Сейм Латвии принял документ, которым не признает Лукашенко президентом Беларуси

Сейм Латвии не признал захватившего власть Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, соответствующее заявление парламент страны принял 1 октября.

"[Сейм], вновь заявляя, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, что Латвия не признает результаты выборов, объявленные властями Беларуси, и что основанный на них мандат не может считаться демократически приобретенным и законным, не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси", – говорится в документе.



Сейм осудил подавление белорусскими властями мирных протестов в стране и продолжающиеся репрессии и потребовал от властей Беларуси прекратить применение силы и нарушение прав человека.



Парламент также призвал Евросоюз ввести санкции против "любого лица, государственного учреждения, неправительственной организации или другого органа, ответственного за серьезные нарушения прав человека и злоупотребление властью".

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