Мешканці повідомляють, що перед початком лісової пожежі під Станицею Луганською був обстріл з боку найманців РФ, - РДА
Найманці РФ на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, внаслідок чого виникли нові осередки пожежі в Луганській області.
Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської райдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"За повідомленнями мешканців Станиці Луганської, починаючи з 23:30, фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Після чого відчуваються гучні розриви снарядів у районі КПВВ. Приблизно о 00:20 надійшло повідомлення про пожежу в лісовому масиві біля КПВВ", - йдеться в повідомленні.
Зі свого боку голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що до гасіння пожеж у Луганській області готові залучити авіацію.
"Два літаки стоять готові. Ми зв'язалися з командуванням і постійно запитуємо режим тиші. Як тільки, або якщо нам дадуть режим тиші, ми відразу запускаємо літаки. Можливо, буде навіть і третій літак", - сказав він.
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Фосфорные запрещены и это лишнее палево. А зачем палиться, когда есть обычные зажигательные боеприпасы!!!
Чтобы были силы стрелять.
Де ті 73% ублюдків, які голосували за цю зелену плєсєнь? Дайте список. Або прийди сюди хоч один із них і скажи нам усім: ти дебіл, чи ********, чи просто наркоман, як Зеля?
Надеюсь маладые и успешные поняли национальные особенности поведения блондинки за рулем и ее последствия...
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4