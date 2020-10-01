Якщо тарифи на передачу електроенергію зростуть, шахти почнуть закриватись, – Волинець

Зростання тарифів на передачу електроенергії призведе до закриття шахт.

Про це заявив народний депутат, голова профспілки шахтарів Михайло Волинець, коментуючи намір НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії.

За словами депутата, в разі зростання тарифів на передачу струму, вугледобувні підприємства змушені будуть зупинити роботу.

"Це загрожує зупинкою шахт, черговим простоєм і нарощуванням заборгованості по зарплаті. І поступовим доведенням шахт до знищення. Ще одна крапля в погіршення ситуації для вугільних підприємств", - сказав Волинець.

Він також наголосив, що вугільна галузь зараз перебуває в кризі і підвищення тарифів на передачу електроенергії ще більше її поглибить.

"Не буде чим зарплату виплачувати. А також не буде звідки відраховувати кошти ЄСВ. Це вдарить не тільки по зарплаті, а й по нарахуванню лікарняних, вчасному виходу шахтарів на пенсію і т.д.", - пояснив депутат.

В свою чергу президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НКРЕКП з 1 листопада збирається підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.