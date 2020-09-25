РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4045 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
1 613 14

Страны Балтии расширили санкционный список против Беларуси

Страны Балтии расширили санкционный список против Беларуси

В список лиц, против которых в странах Балтии введены санкции из-за фальсификации выборов в Беларуси и насилия против протестующих, попали еще более 100 чиновников.

Об этом информирует МИД Латвии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

Так, в список вошли представители некоторых министерств, областных и городских исполнительных комитетов, государственного телевидения, генпрокуратуры, верховного и конституционного суда, ЦИК и другие.

В списке — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, заместитель руководителя администрации президента Беларуси Максим Рыженков, генпрокурор Андрей Швед, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель конституционного суда Петр Миклашевич, губернатор Минской области Александр Турчин и другие.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Беларуси на выходных планируют провести "народную инаугурацию" Тихановской. ВИДЕО

"Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Продолжается дискредитация демонстраций, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, открыты уголовные дела, конфискуются носители данных", — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Латвия ввела санкции против Александра Лукашенко и еще 29 официальных лиц Беларуси.

В свою очередь в МИД Эстонии сообщили, что правительство страны вводит санкции еще против 98 белорусских чиновников. Всего в санкционном списке Эстонии 128 человек (включительно с Александром Лукашенко).

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко пригрозил обучающимся в Польше белорусским студентам непризнанием их дипломов. Варшава ответила: "С удовольствием их здесь оставим"

"Эти лица играют ведущие роли в фальсификации итогов выборов в Беларуси и применении насилия в отношении мирных демонстрантов. Им установлен запрет на въезд в Эстонию с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года", – отметили в эстонском МИД.

Санкционные списки Эстонии и Латвии перекликаются.

Министерство иностранных дел Литвы пока не обнародовало список лиц, против которых дополнительно вводятся санкции, но глава МИД Линас Линкявичюс подтвердил расширение санкционного списка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Песков об отказе ЕС и США признать легитимность Лукашенко: Подобные решения "противоречат международному праву"

"Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва существенно увеличивает количество тех, кто подпадает под санкции за непрерывные репрессии против народа Беларуси", – написал он в Twitter.

Ранее в санкционном списке стран Балтии было 30 человек. Этот список был составлен в конце августа.

Автор: 

Беларусь (7978) Латвия (1383) Литва (2570) санкции (11773) Эстония (1496)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Страны Балтии расширили санкционный список против Беларуси - Цензор.НЕТ 4188
показать весь комментарий
25.09.2020 20:02 Ответить
+4
terpi terpila i ne noi, takova tvoja sudjba
показать весь комментарий
25.09.2020 20:09 Ответить
+3
В полон його не брати!

Страны Балтии расширили санкционный список против Беларуси - Цензор.НЕТ 5476
показать весь комментарий
25.09.2020 19:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В полон його не брати!

Страны Балтии расширили санкционный список против Беларуси - Цензор.НЕТ 5476
показать весь комментарий
25.09.2020 19:56 Ответить
Країни Балтії розширили санкційний список проти Білорусі - Цензор.НЕТ 860
показать весь комментарий
25.09.2020 21:38 Ответить
Тобто приховано підтримують лукашенка , адже в будь-якої дії є такий критерій , як ефективність . В цих "санкціях" ефективність і поруч не стояла ...
показать весь комментарий
25.09.2020 19:59 Ответить
лукашенка таки сдал страну путену
показать весь комментарий
25.09.2020 20:00 Ответить
шас поидёт на перегонки, кому длиньше список. Так, дам мысль - надобно так, в список Эстонии какои то ватан - автомотически и в списки Латвии и Литвы. Так счёт будет всегда ничья.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:01 Ответить
Страны Балтии расширили санкционный список против Беларуси - Цензор.НЕТ 4188
показать весь комментарий
25.09.2020 20:02 Ответить
Прыжок тигра смертелен, и хватка у него железная
показать весь комментарий
25.09.2020 20:07 Ответить
terpi terpila i ne noi, takova tvoja sudjba
показать весь комментарий
25.09.2020 20:09 Ответить
Не смешите своими санкциями. Наложили санкции на тех кто и так не выездной из Беларашки
показать весь комментарий
25.09.2020 20:29 Ответить
Odin iz spiska 15 raz byl Litve,bolse uze neprijedit. Realno tak da tam mnogyje iz nix v zizne zagranicu nepojedit krome nicej raski, i dengi u nix derevianyje rubli na ciotu
показать весь комментарий
25.09.2020 20:34 Ответить
Segodnia po elektricestvu toze soglosovali sto Belorus nebudet imet pravo prodavat na Evropejskom rinke.Oni konecno mozet prodat no v rasku za 5 raz desevle cenu.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:58 Ответить
 
 