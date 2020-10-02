Сейм Латвії прийняв документ, яким не визнає Лукашенка президентом Білорусі

Сейм Латвії не визнав Олександра Лукашенка, який захопив владу, президентом Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, відповідну заяву парламент країни ухвалив 1 жовтня.



"[Сейм], знову заявляючи, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, що Латвія не визнає результатів виборів, оголошені владою Білорусі, і що заснований на них мандат не можна вважати демократично набутим і законним, не визнає Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі", – сказано в документі.



Сейм засуджує придушення білоруською владою мирних протестів у країні та репресії й вимагає від влади Білорусі припинити застосування сили та порушення прав людини.



Парламент також закликав Євросоюз ввести санкції проти "будь-якої особи, державної установи, неурядової організації або іншого органу, відповідального за серйозні порушення прав людини і зловживання владою".