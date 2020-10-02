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Новини Революція в Білорусі
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Сейм Латвії прийняв документ, яким не визнає Лукашенка президентом Білорусі

Сейм Латвії прийняв документ, яким не визнає Лукашенка президентом Білорусі

Сейм Латвії не визнав Олександра Лукашенка, який захопив владу, президентом Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, відповідну заяву парламент країни ухвалив 1 жовтня.

"[Сейм], знову заявляючи, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, що Латвія не визнає результатів виборів, оголошені владою Білорусі, і що заснований на них мандат не можна вважати демократично набутим і законним, не визнає Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі", – сказано в документі.

Сейм засуджує придушення білоруською владою мирних протестів у країні та репресії й вимагає від влади Білорусі припинити застосування сили та порушення прав людини.

Парламент також закликав Євросоюз ввести санкції проти "будь-якої особи, державної установи, неурядової організації або іншого органу, відповідального за серйозні порушення прав людини і зловживання владою".

Автор: 

Білорусь (7967) Латвія (1363) Лукашенко Олександр (2661)


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Топ коментарі
+7
Ему главное чтобы )(уйло признавало.А остальные пофиг.
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02.10.2020 00:01 Відповісти
+5
Это бывшие президенты из числа умных и образованных людей легко могут могут занять себя после выхода на пенсию профессорско-преподавательской деятельностью в самых престижных университетах мира, могут быть избраны в совет директоров крупнейших транснациональных корпораций, могут писать талантливые интересные книги-мемуары, которые будут иметь успех у миллионов читателей.

А что будет делать на пенсии колхозный малограмотный недоумок, подсевший за долгие 26 лет на тяжёлый наркотик неограниченной диктаторской Власти?

Семечки жарить и продавать на шкловском базаре по цене 50 копеек за стакан?

Без ежедневной дозы наркоты-власти Лука просто сдохнет за 3-4 месяца, как Дракула без свежей человеческой крови...
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02.10.2020 00:36 Відповісти
+4
Не "как", а "где". В той же пещере, в которой живет вонючая русня.
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02.10.2020 00:29 Відповісти
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Ему главное чтобы )(уйло признавало.А остальные пофиг.
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02.10.2020 00:01 Відповісти
Зовсім не так. Якби це можна було б купити або придбати, то лукашенко придбав би своє визнання цивілізованими країнами.
А путєнське визнання лукашенку до жопи. Бо рашка це країна з непередбачуваною історією та країна беззаконня. Там що визнає - що не визнає, ні на що не впливає.
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02.10.2020 00:05 Відповісти
«А путєнське визнання лукашенку до жопи. » (с)

А Ви дійсно, будуєте свою аналітику на фактах?
Сейм Латвії прийняв документ, яким не визнає узурпатора Лукашенка президентом Білорусі - Цензор.НЕТ 8694
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02.10.2020 00:22 Відповісти
И охота усатому недоумку подобным заниматься? Сидел бы на пенсии-жрал калачи.
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02.10.2020 00:09 Відповісти
Это бывшие президенты из числа умных и образованных людей легко могут могут занять себя после выхода на пенсию профессорско-преподавательской деятельностью в самых престижных университетах мира, могут быть избраны в совет директоров крупнейших транснациональных корпораций, могут писать талантливые интересные книги-мемуары, которые будут иметь успех у миллионов читателей.

А что будет делать на пенсии колхозный малограмотный недоумок, подсевший за долгие 26 лет на тяжёлый наркотик неограниченной диктаторской Власти?

Семечки жарить и продавать на шкловском базаре по цене 50 копеек за стакан?

Без ежедневной дозы наркоты-власти Лука просто сдохнет за 3-4 месяца, как Дракула без свежей человеческой крови...
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02.10.2020 00:36 Відповісти
Дуже влучно. Розумна, мудра, освічена, інтелегентна людина може піти до школи організувати якусь секцію і буде щаслива від того, що ділиться досвідом і молодшими homo sapiens.
лукашенко це недалекий мудак, який дірвався до владі і побудував систему так, що таке ж обмежене недалеке бидло навколо нього заглядує йому в рота й виконує дебільні накази.

