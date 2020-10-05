Двох громадян України заарештовано в Туреччині у справі "Хізб ут-Тахрір", - адвокат
У кінці вересня в турецькій Анталії 14 осіб були заарештовані за звинуваченням в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Двоє з них - громадяни України, кримські татари, брати Лимар і Осман Османови.
Про це розповів адвокат Мустафа Коджаманбаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Крим".
"В Анталії були заарештовані 14 людей, двоє з них громадяни України, кримські татари, інші громадяни Туреччини. Всі вони звинувачуються в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", - розповів Коджаманбаш.
Адвокат додав, що Лімар та Осман Османови вину не визнають. За його словами, брати заперечують наявність зброї та бажання за її допомогою організувати будь яку діяльність.
"У них були взяті свідчення. В своїх свідченнях затримані заперечують наявність зброї. Вони відкрили офіс в Анталії, в якому проводили уроки з релігії, розмови, панельні дискусії, конференції. В свою чергу ця діяльність зацікавила правоохоронців. Вони почали прослуховувати телефонні розмови затриманих, відслідковувати їх дії, фотографувати та записувати. Разом з публікаціями в соціальних мережах, турецькі правоохоронці зібрали справу, заарештували 14 людей і звернулись до прокурора" - додав адвокат.
Мустафа нагадав, що "Хізб ут-Тахрір" - заборонена в Туреччині організація, але не вважається терористичною.
"Хізб ут-Тахрір - заборонена організація, але не вважається терористичною. На першому засіданні суду, наша сторона нагадала про це, але суддя відповів, що вважає Хізб ут-Тахрір злочинною організацією і відправила в СІЗО" - сказав захисник.
Братам Османовим загрожує 7,5 років в'язниці.
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