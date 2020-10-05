Двое граждан Украины арестованы в Турции по делу "Хизб ут-Тахрир", - адвокат

В конце сентября в турецкой Анталии 14 человек были арестованы по обвинению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Двое из них - граждане Украины, крымские татары, братья Лимар и Осман Османовы.

Об этом рассказал адвокат Мустафа Коджаманбаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Крим".

"В Анталии были арестованы 14 человек, двое из них - граждане Украины, крымские татары, остальные - граждане Турции. Все они обвиняются в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", - рассказал Коджаманбаш.

Адвокат добавил, что Лимар и Осман Османов вину не признают.

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"У них были взяты показания. В своих показаниях задержанные отрицают наличие оружия. Они открыли офис в Анталии, в котором проводили уроки религии, разговоры, панельные дискуссии, конференции. В свою очередь, эта деятельность заинтересовала правоохранителей. Они начали прослушивать телефонные разговоры задержанных, отслеживать их действия, фотографировать и записывать. Вместе с публикациями в социальных сетях, турецкие правоохранители собрали дело, арестовали 14 человек и обратились к прокурору", - добавил адвокат.

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Мустафа напомнил, что организация "Хизб ут-Тахрир" запрещена в Турции, но террористической ее не считают.

"Хизб ут-Тахрир - запрещенная организация, но не считается террористической. На первом заседании суда наша сторона напомнила об этом, но судья ответил, что считает Хизб ут-Тахрир преступной организацией и отправил в СИЗО", - сказал защитник.

Братьям Османовым грозит 7,5 лет тюрьмы.