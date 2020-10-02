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Окупанти досі не надали списки на обмін, - Зеленський

Окупанти досі не надали списки на обмін, - Зеленський

Обмін полоненими із представниками тимчасово окупованих територій ОРДЛО затримується через те, що вони досі не надали списки на обмін.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав 2 жовтня під час робочої поїздки до Чернівецької області, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Тут дуже проста логіка. Ми домовились про формат, коли обидві сторони подають списки. Ми подали, та сторона ще не подала. Вони почали говорити, що ті чи інші прізвища, вони не знають, де вони є, і їх повинні верифікувати представники Червоного Хреста", - сказав Зеленський.

За словами президента, наразі очікують допуску представників Червоного Хреста до окупованих територій. Після цього питання щодо обміну полоненими може зрушитись.

"На останній зустрічі радників нормандської четвірки - там, де був Андрій Єрмак, він домовився, що Червоний Хрест буде долучений і їх пустять вже на тимчасово окуповану територію. Як тільки це відбудеться - буде обмін. Але конкретної дати поки що немає. Ми всі чекаємо на це", - додав Зеленський .

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) обмін (1203) полон (1584) Червоний Хрест (405) полонені (2296)


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Топ коментарі
+26
Не окупанти воно сказало- а та сторона.
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02.10.2020 19:34 Відповісти
+11
Точно, під час 3 хвилинної промови знову уникнув слова "окупант", а на звичайні запитання 3 слова скласти в речення не може, курва.
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02.10.2020 19:43 Відповісти
+10
Не жди. Не будет никакого обмена, пока не выполнишь всё, что там наобещал в Нормандском формате, а потом твои переговорщики в Минске.
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02.10.2020 19:51 Відповісти
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Не окупанти воно сказало- а та сторона.
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02.10.2020 19:34 Відповісти
Предатель да и только. Горбатого только могила исправит! Пусть он "ту сторону" затосует себе в одно место!!!!!
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02.10.2020 19:36 Відповісти
Шановна... Та не реагуйте Ви так на ботопланктон...Побережіть себе. Скоро і дуже скоро закінчаться рашегрошоцукерки. І Ви вже не будете бачити іх ніки ніколи.
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02.10.2020 20:10 Відповісти
Точно, під час 3 хвилинної промови знову уникнув слова "окупант", а на звичайні запитання 3 слова скласти в речення не може, курва.
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02.10.2020 19:43 Відповісти
Українські військові зняли відео, як бойовики підпалюють суху траву.

https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-10-02/pojaryi-na-donbasse-ukrainskie-********-snyali-video-kak-boeviki-podjigayut-suhuyu-travu/210781
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02.10.2020 20:11 Відповісти
Українські військові зняли відео, як бойовики підпалюють суху траву.

https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-10-02/pojaryi-na-donbasse-ukrainskie-********-snyali-video-kak-boeviki-podjigayut-suhuyu-travu/210781
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02.10.2020 20:18 Відповісти
Та сторона зеленого мозга еще не предоставила этой стороне мозга списков на обмен.
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02.10.2020 19:36 Відповісти
Жди! Что-бы быстрей шевелились я бы арестовал Жопоблок полным составом и секту ФСБ МП полным составом!
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02.10.2020 19:37 Відповісти
А шош ти звизділо про всіх на всіх? Тріпло оманське!
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02.10.2020 19:38 Відповісти
Оккупанты до сих пор не предоставили списки на обмен, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1900
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02.10.2020 19:40 Відповісти
он не говорил окупанты он сказал -"Обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий ОРДЛО задерживается из-за того, что другая сторона до сих пор не предоставила списки на обмен".
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02.10.2020 19:45 Відповісти
Ты ж говорило шо обмен "всех на всех" главный результат встречи в Париже. Год назад.
А оказалось шо за год даже списков нет.
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02.10.2020 19:50 Відповісти
Не жди. Не будет никакого обмена, пока не выполнишь всё, что там наобещал в Нормандском формате, а потом твои переговорщики в Минске.
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02.10.2020 19:51 Відповісти
Прочитал заголовок, аж обрадовался - ну наконец-то, оккупанты! Прочитал статью с цитатой...не, все по-старому, какая-то там "та сторона"....
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02.10.2020 19:53 Відповісти
Пора менять вывеску офис президента - на офис брехунов!...
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02.10.2020 19:57 Відповісти
Лохушка безхребетная.....
Читай историю русско-украинской войны!!!!!
Рашка еще ни разу не делала ничего вовремя!!! Если вообще что то делала!!!!
Ты слово такое "тренд" знаешь?
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02.10.2020 20:04 Відповісти
И не предоставят, на дурака не нужен нож...
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02.10.2020 20:22 Відповісти
еще просто нужное количество таксистов неналовили что обменять на киллеров гру и фысыбы
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02.10.2020 20:23 Відповісти
 
 