Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться, - Волынец
Рост тарифов на передачу электроэнергии приведет к закрытию шахт.
Об этом заявил народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец, комментируя намерение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии.
По словам депутата, в случае роста тарифов на передачу тока угледобывающие предприятия вынуждены будут остановить работу.
"Это грозит остановкой шахт, очередным простоем и наращиванием задолженности по зарплате. И постепенным доведением шахт до уничтожения. Еще одна капля в ухудшение ситуации для угольных предприятий", - сказал Волынец.
Он также отметил, что угольная отрасль сейчас находится в кризисе, и повышение тарифов на передачу электроэнергии еще больше ее усугубит.
"Не будет чем зарплату выплачивать. А также будет неоткуда отчислять средства ЕСВ. Это ударит не только по зарплате, но и по начислению больничных, своевременному выходу шахтеров на пенсию и т.д. ", - пояснил депутат.
В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.
Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ с 1 ноября собирается повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.
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Это когда Порошенко и Ахметов покупали уголь во время войны за копейки в ЛДНР, а нам продавали по европейской +. Навар исчез в офшорах. Это миллиарды. Не гривен конечно.
ахметка сам лобіює підняття тарифів на транспортування е/е,
щоб отримувати сповна зелений тариф,
а з другого боку верещить, що це вб'є рентабельність
його вугільних підприємств .. шиза якась..