Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться, - Волынец

Рост тарифов на передачу электроэнергии приведет к закрытию шахт.

Об этом заявил народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец, комментируя намерение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии.

По словам депутата, в случае роста тарифов на передачу тока угледобывающие предприятия вынуждены будут остановить работу.

"Это грозит остановкой шахт, очередным простоем и наращиванием задолженности по зарплате. И постепенным доведением шахт до уничтожения. Еще одна капля в ухудшение ситуации для угольных предприятий", - сказал Волынец.

Он также отметил, что угольная отрасль сейчас находится в кризисе, и повышение тарифов на передачу электроэнергии еще больше ее усугубит.

"Не будет чем зарплату выплачивать. А также будет неоткуда отчислять средства ЕСВ. Это ударит не только по зарплате, но и по начислению больничных, своевременному выходу шахтеров на пенсию и т.д. ", - пояснил депутат.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ с 1 ноября собирается повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.