Страны Балтии расширили санкционный список против Беларуси

В список лиц, против которых в странах Балтии введены санкции из-за фальсификации выборов в Беларуси и насилия против протестующих, попали еще более 100 чиновников.

Об этом информирует МИД Латвии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

Так, в список вошли представители некоторых министерств, областных и городских исполнительных комитетов, государственного телевидения, генпрокуратуры, верховного и конституционного суда, ЦИК и другие.

В списке — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, заместитель руководителя администрации президента Беларуси Максим Рыженков, генпрокурор Андрей Швед, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель конституционного суда Петр Миклашевич, губернатор Минской области Александр Турчин и другие.

"Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Продолжается дискредитация демонстраций, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, открыты уголовные дела, конфискуются носители данных", — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Латвия ввела санкции против Александра Лукашенко и еще 29 официальных лиц Беларуси.

В свою очередь в МИД Эстонии сообщили, что правительство страны вводит санкции еще против 98 белорусских чиновников. Всего в санкционном списке Эстонии 128 человек (включительно с Александром Лукашенко).

"Эти лица играют ведущие роли в фальсификации итогов выборов в Беларуси и применении насилия в отношении мирных демонстрантов. Им установлен запрет на въезд в Эстонию с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года", – отметили в эстонском МИД.

Санкционные списки Эстонии и Латвии перекликаются.

Министерство иностранных дел Литвы пока не обнародовало список лиц, против которых дополнительно вводятся санкции, но глава МИД Линас Линкявичюс подтвердил расширение санкционного списка.

"Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва существенно увеличивает количество тех, кто подпадает под санкции за непрерывные репрессии против народа Беларуси", – написал он в Twitter.

Ранее в санкционном списке стран Балтии было 30 человек. Этот список был составлен в конце августа.