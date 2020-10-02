Оккупанты до сих пор не предоставили списки на обмен, - Зеленский

Обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий задерживается из-за того, что они до сих пор не предоставили списки на обмен.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 2 октября во время рабочей поездки в Черновицкую область, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Здесь очень простая логика. Мы договорились о формате, когда обе стороны подают списки. Мы подали, та сторона еще не подала. Они начали говорить, что те или иные фамилии, они не знают, где они есть, и их должны верифицировать представители Красного креста", - сказал Зеленский.

По словам президента, сейчас ожидают допуска представителей Красного Креста на оккупированные территории. После этого вопрос обмена пленными может сдвинуться.

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"На последней встрече советников нормандской четверки - там, где был Андрей Ермак, он договорился, что Красный Крест будет привлечен, и их пустят уже на временно оккупированную территорию. Как только это произойдет - будет обмен. Но конкретной даты пока нет. Мы все ждем этого", - добавил Зеленский.