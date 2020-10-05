Двох громадян України заарештовано в Туреччині у справі "Хізб ут-Тахрір", - адвокат

У кінці вересня в турецькій Анталії 14 осіб були заарештовані за звинуваченням в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Двоє з них - громадяни України, кримські татари, брати Лимар і Осман Османови.

Про це розповів адвокат Мустафа Коджаманбаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Крим".

"В Анталії були заарештовані 14 людей, двоє з них громадяни України, кримські татари, інші громадяни Туреччини. Всі вони звинувачуються в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", - розповів Коджаманбаш.

Адвокат додав, що Лімар та Осман Османови вину не визнають. За його словами, брати заперечують наявність зброї та бажання за її допомогою організувати будь яку діяльність.

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"У них були взяті свідчення. В своїх свідченнях затримані заперечують наявність зброї. Вони відкрили офіс в Анталії, в якому проводили уроки з релігії, розмови, панельні дискусії, конференції. В свою чергу ця діяльність зацікавила правоохоронців. Вони почали прослуховувати телефонні розмови затриманих, відслідковувати їх дії, фотографувати та записувати. Разом з публікаціями в соціальних мережах, турецькі правоохоронці зібрали справу, заарештували 14 людей і звернулись до прокурора" - додав адвокат.

Мустафа нагадав, що "Хізб ут-Тахрір" - заборонена в Туреччині організація, але не вважається терористичною.

"Хізб ут-Тахрір - заборонена організація, але не вважається терористичною. На першому засіданні суду, наша сторона нагадала про це, але суддя відповів, що вважає Хізб ут-Тахрір злочинною організацією і відправила в СІЗО" - сказав захисник.

Братам Османовим загрожує 7,5 років в'язниці.