Країни Балтії розширили санкційний список проти Білорусі

У список осіб, проти яких у країнах Балтії введено санкції через фальсифікації виборів у Білорусі і насильства проти протестувальників, потрапили ще понад 100 чиновників.

Про це інформує МЗС Латвії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

Так, у список увійшли представники деяких міністерств, обласних і міських виконавчих комітетів, державного телебачення, генпрокуратури, верховного і конституційного суду, ЦВК та інші.

У списку – прес-секретар президента Наталія Ейсмонт, голова Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт, заступник керівника адміністрації президента Білорусі Максим Риженков, генпрокурор Андрій Швед, віце-прем’єр Анатолій Сивак, голова конституційного суду Петро Міклашевич, губернатор Мінської області Олександр Турчин та інші.

"Білоруська влада не змінила свого ставлення до мирних протестів. Триває дискредитація демонстрацій, непропорційно застосовується сила, посилюється блокування сайтів незалежних ЗМІ, відкриті кримінальні справи, конфіскуються носії даних", – сказано в повідомленні відомства.

Читайте також: ЄС не визнає сфальсифіковані результати виборів у Білорусі, - голова Євроради Мішель

Раніше Латвія ввела санкції проти Олександра Лукашенка та ще 29 офіційних осіб Білорусі.

У свою чергу в МЗС Естонії повідомили, що уряд країни запроваджує санкції ще проти 98 білоруських чиновників. Всього в санкційному списку Естонії 128 осіб (включно з Олександром Лукашенком).

"Ці особи відіграють провідні ролі в фальсифікації підсумків виборів у Білорусі і застосуванні насильства щодо мирних демонстрантів. Їм встановлено заборону на в’їзд до Естонії з 25 вересня 2020 року до 30 серпня 2025 року", – відзначили в естонському МЗС.

Санкційні списки Естонії і Латвії перегукуються.

Міністерство закордонних справ Литви поки не оприлюднило список осіб, проти яких додатково вводяться санкції, але очільник МЗС Лінас Лінкявічюс підтвердив розширення санкційного списку.

"Сьогодні, в координації з Латвією та Естонією, Литва істотно збільшує кількість тих, хто підпадає під санкції за безперервні репресії проти народу Білорусі", – написав він у Twitter.

Раніше в списку санкцій країн Балтії було 30 осіб. Цей список був складений наприкінці серпня.

Топ коментарі
+6
Страны Балтии расширили санкционный список против Беларуси - Цензор.НЕТ 4188
показати весь коментар
25.09.2020 20:02 Відповісти
+4
terpi terpila i ne noi, takova tvoja sudjba
показати весь коментар
25.09.2020 20:09 Відповісти
+3
В полон його не брати!

Страны Балтии расширили санкционный список против Беларуси - Цензор.НЕТ 5476
показати весь коментар
25.09.2020 19:56 Відповісти
Тобто приховано підтримують лукашенка , адже в будь-якої дії є такий критерій , як ефективність . В цих "санкціях" ефективність і поруч не стояла ...
показати весь коментар
25.09.2020 19:59 Відповісти
лукашенка таки сдал страну путену
показати весь коментар
25.09.2020 20:00 Відповісти
шас поидёт на перегонки, кому длиньше список. Так, дам мысль - надобно так, в список Эстонии какои то ватан - автомотически и в списки Латвии и Литвы. Так счёт будет всегда ничья.
показати весь коментар
25.09.2020 20:01 Відповісти
Прыжок тигра смертелен, и хватка у него железная
показати весь коментар
25.09.2020 20:07 Відповісти
terpi terpila i ne noi, takova tvoja sudjba
показати весь коментар
25.09.2020 20:09 Відповісти
Не смешите своими санкциями. Наложили санкции на тех кто и так не выездной из Беларашки
показати весь коментар
25.09.2020 20:29 Відповісти
Odin iz spiska 15 raz byl Litve,bolse uze neprijedit. Realno tak da tam mnogyje iz nix v zizne zagranicu nepojedit krome nicej raski, i dengi u nix derevianyje rubli na ciotu
показати весь коментар
25.09.2020 20:34 Відповісти
Segodnia po elektricestvu toze soglosovali sto Belorus nebudet imet pravo prodavat na Evropejskom rinke.Oni konecno mozet prodat no v rasku za 5 raz desevle cenu.
показати весь коментар
25.09.2020 20:58 Відповісти
 
 