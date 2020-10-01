Сейм Латвии принял документ, которым не признает Лукашенко президентом Беларуси
Сейм Латвии не признал захватившего власть Александра Лукашенко президентом Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, соответствующее заявление парламент страны принял 1 октября.
"[Сейм], вновь заявляя, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, что Латвия не признает результаты выборов, объявленные властями Беларуси, и что основанный на них мандат не может считаться демократически приобретенным и законным, не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси", – говорится в документе.
Сейм осудил подавление белорусскими властями мирных протестов в стране и продолжающиеся репрессии и потребовал от властей Беларуси прекратить применение силы и нарушение прав человека.
Парламент также призвал Евросоюз ввести санкции против "любого лица, государственного учреждения, неправительственной организации или другого органа, ответственного за серьезные нарушения прав человека и злоупотребление властью".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А путєнське визнання лукашенку до жопи. Бо рашка це країна з непередбачуваною історією та країна беззаконня. Там що визнає - що не визнає, ні на що не впливає.
А Ви дійсно, будуєте свою аналітику на фактах?
А что будет делать на пенсии колхозный малограмотный недоумок, подсевший за долгие 26 лет на тяжёлый наркотик неограниченной диктаторской Власти?
Семечки жарить и продавать на шкловском базаре по цене 50 копеек за стакан?
Без ежедневной дозы наркоты-власти Лука просто сдохнет за 3-4 месяца, как Дракула без свежей человеческой крови...
лукашенко це недалекий мудак, який дірвався до владі і побудував систему так, що таке ж обмежене недалеке бидло навколо нього заглядує йому в рота й виконує дебільні накази.
Якщо вже нечесні сфальсифіковані вибори показали, що він мудак. То він таки мудак. Але ціни собі не складе.
Взагалі любий диктатор це збочинец.
Чаушеску с двумя классами образования назначил себя академиком всех наук, начал маниакальную дикую программы уничтожения красивых древних румынских сёл с целью "укрупнения" населенных пунктов.
Некоторые вменяемые советники осторожно намекали ему, что лучше прекратить всю эту дикость, присвоить себе ещё какой-нибудь новый почётно-символический титул "Почётный Кондукатор" и спокойно уйти на пенсию, отдыхать на горной даче в Карпатах, писать мемуары о встречах с Броз Тито, с Брежневым, с Никсоном, с Миттераном...
Не послушал "гений Карпат" умных советов. В итоге, оказался перед расстрельным взводом румынских спецназовцев, комично связанный с использованием какой-то смешной, очень длинной бельевой верёвки...
Хоча Кім Чен Ір принаймні закінчив свого часу Мальтійський Університет, та й нинішній хом'як навчався у Швейцарії, а не у Пхеньяні... а Лукашеску - із тих совків, що "академиев не кончали". Точніше, кінчав він Могильовський педагогічний (паралельно працюючи секретарем комсомолу...)
Дороговказна зірка XXI століття실천가형의 위인
Однако, шкловский цыган Лукашеску тоже себе цену знает:
без ложной скромности громко пёрнул по всем каналам ТВ:
"Запомните, если погубите меня, Перваго президента, то погибнет Беларусь, ничего от неё не останется."
Какие новости в книжном мире? Прочитали ещё что-нибудь сумеречно-содрогательное про орков и Мордор типа сборника рассказов о русском мире Асара Эппеля "Латунная луна" ?
К сожалению, в Украине практически нет целенаправленной просветительской работы в школах в ВУЗах по "глубокому и полному раскрытию образа Русского мира" на основе произведений российских же писателей.
Ведь достаточно в двух последних выпускных классах украинских школ изучить за 6-8 уроков всего лишь три русских книги: "Люди нашего царя", "Географ глобус пропил" и роман "Ненастье", чтобы у 98 % молодёжи навсегда исчезли всякие иллюзии и малейшие симпатии к этому уродскому Румиру.
Чаушеску теж напевно думав, що без нього Румунії не буде. Але не стало тільки Чаушеску із жінкою.
Нового останнім часом читав небагато - на роботі завал ((( Треба скоріше йти у відпустку...
Із жанру "малого оповідання" рекомендую на тему "русского мира" оце: https://kriper.net/creepystory/2519-skorbnyj-peregon.html Скорбный перегон , приблизно на 10 хвилин читання. Як правильно відзначили у коментах - "основной ужас даже не в мистической составляющей, страшнее вот эта вот грубая сермяжная реальность русской смерти в конце. Пьяный урка в тамбуре, удар - и всё..."
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D1%81_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%3F Есть ли среди вас хороший адвокат?
Сюжет: адекватний молодий чоловік, якому не пощастило народитися у расейському місті Чита, постійно відчуває екзистенційний конфлікт із сруською реальністю.
Вы видели Читу? Нет? Ну, я вас поздравляю. Более унылое зрелище представить трудно.
Горы мусора под окнами, люди, перманентно находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Из развлечений только драки по синьке да ТВ по вечерам. Каждый в этом городе понимает, в каком дерьме он живёт. Каждый гневно трясёт своей башкой и брызжет слюной, рассказывая о том, как хреново вокруг, как все вокруг гадят (кроме них же самих, разумеется) как спивается молодёжь (в отличие от старшего поколения, пьющего только по праздникам, пятницам, веским поводам и просто, когда деньги есть) как последняя работа кончается и новой не предвидится. Все видят проблемы, но никто ничего не делает. Ни одна живая душа не вышла с лопатой на уборку, не собрала людей на митинг, не сделала новых рабочих мест.
Развитие местного населения остановилось на уровне между «я умею говорить» и «я могу ходить и не падать».
Потім загинув брат, якого збив ідіот-водій (Его сбила ржавая маршрутная «Газелька», водитель которой, престарелый дед-узбек, заметив, что скрипят тормозные колодки… смазал их солидолом. Понимаете? Собственноручно лишил свою машину тормозов, потому что «если скрипит - нужно смазать». Господи, я мечтал убить этого придурка. Посмотреть ему в его безразличные глаза, повыдирать жидкие седые волосёнки на голове, и душить его, повторяя: «Как, как ****? Как ты умудрился дожить до старости? Почему ты не сдох в младенчестве от своей тупости? Почему не выпил уксуса, не посчитал, что умеешь летать, не попробовал выковырять Шайтана из розетки вилкой? Зачем ты дожил до старости?!»).
Внутрішній конфлікт загострюється до критичної межі... І ось головний герой вирішив провести жорсткий і мізантропічний (але справедливий ) соціальний експеримент.
Результат виявився феєричним )))))
Рашкоакцент. Навіть не в мові справа, а в світогляді.
На остальных он плевал с высокой колокольни.
Урод переношеный
Усть-Лугу скорее всего ждет такая-же прибыль как и Серверный Поток-2, Йотафон, Суперджет Сухой и т.п... Параше прибыль только снится )