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Двое граждан Украины арестованы в Турции по делу "Хизб ут-Тахрир", - адвокат

Двое граждан Украины арестованы в Турции по делу

В конце сентября в турецкой Анталии 14 человек были арестованы по обвинению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Двое из них - граждане Украины, крымские татары, братья Лимар и Осман Османовы.

Об этом рассказал адвокат Мустафа Коджаманбаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Крим".

"В Анталии были арестованы 14 человек, двое из них - граждане Украины, крымские татары, остальные - граждане Турции. Все они обвиняются в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", - рассказал Коджаманбаш.

Адвокат добавил, что Лимар и Осман Османов вину не признают.

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"У них были взяты показания. В своих показаниях задержанные отрицают наличие оружия. Они открыли офис в Анталии, в котором проводили уроки религии, разговоры, панельные дискуссии, конференции. В свою очередь, эта деятельность заинтересовала правоохранителей. Они начали прослушивать телефонные разговоры задержанных, отслеживать их действия, фотографировать и записывать. Вместе с публикациями в социальных сетях, турецкие правоохранители собрали дело, арестовали 14 человек и обратились к прокурору", - добавил адвокат.

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Мустафа напомнил, что организация "Хизб ут-Тахрир" запрещена в Турции, но террористической ее не считают.

"Хизб ут-Тахрир - запрещенная организация, но не считается террористической. На первом заседании суда наша сторона напомнила об этом, но судья ответил, что считает Хизб ут-Тахрир преступной организацией и отправил в СИЗО", - сказал защитник.

Братьям Османовым грозит 7,5 лет тюрьмы.

Автор: 

арест (10465) Турция (3501) крымские татары (2718) Хизб ут-Тахрир (107)


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Двое граждан Украины арестованы в Турции по делу "Хизб ут-Тахрир", - адвокат - Цензор.НЕТ 3447
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05.10.2020 16:43 Ответить
Ваще то Марцинкевич (Тесак) -этнический белорус. Занимался перед арестом борьбой с наркоторговцами и педофилами, хотя и не вполне законными методами. После того как ему попался педофил из верхушки МВД и педофил доверенное лицо Путина на выборах ему впаяли срок в 13 лет за ролики в инете в которых с натяжкой можно найти какое то разжигание (к наркоторговцам и педофилам) и неуважении к 9 мая. После отбытия наказания строил планы уехать из раши в Прибалтику либо в Украину
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05.10.2020 17:06 Ответить
Не он нацистом не был,откуда вы взяли о нацизме?Из продажной прессы?Это тело боролось против тех кто мешает жить,кто может помешать жить нашим детям.Лично мне кажется он не был уродом,а был нормальным человеком,мужиком
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05.10.2020 17:11 Ответить
P.S.Неоднократно был судим якобы за нацисткие выходки.Я
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05.10.2020 17:15 Ответить
Однако никого не убил и не покалечил а срок получил 13 лет, чтобы не выпускать в предверии передачи власти в Раше его, как уличного бойца которых так недостаёт в Беларуси, на всякий случай убили
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05.10.2020 17:21 Ответить
Помогают *****?
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05.10.2020 17:30 Ответить
 
 