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Двох громадян України заарештовано в Туреччині у справі "Хізб ут-Тахрір", - адвокат

Двох громадян України заарештовано в Туреччині у справі

У кінці вересня в турецькій Анталії 14 осіб були заарештовані за звинуваченням в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Двоє з них - громадяни України, кримські татари, брати Лимар і Осман Османови.

Про це розповів адвокат Мустафа Коджаманбаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Крим".

"В Анталії були заарештовані 14 людей, двоє з них громадяни України, кримські татари, інші громадяни Туреччини. Всі вони звинувачуються в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", - розповів Коджаманбаш.

Адвокат додав, що Лімар та Осман Османови вину не визнають. За його словами, брати заперечують наявність зброї та бажання за її допомогою організувати будь яку діяльність.

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"У них були взяті свідчення. В своїх свідченнях затримані заперечують наявність зброї. Вони відкрили офіс в Анталії, в якому проводили уроки з релігії, розмови, панельні дискусії, конференції. В свою чергу ця діяльність зацікавила правоохоронців. Вони почали прослуховувати телефонні розмови затриманих, відслідковувати їх дії, фотографувати та записувати. Разом з публікаціями в соціальних мережах, турецькі правоохоронці зібрали справу, заарештували 14 людей і звернулись до прокурора" - додав адвокат.

Мустафа нагадав, що "Хізб ут-Тахрір" - заборонена в Туреччині організація, але не вважається терористичною.

"Хізб ут-Тахрір - заборонена організація, але не вважається терористичною. На першому засіданні суду, наша сторона нагадала про це, але суддя відповів, що вважає Хізб ут-Тахрір злочинною організацією і відправила в СІЗО" - сказав захисник.

Братам Османовим загрожує 7,5 років в'язниці.

Автор: 

арешт (2538) Туреччина (3628) кримські татари (2005) Хізб ут-Тахрір (104)


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Двое граждан Украины арестованы в Турции по делу "Хизб ут-Тахрир", - адвокат - Цензор.НЕТ 3447
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05.10.2020 16:43 Відповісти
Ваще то Марцинкевич (Тесак) -этнический белорус. Занимался перед арестом борьбой с наркоторговцами и педофилами, хотя и не вполне законными методами. После того как ему попался педофил из верхушки МВД и педофил доверенное лицо Путина на выборах ему впаяли срок в 13 лет за ролики в инете в которых с натяжкой можно найти какое то разжигание (к наркоторговцам и педофилам) и неуважении к 9 мая. После отбытия наказания строил планы уехать из раши в Прибалтику либо в Украину
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05.10.2020 17:06 Відповісти
Не он нацистом не был,откуда вы взяли о нацизме?Из продажной прессы?Это тело боролось против тех кто мешает жить,кто может помешать жить нашим детям.Лично мне кажется он не был уродом,а был нормальным человеком,мужиком
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05.10.2020 17:11 Відповісти
P.S.Неоднократно был судим якобы за нацисткие выходки.Я
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05.10.2020 17:15 Відповісти
Однако никого не убил и не покалечил а срок получил 13 лет, чтобы не выпускать в предверии передачи власти в Раше его, как уличного бойца которых так недостаёт в Беларуси, на всякий случай убили
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05.10.2020 17:21 Відповісти
Помогают *****?
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05.10.2020 17:30 Відповісти
 
 