Якщо вже нечесні сфальсифіковані вибори показали, що він мудак. То він таки мудак. Але ціни собі не складе.

Взагалі любий диктатор це збочинец.
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02.10.2020 01:00 Відповісти
Совершенно верный диагноз: все диктаторы - это извращенцы-самоубийцы.

Чаушеску с двумя классами образования назначил себя академиком всех наук, начал маниакальную дикую программы уничтожения красивых древних румынских сёл с целью "укрупнения" населенных пунктов.

Некоторые вменяемые советники осторожно намекали ему, что лучше прекратить всю эту дикость, присвоить себе ещё какой-нибудь новый почётно-символический титул "Почётный Кондукатор" и спокойно уйти на пенсию, отдыхать на горной даче в Карпатах, писать мемуары о встречах с Броз Тито, с Брежневым, с Никсоном, с Миттераном...

Не послушал "гений Карпат" умных советов. В итоге, оказался перед расстрельным взводом румынских спецназовцев, комично связанный с использованием какой-то смешной, очень длинной бельевой верёвки...
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02.10.2020 02:04 Відповісти
"...назначил себя академиком всех наук" - типово для диктаторів. Достатньо ознайомитись із оцим: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9A%D1%96%D0%BC_%D0%A7%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D1%80%D0%B0 Список титулів Кім Чен Іра
Хоча Кім Чен Ір принаймні закінчив свого часу Мальтійський Університет, та й нинішній хом'як навчався у Швейцарії, а не у Пхеньяні... а Лукашеску - із тих совків, що "академиев не кончали". Точніше, кінчав він Могильовський педагогічний (паралельно працюючи секретарем комсомолу...)
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02.10.2020 02:21 Відповісти
Больше всего впечатляет вот этот титул женского рода:

Дороговказна зірка XXI століття실천가형의 위인

Однако, шкловский цыган Лукашеску тоже себе цену знает:

без ложной скромности громко пёрнул по всем каналам ТВ:

"Запомните, если погубите меня, Перваго президента, то погибнет Беларусь, ничего от неё не останется."

Какие новости в книжном мире? Прочитали ещё что-нибудь сумеречно-содрогательное про орков и Мордор типа сборника рассказов о русском мире Асара Эппеля "Латунная луна" ?

К сожалению, в Украине практически нет целенаправленной просветительской работы в школах в ВУЗах по "глубокому и полному раскрытию образа Русского мира" на основе произведений российских же писателей.

Ведь достаточно в двух последних выпускных классах украинских школ изучить за 6-8 уроков всего лишь три русских книги: "Люди нашего царя", "Географ глобус пропил" и роман "Ненастье", чтобы у 98 % молодёжи навсегда исчезли всякие иллюзии и малейшие симпатии к этому уродскому Румиру.
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02.10.2020 02:44 Відповісти
Ахаха, Лука типовий у своїй диктаторській манії - "без меня не будет Беларуси"
Чаушеску теж напевно думав, що без нього Румунії не буде. Але не стало тільки Чаушеску із жінкою.
Нового останнім часом читав небагато - на роботі завал ((( Треба скоріше йти у відпустку...
Із жанру "малого оповідання" рекомендую на тему "русского мира" оце: https://kriper.net/creepystory/2519-skorbnyj-peregon.html Скорбный перегон , приблизно на 10 хвилин читання. Як правильно відзначили у коментах - "основной ужас даже не в мистической составляющей, страшнее вот эта вот грубая сермяжная реальность русской смерти в конце. Пьяный урка в тамбуре, удар - и всё..."
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02.10.2020 03:50 Відповісти
P.S.: ледве не забув - ось іще невеличке оповідання, тут скоріше трилер із чорною сатирою. Огидна концентрованість "русского мира" зашкалює:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D1%81_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%3F Есть ли среди вас хороший адвокат?

Сюжет: адекватний молодий чоловік, якому не пощастило народитися у расейському місті Чита, постійно відчуває екзистенційний конфлікт із сруською реальністю.

