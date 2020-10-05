Наумов став головою правління "Ощадбанку" замість Пишного
Наглядова рада державного "Ощадбанку" призначила головою правління фінустанови Сергія Наумова замість Андрія Пишного.
Про це повідомляє пресслужба банку, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, передача управління новому голові правління банку триватиме 30 днів від дати ухвалення рішення наглядовою радою (з 2 жовтня). Таким чином, Наумов візьметься до виконання обов'язків з 3 листопада.
Андрій Пишний очолював "Ощадбанк" 6,5 років.
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