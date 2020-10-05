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Наумов стал председателем правления "Ощадбанка" вместо Пышного

Наумов стал председателем правления

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" назначил председателем правления финучреждения Сергея Наумова вместо Андрея Пышного.

Об этом сообщает пресс-служба банка, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, передача управления новому предправления банка продлится 30 дней с даты принятия решения набсоветом (со 2 октября). Таким образом, Наумов приступит к выполнению обязанностей с 3 ноября.

Андрей Пышный возглавлял "Ощадбанк" 6 с половиной лет.

Также на Цензор.НЕТ: Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в деле о принадлежности торговой марки

Автор: 

Ощадбанк (220) Пышный Андрей (78) Наумов Андрей (58)


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Топ комментарии
+4
Каким бы не был херовым Ощадбанк, но за 6.5 лет с Пышным, эта фин установа сделала колосальный рывок вперед и к тому же приносит прибыль государству. С назначением зебилами очередного долбодятла во главу этого банка, Ощадбанк ждет тоже что и массу других госкомпаний,которые за год зеленого турборежима из прибыльных стали мегаубыточными.
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05.10.2020 17:29 Ответить
+2
ошад - це страшне...шоб там не казали
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05.10.2020 17:52 Ответить
+1
А должен был повысить? Не переживай новый снизит до 6 !
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05.10.2020 19:19 Ответить
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Оно что спецом пигдогов везде назначает?
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05.10.2020 17:02 Ответить
Каким бы не был херовым Ощадбанк, но за 6.5 лет с Пышным, эта фин установа сделала колосальный рывок вперед и к тому же приносит прибыль государству. С назначением зебилами очередного долбодятла во главу этого банка, Ощадбанк ждет тоже что и массу других госкомпаний,которые за год зеленого турборежима из прибыльных стали мегаубыточными.
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05.10.2020 17:29 Ответить
ошад - це страшне...шоб там не казали
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05.10.2020 17:52 Ответить
Коли поміняють керівництво ПБ - то хоч оголосять?
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05.10.2020 18:14 Ответить
Друга "куля в лоб " виперли. Снизил проценты по депозитам с 14 до 8,5 %.
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05.10.2020 18:20 Ответить
А должен был повысить? Не переживай новый снизит до 6 !
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05.10.2020 19:19 Ответить
Вся привабливість Ощадбанку була не стільки в %-ах по депозитам, в надійності ваших вкладів, які відповідно до чинного законодавства гарантувала держава. Тепер, коли держава вже не буде гарантом ваших вкладів то % можуть і підвищити. Ви ж знаєте, що найвищі проценти у банків, які на порозі банкрутства.
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05.10.2020 20:49 Ответить
А ему важен сам факт! Потом может лет через 5 вытащит свои деньги через Фонд гарантування (и то не факт), и то без процентов, но зато сдавал их очередному Бене он аж под 14% годовых!
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06.10.2020 12:31 Ответить
+1 москаль
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05.10.2020 18:48 Ответить
Як відомо, наразі Ощадбанк є єдиним українським банком, якому відповідно до чинного законодавства, держава гарантує 100% вкладів клієнтів Ощадбанку. Тепер цього не буде. Буде як у для решти банків, які входить до Фонду гарантування вкладів, де гарантуються депозити на суму до 200 тис. гривень. Гарантії від держави на будь-яку суму і сумнівні гарантії від Фонду .гарантування вкладів на обмежену суму. Є різниця. Також йдуть розмови про можливу приватизацію Ощадбанку. Чи не для цього призначають нового голову?
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05.10.2020 20:42 Ответить
 
 