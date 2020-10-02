Оккупанты до сих пор не предоставили списки на обмен, - Зеленский
Обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий задерживается из-за того, что они до сих пор не предоставили списки на обмен.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 2 октября во время рабочей поездки в Черновицкую область, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Здесь очень простая логика. Мы договорились о формате, когда обе стороны подают списки. Мы подали, та сторона еще не подала. Они начали говорить, что те или иные фамилии, они не знают, где они есть, и их должны верифицировать представители Красного креста", - сказал Зеленский.
По словам президента, сейчас ожидают допуска представителей Красного Креста на оккупированные территории. После этого вопрос обмена пленными может сдвинуться.
Также на Цензор.НЕТ: Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге. ФОТО
"На последней встрече советников нормандской четверки - там, где был Андрей Ермак, он договорился, что Красный Крест будет привлечен, и их пустят уже на временно оккупированную территорию. Как только это произойдет - будет обмен. Но конкретной даты пока нет. Мы все ждем этого", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-10-02/pojaryi-na-donbasse-ukrainskie-********-snyali-video-kak-boeviki-podjigayut-suhuyu-travu/210781
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-10-02/pojaryi-na-donbasse-ukrainskie-********-snyali-video-kak-boeviki-podjigayut-suhuyu-travu/210781
А оказалось шо за год даже списков нет.
Читай историю русско-украинской войны!!!!!
Рашка еще ни разу не делала ничего вовремя!!! Если вообще что то делала!!!!
Ты слово такое "тренд" знаешь?