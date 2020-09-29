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Новости Революция в Беларуси
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Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии

Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии

Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против Латвии, Литвы и Эстонии и запретил въезд ряду чиновников из этих стран.

Об этом пишет Белта со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги", - отметил он.

Анатолий Глаз сказал, что белорусские власти внесли в свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии по 100 чиновников из каждой страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания и Канада совместно ввели санкции за нарушение прав протестующих в Беларуси

Напомним, Латвия, Литва и Эстония 25 сентября расширили санкционные списки белорусских чиновников. Латвия внесла в него 101 человека, Эстония - 128.

Автор: 

Беларусь (7918) Латвия (1346) Литва (2497) Лукашенко Александр (3617) санкции (11435) Эстония (1450)


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Топ комментарии
+22
Не видать им теперь морских курортов Беларуси как своих ушей.
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29.09.2020 20:34
+10
Не видать теперь им бульбы
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29.09.2020 20:34
+10
А какие там закаты на побережье...
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29.09.2020 20:35
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Не видать им теперь морских курортов Беларуси как своих ушей.
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29.09.2020 20:34 Ответить
А какие там закаты на побережье...
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29.09.2020 20:35 Ответить
и не слышать больше и не увидеть воочию бульбашского Цицярона, а также не видеть его "экономического чуда" и самого - хлавного усатого чудилу.
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29.09.2020 20:43 Ответить
Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии - Цензор.НЕТ 7911
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29.09.2020 20:44 Ответить
овладел короче сам собой, и покончил в себя
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29.09.2020 20:55 Ответить
Не видать теперь им бульбы
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29.09.2020 20:34 Ответить
Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии

Бкацька на бульбе и молоке продержится, а прибалты будут бедствовать.
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29.09.2020 20:40 Ответить
Не боится остаться один на один с Россией. С этим мерзким , брехливым вороватым недогосударством, ничему его не научила история!
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29.09.2020 20:53 Ответить
у прибалтов своего молока и молочных продуктов, а также мяса и рыбы хватает.
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29.09.2020 22:06 Ответить
Напугал ежа голой ж…😂😅😹🤣
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29.09.2020 20:36 Ответить
Картопляний бульбафюрер образився.
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29.09.2020 20:37 Ответить
Это как???
От минет будет делать без презерватива?
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29.09.2020 20:37 Ответить
А симметрию в рот с перимметриреей не попутал? )))
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29.09.2020 20:41 Ответить
Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии - Цензор.НЕТ 7947
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29.09.2020 20:43 Ответить
Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии
https://images.cnscdn.com/images/5/5/1/c/551c3723c1956d39b94cd01cb8d0b7e7/original.jpg
******. Теперь там пустыня бдет.
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29.09.2020 20:44 Ответить
Вот это огорчили😆😆😆😆
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29.09.2020 20:45 Ответить
Беда..
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29.09.2020 20:49 Ответить
Писец литовским чиновникам...Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии - Цензор.НЕТ 586
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29.09.2020 20:49 Ответить
Вот и кончились белоруские креветки ...
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29.09.2020 20:49 Ответить
В томатном соусе...
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29.09.2020 20:51 Ответить
Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии - Цензор.НЕТ 846
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29.09.2020 20:53 Ответить
Бу га га😷 на пользу? Да?
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29.09.2020 20:54 Ответить
На границе лукшенко запретил ввозить абсолютно все , даже банку кофе запрещено . Так что можно потешаться а рядовым гражданам и торговым центрам в странах Балтии проблемы .
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29.09.2020 20:57 Ответить
Бацька рассудил как крепкий хозяйственник.Вместо морской капусты пусть жрут обычную и запивают её не бразильским кофе,а желудёвым.
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29.09.2020 21:00 Ответить
Угу, вЯЯликий бульбофюрер уничтожит страны Балтии
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29.09.2020 21:01 Ответить
Близкий дружбан Алиева .
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29.09.2020 21:28 Ответить
Шо ж это Алиев не признал выборы в Беларуси? Почему не поздравил с кенгурацией Луку? Подвел своего дружбана...
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29.09.2020 21:38 Ответить
Ну и шо? А у твоего фюрера ***** есть близкие дружбаны?
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29.09.2020 21:53 Ответить
Ну да. И кому он хуже сделал? Гражданам Беларуси? Такой же придурок как и обнуленное *****.
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29.09.2020 21:05 Ответить
Весь мир будет скучать по белорусским морепродуктам.
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29.09.2020 20:57 Ответить
Дык бульба под селедку ням-ням,лука-поц!
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29.09.2020 21:02 Ответить
хоть беларусское море закапывай, одна кацапня стока креветок добытых оттуда не сожрет.
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29.09.2020 21:08 Ответить
шо та мне подсказывает, шо тех запрещенных чиновников выдворять не придется бо их отродясь в Беларуси не было...
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29.09.2020 21:06 Ответить
Фсе, теперь все шпроты пойдут на очко!
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29.09.2020 21:17 Ответить
а Обаме?
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29.09.2020 21:19 Ответить
Как интересно все это наблюдать, ведь прямо на наших глазах все это совковое дерьмо стечет в канализацию...
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29.09.2020 21:20 Ответить
Совковое дерьмо заполняет Украину...
Да на глазах
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29.09.2020 21:29 Ответить
Всё, теперь прибалтийские чиновники не смогут въехать в Беларусь. У усатого там море есть или может горные курорты, на что там смотреть? На картоху что ли? Сидят прибалты и рыдают... от смеха.
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29.09.2020 21:21 Ответить
Москва воспользовалась моментом, чтобы заключить контракты с Минском и получить выгоду, которую из-за недальновидной политики упустили страны ЕС. Об этом пишет польское издание В TVN24. Лукашенко собирается перенести грузопоток из Прибалтики в РФ и построить совместный терминал в Усть-Луге.
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29.09.2020 22:21 Ответить
психопат - параноик.
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30.09.2020 00:03 Ответить
Это разве санкции?
Санкции, это отказ от торгового посредничества между Прибалтикой и рашкой.
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30.09.2020 10:14 Ответить
 
 