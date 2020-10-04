Електропостачання у Донецькій області повністю відновлено, – "ДТЕК Донецькі електромережі"

Негода в Донецькій області зупинила електропостачання 44 населених пунктів через повалені дерева та опори, пошкоджені лінії електропередач. У числі знеструмлених – Зайцеве, Жованка та Піски, що розташовані у "сірій" зоні розмежування. Наразі світло повернули усім жителям, постраждалим через негоду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіли в пресслужбі ДТЕК Донецькі електромережі.

Від дводенної зливи і штормового вітру найбільше постраждали Бахмутський, Костянтинівський, Торецький і Лиманський райони.

"За час негоди ми повернули світло жителям 44 населених пунктів, відновили роботу понад 400 трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів, понад 40 ліній електропередач. У першу чергу фахівці енергокомпаніїусували обриви проводів через повалені дерева, які представляли найбільшу загрозу. Після чого відновлювали роботу повітряних ліній, – повідомив генеральний директор ДТЕК Донецькі електромережі Олексій Дегтярьов. - Ми доклали максимум зусиль, щоб у найкоротші терміни відновити пошкоджені лінії і повернути світло до домівок усіх постраждалих від негоди жителів".

В компанії заявили, що до відновлення 3-х населенихпунктів, розташованих у "сірій" зоні, приступили у суботу, після отримання усіх необхідних додаткових узгоджень.

Разом з тим, в енергокомпанії нагадали про необхідність дотримання правил електробезпеки:

при сильному вітрі не можна перебувати поблизу ліній електропередачі; не наближатися до обірваного проводу ближче, ніж на 8-12 метрів і в жодному разі не торкатися його.

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