Окупанти досі не надали списки на обмін, - Зеленський

Обмін полоненими із представниками тимчасово окупованих територій ОРДЛО затримується через те, що вони досі не надали списки на обмін.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав 2 жовтня під час робочої поїздки до Чернівецької області, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Тут дуже проста логіка. Ми домовились про формат, коли обидві сторони подають списки. Ми подали, та сторона ще не подала. Вони почали говорити, що ті чи інші прізвища, вони не знають, де вони є, і їх повинні верифікувати представники Червоного Хреста", - сказав Зеленський.

За словами президента, наразі очікують допуску представників Червоного Хреста до окупованих територій. Після цього питання щодо обміну полоненими може зрушитись.

"На останній зустрічі радників нормандської четвірки - там, де був Андрій Єрмак, він домовився, що Червоний Хрест буде долучений і їх пустять вже на тимчасово окуповану територію. Як тільки це відбудеться - буде обмін. Але конкретної дати поки що немає. Ми всі чекаємо на це", - додав Зеленський .