Наумов стал председателем правления "Ощадбанка" вместо Пышного
Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" назначил председателем правления финучреждения Сергея Наумова вместо Андрея Пышного.
Об этом сообщает пресс-служба банка, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, передача управления новому предправления банка продлится 30 дней с даты принятия решения набсоветом (со 2 октября). Таким образом, Наумов приступит к выполнению обязанностей с 3 ноября.
Андрей Пышный возглавлял "Ощадбанк" 6 с половиной лет.
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