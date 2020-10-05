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Заявление о перевыполнении плана по налогам - это манипуляция, - эксперт

Никто бы не бросил в правительство камень из-за сложности прогнозирования и исполнения во времена COVID-19, потому что это реально тяжело. Другое дело - если это манипуляция цифрами в момент серьезной турбулентности в стране.

Об этом на своей странице в Facebook пишет эксперт по вопросам публичных финансов Совета Европы Катерина Майнзюк, информирует Цензор.НЕТ.

"График ниже - это история победы, например, для одного из налогов (НДФЛ). Оранжевая линия - план сбора налога, правительство само себе выставляет на каждый месяц, так называемые помесячные индикативы. Синяя линия - это историческое среднее этих поступлений, то есть сколько фактически собиралось в этот месяц в предыдущие годы (с учетом инфляции). Интересно, что помесячные индикативы для первых четырех месяцев выставлены на уровне, более высоком от исторического. Индикативы для мая-августа - наоборот, непривычно низкие", - отмечает эксперт.

Заявление о перевыполнении плана по налогам - это манипуляция, - эксперт 01

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По ее словам, текущие индикативы - это график выполнения уже пониженного на COVID-19 годового плана. "Также напомню, что жесткий карантин был именно в марте-апреле, но тем не менее правительство до сих пор считает, что тогда были основания собрать значительно больше, чем в предыдущие годы. Никто бы не бросил в правительство камень из-за сложности прогнозирования и исполнения во времена ковида, потому что это реально тяжело. Другое дело - если это манипуляция цифрами в момент серьезной турбулентности в стране", - объяснила эксперт.

Другой эксперт Совета Европы Юрий Джигир отметил в Facebook, что представленная на графике картина довольно проста. "В первые четыре месяца года мы обычно собирали 6.4% - 8.1% от годового плана; официальный индикатив поставлен выше исторически среднего показателя: 7.7% - 9.6% соответственно. Следующие четыре месяца НДФЛ обычно собирался активнее 7.8% - 9.1% от годового плана; официальный индикатив поставлен ниже исторического показатель: 7.3% - 8.4% соответственно", - объяснил манипулятивные данные Юрий Джигир.

Как ранее сообщалось, график поступлений от ЕСВ в 2020 году с апреля по август включительно показывает серьезное отклонение от планов.

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Автор: 

налоги (3239) экономика (3885) эксперт (2665)


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Топ комментарии
+7
От "конца эпохи бедности" до "нам больше нечем платить пенсии" всего полтора года клоунады.
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05.10.2020 22:29 Ответить
+6
И шо?
За пиз-ж ведь морду не набьют: даже за кацапского гандона-фокина никто не ответит, тк оказалось, что "его кандидатура одобрялась коллективно".
А как известно, если виновны все, то виновных нет.
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05.10.2020 22:28 Ответить
+5
так никто ж и не повелся) Или кто-то всерьез воспринял заявы зеленых шмыгалей?
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05.10.2020 22:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
И шо?
За пиз-ж ведь морду не набьют: даже за кацапского гандона-фокина никто не ответит, тк оказалось, что "его кандидатура одобрялась коллективно".
А как известно, если виновны все, то виновных нет.
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05.10.2020 22:28 Ответить
фокина ...


Наверное там

Не совсем "шерше ля фам".

Шпион там скорей.
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05.10.2020 22:39 Ответить
Заява про перевиконання плану по податках - це маніпуляція, - експерт - Цензор.НЕТ 4570
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05.10.2020 23:05 Ответить
Заява про перевиконання плану по податках - це маніпуляція, - експерт - Цензор.НЕТ 237
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05.10.2020 23:06 Ответить
От "конца эпохи бедности" до "нам больше нечем платить пенсии" всего полтора года клоунады.
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05.10.2020 22:29 Ответить
так никто ж и не повелся) Или кто-то всерьез воспринял заявы зеленых шмыгалей?
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05.10.2020 22:32 Ответить
Заява про перевиконання плану по податках - це маніпуляція, - експерт - Цензор.НЕТ 7513
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05.10.2020 23:07 Ответить
Кто бы сомневался, советские чиновники рисуют любые нужные цифры.
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05.10.2020 22:37 Ответить
Кто-то плохо усвоил в ехеl диафрагмы и графики..))
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05.10.2020 23:11 Ответить
чмирота олігархатична створила такий концлагер законів що українці і працювати неможуть і відповідно надходжень немає до бюджету , бо коли буде бюджет наповнений то українці будуть краще жити а це не по планах шакалів
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05.10.2020 23:16 Ответить
та хто б мав сумніви в тому
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06.10.2020 00:00 Ответить
Аферисты и шарлатаны.
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06.10.2020 01:22 Ответить
Брехня и манипуляции---это способ жизни зеленой плесени!
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06.10.2020 01:48 Ответить
 
 