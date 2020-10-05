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Новини
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Заява про перевиконання плану щодо податків - це маніпуляція, - експерт

Ніхто б не кинув в уряд камінь через складність прогнозування і виконання за часів COVID-19, тому що це реально важко. Інша справа - якщо це маніпуляція цифрами в момент серйозної турбулентності в країні.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише експерт з питань публічних фінансів Ради Європи Катерина Майнзюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Графік нижче – це історія перемоги, для прикладу, для одного з податків (ПДФО). Оранжева лінія – план збору податку, який уряд сам собі виставляє на кожен місяць, так звані помісячні індикативи. Синя лінія – це історичне середнє цих надходжень, тобто скільки фактично збиралось у цей місяць у попередні роки (з урахуванням інфляції). Цікаво, що помісячні індикативи для перших чотирьох місяців виставлені на рівні, значно вищому від історичного. Індикативи для травня-серпня – навпаки, незвично низькі", - зазначає експерт.

Заява про перевиконання плану щодо податків - це маніпуляція, - експерт 01

За її словами, поточні індикативи – це графік виконання уже зниженого на COVID-19 річного плану. "Також нагадаю, що найжорсткіший карантин був саме у березні-квітні, але тим не менше уряд і досі вважає, що тоді були підстави зібрати значно більше, ніж в попередні роки. Ніхто б не кинув в уряд камінь через складність прогнозування та виконання в часу ковіду, бо це реально важко. Інша справа - якщо це маніпуляція цифрами в момент серйозної турбулентності в країні", - пояснила експерт.

Інший експерт Ради Європи Юрій Джигир зазначив у Facebook, що представлена ​​на графіку картина досить проста. "У перші чотири місяці року ми зазвичай збирали 6.4% - 8.1% від річного плану; офіційний індикатив поставлено вище історично середнього показника: 7.7% - 9.6% відповідно. Наступні чотири місяці ПДФО зазвичай збирався активніше 7.8% - 9.1% від річного плану; офіційний індикатив поставлено нижче історичного показника: 7.3% - 8.4% відповідно", - пояснив маніпулятивні дані Юрій Джигир.

Як раніше повідомлялося, графік надходжень від ОСВ у 2020 році з квітня по серпень включно показує серйозне відхилення від планів.

Автор: 

податки (3883) економіка (935) експерт (104)


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Топ коментарі
+7
От "конца эпохи бедности" до "нам больше нечем платить пенсии" всего полтора года клоунады.
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05.10.2020 22:29 Відповісти
+6
И шо?
За пиз-ж ведь морду не набьют: даже за кацапского гандона-фокина никто не ответит, тк оказалось, что "его кандидатура одобрялась коллективно".
А как известно, если виновны все, то виновных нет.
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05.10.2020 22:28 Відповісти
+5
так никто ж и не повелся) Или кто-то всерьез воспринял заявы зеленых шмыгалей?
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05.10.2020 22:32 Відповісти
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И шо?
За пиз-ж ведь морду не набьют: даже за кацапского гандона-фокина никто не ответит, тк оказалось, что "его кандидатура одобрялась коллективно".
А как известно, если виновны все, то виновных нет.
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05.10.2020 22:28 Відповісти
фокина ...


Наверное там

Не совсем "шерше ля фам".

Шпион там скорей.
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05.10.2020 22:39 Відповісти
Заява про перевиконання плану по податках - це маніпуляція, - експерт - Цензор.НЕТ 4570
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05.10.2020 23:05 Відповісти
Заява про перевиконання плану по податках - це маніпуляція, - експерт - Цензор.НЕТ 237
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05.10.2020 23:06 Відповісти
От "конца эпохи бедности" до "нам больше нечем платить пенсии" всего полтора года клоунады.
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05.10.2020 22:29 Відповісти
так никто ж и не повелся) Или кто-то всерьез воспринял заявы зеленых шмыгалей?
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05.10.2020 22:32 Відповісти
Заява про перевиконання плану по податках - це маніпуляція, - експерт - Цензор.НЕТ 7513
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05.10.2020 23:07 Відповісти
Кто бы сомневался, советские чиновники рисуют любые нужные цифры.
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05.10.2020 22:37 Відповісти
Кто-то плохо усвоил в ехеl диафрагмы и графики..))
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05.10.2020 23:11 Відповісти
чмирота олігархатична створила такий концлагер законів що українці і працювати неможуть і відповідно надходжень немає до бюджету , бо коли буде бюджет наповнений то українці будуть краще жити а це не по планах шакалів
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05.10.2020 23:16 Відповісти
та хто б мав сумніви в тому
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06.10.2020 00:00 Відповісти
Аферисты и шарлатаны.
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06.10.2020 01:22 Відповісти
Брехня и манипуляции---это способ жизни зеленой плесени!
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06.10.2020 01:48 Відповісти
 
 