Мешканці повідомляють, що перед початком лісової пожежі під Станицею Луганською був обстріл з боку найманців РФ, - РДА

Найманці РФ на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, внаслідок чого виникли нові осередки пожежі в Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської райдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленнями мешканців Станиці Луганської, починаючи з 23:30, фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Після чого відчуваються гучні розриви снарядів у районі КПВВ. Приблизно о 00:20 надійшло повідомлення про пожежу в лісовому масиві біля КПВВ", - йдеться в повідомленні.

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Зі свого боку голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що до гасіння пожеж у Луганській області готові залучити авіацію.

"Два літаки стоять готові. Ми зв'язалися з командуванням і постійно запитуємо режим тиші. Як тільки, або якщо нам дадуть режим тиші, ми відразу запускаємо літаки. Можливо, буде навіть і третій літак", - сказав він.