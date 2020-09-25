Країни Балтії розширили санкційний список проти Білорусі

У список осіб, проти яких у країнах Балтії введено санкції через фальсифікації виборів у Білорусі і насильства проти протестувальників, потрапили ще понад 100 чиновників.

Про це інформує МЗС Латвії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

Так, у список увійшли представники деяких міністерств, обласних і міських виконавчих комітетів, державного телебачення, генпрокуратури, верховного і конституційного суду, ЦВК та інші.

У списку – прес-секретар президента Наталія Ейсмонт, голова Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт, заступник керівника адміністрації президента Білорусі Максим Риженков, генпрокурор Андрій Швед, віце-прем’єр Анатолій Сивак, голова конституційного суду Петро Міклашевич, губернатор Мінської області Олександр Турчин та інші.

"Білоруська влада не змінила свого ставлення до мирних протестів. Триває дискредитація демонстрацій, непропорційно застосовується сила, посилюється блокування сайтів незалежних ЗМІ, відкриті кримінальні справи, конфіскуються носії даних", – сказано в повідомленні відомства.

Раніше Латвія ввела санкції проти Олександра Лукашенка та ще 29 офіційних осіб Білорусі.

У свою чергу в МЗС Естонії повідомили, що уряд країни запроваджує санкції ще проти 98 білоруських чиновників. Всього в санкційному списку Естонії 128 осіб (включно з Олександром Лукашенком).

"Ці особи відіграють провідні ролі в фальсифікації підсумків виборів у Білорусі і застосуванні насильства щодо мирних демонстрантів. Їм встановлено заборону на в’їзд до Естонії з 25 вересня 2020 року до 30 серпня 2025 року", – відзначили в естонському МЗС.

Санкційні списки Естонії і Латвії перегукуються.

Міністерство закордонних справ Литви поки не оприлюднило список осіб, проти яких додатково вводяться санкції, але очільник МЗС Лінас Лінкявічюс підтвердив розширення санкційного списку.

"Сьогодні, в координації з Латвією та Естонією, Литва істотно збільшує кількість тих, хто підпадає під санкції за безперервні репресії проти народу Білорусі", – написав він у Twitter.

Раніше в списку санкцій країн Балтії було 30 осіб. Цей список був складений наприкінці серпня.