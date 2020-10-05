УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7291 відвідувач онлайн
Новини
3 233 10

Наумов став головою правління "Ощадбанку" замість Пишного

Наумов став головою правління

Наглядова рада державного "Ощадбанку" призначила головою правління фінустанови Сергія Наумова замість Андрія Пишного.

Про це повідомляє пресслужба банку, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, передача управління новому голові правління банку триватиме 30 днів від дати ухвалення рішення наглядовою радою (з 2 жовтня). Таким чином, Наумов візьметься до виконання обов'язків з 3 листопада.

Андрій Пишний очолював "Ощадбанк" 6,5 років.

Читайте також: Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400

Автор: 

Ощадбанк (765) Пишний Андрій (153) Наумов Андрій (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Каким бы не был херовым Ощадбанк, но за 6.5 лет с Пышным, эта фин установа сделала колосальный рывок вперед и к тому же приносит прибыль государству. С назначением зебилами очередного долбодятла во главу этого банка, Ощадбанк ждет тоже что и массу других госкомпаний,которые за год зеленого турборежима из прибыльных стали мегаубыточными.
показати весь коментар
05.10.2020 17:29 Відповісти
+2
ошад - це страшне...шоб там не казали
показати весь коментар
05.10.2020 17:52 Відповісти
+1
А должен был повысить? Не переживай новый снизит до 6 !
показати весь коментар
05.10.2020 19:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оно что спецом пигдогов везде назначает?
показати весь коментар
05.10.2020 17:02 Відповісти
Каким бы не был херовым Ощадбанк, но за 6.5 лет с Пышным, эта фин установа сделала колосальный рывок вперед и к тому же приносит прибыль государству. С назначением зебилами очередного долбодятла во главу этого банка, Ощадбанк ждет тоже что и массу других госкомпаний,которые за год зеленого турборежима из прибыльных стали мегаубыточными.
показати весь коментар
05.10.2020 17:29 Відповісти
ошад - це страшне...шоб там не казали
показати весь коментар
05.10.2020 17:52 Відповісти
Коли поміняють керівництво ПБ - то хоч оголосять?
показати весь коментар
05.10.2020 18:14 Відповісти
Друга "куля в лоб " виперли. Снизил проценты по депозитам с 14 до 8,5 %.
показати весь коментар
05.10.2020 18:20 Відповісти
А должен был повысить? Не переживай новый снизит до 6 !
показати весь коментар
05.10.2020 19:19 Відповісти
Вся привабливість Ощадбанку була не стільки в %-ах по депозитам, в надійності ваших вкладів, які відповідно до чинного законодавства гарантувала держава. Тепер, коли держава вже не буде гарантом ваших вкладів то % можуть і підвищити. Ви ж знаєте, що найвищі проценти у банків, які на порозі банкрутства.
показати весь коментар
05.10.2020 20:49 Відповісти
А ему важен сам факт! Потом может лет через 5 вытащит свои деньги через Фонд гарантування (и то не факт), и то без процентов, но зато сдавал их очередному Бене он аж под 14% годовых!
показати весь коментар
06.10.2020 12:31 Відповісти
+1 москаль
показати весь коментар
05.10.2020 18:48 Відповісти
Як відомо, наразі Ощадбанк є єдиним українським банком, якому відповідно до чинного законодавства, держава гарантує 100% вкладів клієнтів Ощадбанку. Тепер цього не буде. Буде як у для решти банків, які входить до Фонду гарантування вкладів, де гарантуються депозити на суму до 200 тис. гривень. Гарантії від держави на будь-яку суму і сумнівні гарантії від Фонду .гарантування вкладів на обмежену суму. Є різниця. Також йдуть розмови про можливу приватизацію Ощадбанку. Чи не для цього призначають нового голову?
показати весь коментар
05.10.2020 20:42 Відповісти
 
 