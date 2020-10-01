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Мешканці повідомляють, що перед початком лісової пожежі під Станицею Луганською був обстріл з боку найманців РФ, - РДА

Мешканці повідомляють, що перед початком лісової пожежі під Станицею Луганською був обстріл з боку найманців РФ, - РДА

Найманці РФ на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, внаслідок чого виникли нові осередки пожежі в Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської райдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленнями мешканців Станиці Луганської, починаючи з 23:30, фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Після чого відчуваються гучні розриви снарядів у районі КПВВ. Приблизно о 00:20 надійшло повідомлення про пожежу в лісовому масиві біля КПВВ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Пожежі на Луганщині: 120 осіб евакуйовано, вогонь загрожує 22 населеним пунктам, - ДСНС. ВIДЕО

Зі свого боку голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що до гасіння пожеж у Луганській області готові залучити авіацію.

"Два літаки стоять готові. Ми зв'язалися з командуванням і постійно запитуємо режим тиші. Як тільки, або якщо нам дадуть режим тиші, ми відразу запускаємо літаки. Можливо, буде навіть і третій літак", - сказав він.

Мешканці повідомляють, що перед початком лісової пожежі під Станицею Луганською був обстріл з боку найманців РФ, - РДА 01

Автор: 

обстріл (29063) пожежа (4351) найманці рф (2064) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+12
Жителі повідомляють... Але ж це не можливо. Ми віримо Бубочці, що режим тиші зберігається. Чи не віримо?
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01.10.2020 09:00
+9
да, крупный калибр, да пожар, но несистемно и неприцельно
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01.10.2020 09:06
+8
Всё одно дла ваты будут виноваты укропы.
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01.10.2020 08:55
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Ну надо простить той стороне ее небольшие шалости
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01.10.2020 08:45 Відповісти
Всё одно дла ваты будут виноваты укропы.
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01.10.2020 08:55 Відповісти
Фосфорні боеприпаси.
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01.10.2020 08:57 Відповісти
Зачем фосфорные?!
Фосфорные запрещены и это лишнее палево. А зачем палиться, когда есть обычные зажигательные боеприпасы!!!
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01.10.2020 09:47 Відповісти
А Красный крест, ООН, Сивухи переживают за лугандонцев, постоянно шлют им помощь.
Чтобы были силы стрелять.
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01.10.2020 08:58 Відповісти
Привіт від землячків.
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01.10.2020 08:59 Відповісти
Жителі повідомляють... Але ж це не можливо. Ми віримо Бубочці, що режим тиші зберігається. Чи не віримо?
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01.10.2020 09:00 Відповісти
по 11 раз на день сохраняется...
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01.10.2020 09:06 Відповісти
да, крупный калибр, да пожар, но несистемно и неприцельно
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01.10.2020 09:06 Відповісти
++++
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01.10.2020 10:06 Відповісти
срочно оштрафовать жителей за сообщение "был обстрел"! это провокаторы! нет давно никаких обстрелов со времён обьявления т.н. "режима тишины". так постреливают. но шоб обстрел? )
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01.10.2020 09:16 Відповісти
і заодно звільнити голову Станично-Луганської РДА. Хоча там має діяти не РДА, а ВЦА (військово-цивільна адміністрація); але це вже навмисний косяк самого офісу.
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01.10.2020 09:23 Відповісти
Жители сообщают, а наблюдатели ОБСЕ и пресс-служба Минобороны ничего не увидели, перемирье, блин.
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01.10.2020 09:16 Відповісти
А загиблі погорільці - небойові втрати ?
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01.10.2020 10:01 Відповісти
Заявлять, що згоріли від горілки, від "зелені" і не таке нагородять, не вперше.
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01.10.2020 10:25 Відповісти
Пожары скрыли все следы преступления.
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01.10.2020 10:44 Відповісти
Замість того, щоб спалити російських окупантів, зелена плєсєнь палить своїх.
Де ті 73% ублюдків, які голосували за цю зелену плєсєнь? Дайте список. Або прийди сюди хоч один із них і скажи нам усім: ти дебіл, чи ********, чи просто наркоман, як Зеля?
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01.10.2020 09:47 Відповісти
Б******, б******, б******... Миру- мир, Зеленскому - рюмку мозгов! Хотя говно Ермака в его голове все равно отвергнет любое полезное вмешательство.
Надеюсь маладые и успешные поняли национальные особенности поведения блондинки за рулем и ее последствия...
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01.10.2020 10:44 Відповісти
А ми любою ціною прагнемо миру! Вот і є результат ! Хто винен що люди не захищені?
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01.10.2020 10:49 Відповісти
нашли отмазку.
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01.10.2020 11:41 Відповісти
Пожар, это даже не прицельный выстрел, так, что от имени "той стараны", ЗЕро уполномочен заявить:
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
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01.10.2020 11:52 Відповісти
 
 