Заява про перевиконання плану щодо податків - це маніпуляція, - експерт

Ніхто б не кинув в уряд камінь через складність прогнозування і виконання за часів COVID-19, тому що це реально важко. Інша справа - якщо це маніпуляція цифрами в момент серйозної турбулентності в країні.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише експерт з питань публічних фінансів Ради Європи Катерина Майнзюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Графік нижче – це історія перемоги, для прикладу, для одного з податків (ПДФО). Оранжева лінія – план збору податку, який уряд сам собі виставляє на кожен місяць, так звані помісячні індикативи. Синя лінія – це історичне середнє цих надходжень, тобто скільки фактично збиралось у цей місяць у попередні роки (з урахуванням інфляції). Цікаво, що помісячні індикативи для перших чотирьох місяців виставлені на рівні, значно вищому від історичного. Індикативи для травня-серпня – навпаки, незвично низькі", - зазначає експерт.

За її словами, поточні індикативи – це графік виконання уже зниженого на COVID-19 річного плану. "Також нагадаю, що найжорсткіший карантин був саме у березні-квітні, але тим не менше уряд і досі вважає, що тоді були підстави зібрати значно більше, ніж в попередні роки. Ніхто б не кинув в уряд камінь через складність прогнозування та виконання в часу ковіду, бо це реально важко. Інша справа - якщо це маніпуляція цифрами в момент серйозної турбулентності в країні", - пояснила експерт.

Інший експерт Ради Європи Юрій Джигир зазначив у Facebook, що представлена ​​на графіку картина досить проста. "У перші чотири місяці року ми зазвичай збирали 6.4% - 8.1% від річного плану; офіційний індикатив поставлено вище історично середнього показника: 7.7% - 9.6% відповідно. Наступні чотири місяці ПДФО зазвичай збирався активніше 7.8% - 9.1% від річного плану; офіційний індикатив поставлено нижче історичного показника: 7.3% - 8.4% відповідно", - пояснив маніпулятивні дані Юрій Джигир.

Як раніше повідомлялося, графік надходжень від ОСВ у 2020 році з квітня по серпень включно показує серйозне відхилення від планів.