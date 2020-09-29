Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии

Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против Латвии, Литвы и Эстонии и запретил въезд ряду чиновников из этих стран.

Об этом пишет Белта со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги", - отметил он.

Анатолий Глаз сказал, что белорусские власти внесли в свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии по 100 чиновников из каждой страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания и Канада совместно ввели санкции за нарушение прав протестующих в Беларуси

Напомним, Латвия, Литва и Эстония 25 сентября расширили санкционные списки белорусских чиновников. Латвия внесла в него 101 человека, Эстония - 128.