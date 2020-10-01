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Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться, - Волынец

Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться, - Волынец

Рост тарифов на передачу электроэнергии приведет к закрытию шахт.

Об этом заявил народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец, комментируя намерение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии.

По словам депутата, в случае роста тарифов на передачу тока угледобывающие предприятия вынуждены будут остановить работу.

"Это грозит остановкой шахт, очередным простоем и наращиванием задолженности по зарплате. И постепенным доведением шахт до уничтожения. Еще одна капля в ухудшение ситуации для угольных предприятий", - сказал Волынец.

Он также отметил, что угольная отрасль сейчас находится в кризисе, и повышение тарифов на передачу электроэнергии еще больше ее усугубит.

"Не будет чем зарплату выплачивать. А также будет неоткуда отчислять средства ЕСВ. Это ударит не только по зарплате, но и по начислению больничных, своевременному выходу шахтеров на пенсию и т.д. ", - пояснил депутат.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ с 1 ноября собирается повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.

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Волынец Михаил (158) Тарифы на электроэнергию (2174)


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Пётр Алексеевич, АСТАНАВИТЭСЬ!
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01.10.2020 13:22 Ответить
Порошенко, что же ты творишь!!!
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01.10.2020 13:29 Ответить
Якщо тарифи на передачу електроенергію зростуть, шахти почнуть закриватись, – Волинець - Цензор.НЕТ 8778
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01.10.2020 13:34 Ответить
Напомню что такое Роттердам+.
Это когда Порошенко и Ахметов покупали уголь во время войны за копейки в ЛДНР, а нам продавали по европейской +. Навар исчез в офшорах. Это миллиарды. Не гривен конечно.
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01.10.2020 13:57 Ответить
воленець шістка здана юлею в аренду ахметке..
ахметка сам лобіює підняття тарифів на транспортування е/е,
щоб отримувати сповна зелений тариф,
а з другого боку верещить, що це вб'є рентабельність
його вугільних підприємств .. шиза якась..
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01.10.2020 14:06 Ответить
Угу, шавка Ахметова что-то на хозяина разтявкалась, к чему бы это...
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01.10.2020 14:18 Ответить
Україна поглиблює кооперацію з Заходом.https://sprotyv.info/news/ukrainska-aes-perehodit-iz-rosijskogo-na-zahidne-palivo-podrobici Українська АЕС переходить із російського на західне паливо: подробиці ..
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01.10.2020 14:28 Ответить
 
 