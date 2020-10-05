Наумов стал председателем правления "Ощадбанка" вместо Пышного

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" назначил председателем правления финучреждения Сергея Наумова вместо Андрея Пышного.

Об этом сообщает пресс-служба банка, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, передача управления новому предправления банка продлится 30 дней с даты принятия решения набсоветом (со 2 октября). Таким образом, Наумов приступит к выполнению обязанностей с 3 ноября.

Андрей Пышный возглавлял "Ощадбанк" 6 с половиной лет.

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