению, повышение ответственности за контрабанду табачных изделий в крупных размерах – один из проверенных способов борьбы.

Пока арсенал правоохранителей ограничен лишь административным производством, в рамках которого невозможно проводить полноценное следствие, как по уголовному делу, страдают преимущественно исполнители, а источники происхождения и пункт назначения нелегальной продукции не устанавливаются.

C контрабандой сигарет не могут справиться из-за отсутствия уголовной ответственности 01

Автор: 

контрабанда (2410) сигареты (867)


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Топ комментарии
+5
Уголовная ответственность для таможенников и пограничников, которые пропускают контрабанду существует. Но это их почему то не останавливает. Поэтому дело не в отсутствии уголовной ответственности для контрабандистов. А в том, что контрабанда - это огромный куш, который кормит украинские политсилы, захватившие власть в стране.
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01.10.2020 10:06
+2
А зачем с ними справляться,кому они мешают,пусть торгуют,справьтесь к казнокрадами и взяточниками,справьтесь с идиотом который назначил болвана фокина на ответственную должность,справьтесь с шакалами которые пишут законы за взятки в ахметковских интересах.
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01.10.2020 10:16
+2
C контрабандой сигарет не могут справиться из-за отсутствия уголовной ответственности

Херня все это. Контрабанда была, есть и будет до той поры пока она выгодна. Ничто ее не остановит. Вспомним "сухой закон" в Америке. Что дал запрет алкоголя? Правильно толчек к развитию организованной преступности. Причем уголовная ответственность была. И толку? С другой стороны, когда этот закон отменили, стало просто невыгодным заниматься контрабандой спиртного. Неоправданные расходы. Иначе говоря в отношении к данной ситуации, чем будет выше акциз на сигареты и алкоголь - тем выгоднее заниматься его контрабандой. И ничего государство в этом плане сделать не сможет. Размер прибыли с этого оправдывает риски. Не только государство хитрозадое со своим прямым взиманием налога. Народ тоже в стороне не стоит от возможности получить сверхприбыль с этого дела.
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01.10.2020 10:28
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Правила форума Совет форумчан
Лучше бы траву разрешили курить вместо магазинного спиртного и табака, а горилка и так в каждой хате водиться.
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01.10.2020 10:05 Ответить
Уголовная ответственность для таможенников и пограничников, которые пропускают контрабанду существует. Но это их почему то не останавливает. Поэтому дело не в отсутствии уголовной ответственности для контрабандистов. А в том, что контрабанда - это огромный куш, который кормит украинские политсилы, захватившие власть в стране.
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01.10.2020 10:06 Ответить
Тут такие вещи решаются :тюрмы приватизируют, и нужно чтоб было кому сидеть, чтоб новые владельцы не были в убытке, у нас много безработных, вот желательно часть из них посадить, тогда можно экономить на пособиях по безработице, ничего личного, только деньги
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01.10.2020 10:29 Ответить
И ещё, Интересно как выживают рюськие деревни в Крыму без воды или там не деревни а кишлаки?
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01.10.2020 10:09 Ответить
Если контрабас возглавляют послы, назначенные преЗЕдентом, а также и их родственники, то тут даже угроза расстрела их не остановит.
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01.10.2020 10:14 Ответить
...може лише підбадьорити. Адреналін
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01.10.2020 10:28 Ответить
А зачем с ними справляться,кому они мешают,пусть торгуют,справьтесь к казнокрадами и взяточниками,справьтесь с идиотом который назначил болвана фокина на ответственную должность,справьтесь с шакалами которые пишут законы за взятки в ахметковских интересах.
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01.10.2020 10:16 Ответить
шо турборежим не может принять закон за 5 сек как обычно
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01.10.2020 10:20 Ответить
Вопрос решить можно без войны с любой контрабандой.Но за идею платить надо... Потому и не напишу о ней подробно....
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01.10.2020 10:21 Ответить
А не рост цен на сигареты приводит к контрабанде? Слуги народа нажиться хотят на моей пагубной привычке так вот я лучше у отдам деньги контрабандисту чем слугам!
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01.10.2020 10:27 Ответить
C контрабандой сигарет не могут справиться из-за отсутствия уголовной ответственности

Херня все это. Контрабанда была, есть и будет до той поры пока она выгодна. Ничто ее не остановит. Вспомним "сухой закон" в Америке. Что дал запрет алкоголя? Правильно толчек к развитию организованной преступности. Причем уголовная ответственность была. И толку? С другой стороны, когда этот закон отменили, стало просто невыгодным заниматься контрабандой спиртного. Неоправданные расходы. Иначе говоря в отношении к данной ситуации, чем будет выше акциз на сигареты и алкоголь - тем выгоднее заниматься его контрабандой. И ничего государство в этом плане сделать не сможет. Размер прибыли с этого оправдывает риски. Не только государство хитрозадое со своим прямым взиманием налога. Народ тоже в стороне не стоит от возможности получить сверхприбыль с этого дела.
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01.10.2020 10:28 Ответить
С контрабандой сигарет не могут справиться из за неадекватных акцизов ,чем выше будут акцизы тем больше будет контрабанда. Уже сейчас процентов 70 курит контрабандные сигареты.
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01.10.2020 10:29 Ответить
Зачем же всетак усложнять.... Уровняиь цены на сигареты, исчезнет контрабанда.
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01.10.2020 10:37 Ответить
Бороться с причиной а не со следствием имеет смысл.
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01.10.2020 10:38 Ответить
З контрабандою не можуть справитись тільки тому,що ті,хто повинен з нею боротись, не бажають цього робити. Хто заважає депутатам повернути закон про притягненя до кримінальної відповідальності за контрабанду? Отож- бо й воно...
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01.10.2020 11:16 Ответить
Никак не нажрутся!
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01.10.2020 11:43 Ответить
За обычную контрабанду есть уголовная ответственность.
И тоже не могут справиться.
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01.10.2020 11:50 Ответить
 
 