Вы видели Читу? Нет? Ну, я вас поздравляю. Более унылое зрелище представить трудно.
Горы мусора под окнами, люди, перманентно находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Из развлечений только драки по синьке да ТВ по вечерам. Каждый в этом городе понимает, в каком дерьме он живёт. Каждый гневно трясёт своей башкой и брызжет слюной, рассказывая о том, как хреново вокруг, как все вокруг гадят (кроме них же самих, разумеется) как спивается молодёжь (в отличие от старшего поколения, пьющего только по праздникам, пятницам, веским поводам и просто, когда деньги есть) как последняя работа кончается и новой не предвидится. Все видят проблемы, но никто ничего не делает. Ни одна живая душа не вышла с лопатой на уборку, не собрала людей на митинг, не сделала новых рабочих мест.
Развитие местного населения остановилось на уровне между «я умею говорить» и «я могу ходить и не падать».

Потім загинув брат, якого збив ідіот-водій (Его сбила ржавая маршрутная «Газелька», водитель которой, престарелый дед-узбек, заметив, что скрипят тормозные колодки… смазал их солидолом. Понимаете? Собственноручно лишил свою машину тормозов, потому что «если скрипит - нужно смазать». Господи, я мечтал убить этого придурка. Посмотреть ему в его безразличные глаза, повыдирать жидкие седые волосёнки на голове, и душить его, повторяя: «Как, как ****? Как ты умудрился дожить до старости? Почему ты не сдох в младенчестве от своей тупости? Почему не выпил уксуса, не посчитал, что умеешь летать, не попробовал выковырять Шайтана из розетки вилкой? Зачем ты дожил до старости?!»).
Внутрішній конфлікт загострюється до критичної межі... І ось головний герой вирішив провести жорсткий і мізантропічний (але справедливий ) соціальний експеримент.
Результат виявився феєричним )))))
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02.10.2020 04:45 Відповісти
Этот "колхозный малограмотный недоумок" почти за 30 лет у власти наворовал не меньше чем профФесор Виктор Федорович. Не переживайте,он с голоду не помрет.
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02.10.2020 07:24 Відповісти
Одни клоуны,только Мацкву разоряют с её внутренними колониями
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02.10.2020 00:18 Відповісти
Латвія? Не признала? Як з цим буде жити Лука....
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02.10.2020 00:23 Відповісти
Не "как", а "где". В той же пещере, в которой живет вонючая русня.
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02.10.2020 00:29 Відповісти
мурза, вы хоть бы раз дышали свежим кислородом на природе? Дышите глубже и все пройдет
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02.10.2020 00:40 Відповісти
Сейм Латвии - он внятный.
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02.10.2020 00:33 Відповісти
Узурпатор, а за 26 лет при власти даже несчастный миллион для себя не своровал!
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02.10.2020 00:42 Відповісти
Рашик на форумі завжди нагадує рашкорозвідника який іде містом і гадає - що мене видасть першим рашкоакцент чи парашут який волочиться позаду?

Рашкоакцент. Навіть не в мові справа, а в світогляді.
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02.10.2020 01:03 Відповісти
Забули про третє палево: будьонівка із червоною зіркою.
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02.10.2020 02:07 Відповісти
А американцы в свою очередь отказались вводить санкции. Как то не согласованно получилось...Сейм хотел проявить инициативу, а оно вон как вышло.
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02.10.2020 01:08 Відповісти
Для луки главное,шо братуха старшой признал.
На остальных он плевал с высокой колокольни.
Урод переношеный
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02.10.2020 01:09 Відповісти
Если двое ссорятся, кто-то обязательно этим пользуется.

Сейм Латвії прийняв документ, яким не визнає Лукашенка президентом Білорусі - Цензор.НЕТ 9771
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02.10.2020 01:11 Відповісти
Не говори гоп, пока не перепрыгнул ров.
Усть-Лугу скорее всего ждет такая-же прибыль как и Серверный Поток-2, Йотафон, Суперджет Сухой и т.п... Параше прибыль только снится )
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02.10.2020 07:48 Відповісти
Я признаю!
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02.10.2020 01:50 Відповісти
Я стурбований вашим визнанням.
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02.10.2020 02:08 Відповісти
таракан завонявся
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02.10.2020 06:22 Відповісти
 
 