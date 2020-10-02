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Оккупанты до сих пор не предоставили списки на обмен, - Зеленский

Оккупанты до сих пор не предоставили списки на обмен, - Зеленский

Обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий задерживается из-за того, что они до сих пор не предоставили списки на обмен.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 2 октября во время рабочей поездки в Черновицкую область, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Здесь очень простая логика. Мы договорились о формате, когда обе стороны подают списки. Мы подали, та сторона еще не подала. Они начали говорить, что те или иные фамилии, они не знают, где они есть, и их должны верифицировать представители Красного креста", - сказал Зеленский.

По словам президента, сейчас ожидают допуска представителей Красного Креста на оккупированные территории. После этого вопрос обмена пленными может сдвинуться.

Также на Цензор.НЕТ: Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге. ФОТО

"На последней встрече советников нормандской четверки - там, где был Андрей Ермак, он договорился, что Красный Крест будет привлечен, и их пустят уже на временно оккупированную территорию. Как только это произойдет - будет обмен. Но конкретной даты пока нет. Мы все ждем этого", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) обмен (1421) плен (2632) Красный Крест (443) пленные (2172)


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Топ комментарии
+26
Не окупанти воно сказало- а та сторона.
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02.10.2020 19:34 Ответить
+11
Точно, під час 3 хвилинної промови знову уникнув слова "окупант", а на звичайні запитання 3 слова скласти в речення не може, курва.
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02.10.2020 19:43 Ответить
+10
Не жди. Не будет никакого обмена, пока не выполнишь всё, что там наобещал в Нормандском формате, а потом твои переговорщики в Минске.
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02.10.2020 19:51 Ответить
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Не окупанти воно сказало- а та сторона.
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02.10.2020 19:34 Ответить
Предатель да и только. Горбатого только могила исправит! Пусть он "ту сторону" затосует себе в одно место!!!!!
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02.10.2020 19:36 Ответить
Шановна... Та не реагуйте Ви так на ботопланктон...Побережіть себе. Скоро і дуже скоро закінчаться рашегрошоцукерки. І Ви вже не будете бачити іх ніки ніколи.
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02.10.2020 20:10 Ответить
Точно, під час 3 хвилинної промови знову уникнув слова "окупант", а на звичайні запитання 3 слова скласти в речення не може, курва.
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02.10.2020 19:43 Ответить
Українські військові зняли відео, як бойовики підпалюють суху траву.

https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-10-02/pojaryi-na-donbasse-ukrainskie-********-snyali-video-kak-boeviki-podjigayut-suhuyu-travu/210781
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02.10.2020 20:11 Ответить
Українські військові зняли відео, як бойовики підпалюють суху траву.

https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-10-02/pojaryi-na-donbasse-ukrainskie-********-snyali-video-kak-boeviki-podjigayut-suhuyu-travu/210781
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02.10.2020 20:18 Ответить
Та сторона зеленого мозга еще не предоставила этой стороне мозга списков на обмен.
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02.10.2020 19:36 Ответить
Жди! Что-бы быстрей шевелились я бы арестовал Жопоблок полным составом и секту ФСБ МП полным составом!
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02.10.2020 19:37 Ответить
А шош ти звизділо про всіх на всіх? Тріпло оманське!
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02.10.2020 19:38 Ответить
Оккупанты до сих пор не предоставили списки на обмен, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1900
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02.10.2020 19:40 Ответить
он не говорил окупанты он сказал -"Обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий ОРДЛО задерживается из-за того, что другая сторона до сих пор не предоставила списки на обмен".
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02.10.2020 19:45 Ответить
Ты ж говорило шо обмен "всех на всех" главный результат встречи в Париже. Год назад.
А оказалось шо за год даже списков нет.
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02.10.2020 19:50 Ответить
Не жди. Не будет никакого обмена, пока не выполнишь всё, что там наобещал в Нормандском формате, а потом твои переговорщики в Минске.
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02.10.2020 19:51 Ответить
Прочитал заголовок, аж обрадовался - ну наконец-то, оккупанты! Прочитал статью с цитатой...не, все по-старому, какая-то там "та сторона"....
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02.10.2020 19:53 Ответить
Пора менять вывеску офис президента - на офис брехунов!...
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02.10.2020 19:57 Ответить
Лохушка безхребетная.....
Читай историю русско-украинской войны!!!!!
Рашка еще ни разу не делала ничего вовремя!!! Если вообще что то делала!!!!
Ты слово такое "тренд" знаешь?
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02.10.2020 20:04 Ответить
И не предоставят, на дурака не нужен нож...
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02.10.2020 20:22 Ответить
еще просто нужное количество таксистов неналовили что обменять на киллеров гру и фысыбы
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02.10.2020 20:23 Ответить
 
 