Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии
Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против Латвии, Литвы и Эстонии и запретил въезд ряду чиновников из этих стран.
Об этом пишет Белта со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, информирует Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги", - отметил он.
Анатолий Глаз сказал, что белорусские власти внесли в свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии по 100 чиновников из каждой страны.
Напомним, Латвия, Литва и Эстония 25 сентября расширили санкционные списки белорусских чиновников. Латвия внесла в него 101 человека, Эстония - 128.
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Бкацька на бульбе и молоке продержится, а прибалты будут бедствовать.
От минет будет делать без презерватива?
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******. Теперь там пустыня бдет.
Да на глазах
Санкции, это отказ от торгового посредничества между Прибалтикой и рашкой.