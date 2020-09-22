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"ЕС" зарегистрировала альтернативу закону №1210, позволяющую снизить налоговую нагрузку на бизнес

Бизнес-ассоциации, представители экспертной среды и предприниматели требуют внесения изменений в закон №1210, ведь он направлен на усиление влияния налоговых органов и ограничение реализации прав налогоплательщиками под видом "борьбы с оффшорами".

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Вокруг этого скандального законопроекта происходили дискуссии, его нормы вызвали немало критики. К тому же, многие нормы не содержат ни логической, ни экономической сущности, а антиоффшорне меры слишком сложны для их эффективного внедрения и администрирования. ... Уже с 1 января 2021 вступят в силу нормы, которые негативно скажутся на условиях ведения бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.

В политсиле отмечают, чтобы этого не произошло, сегодня "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект №4065-1, которым планирует восстановить законные права налогоплательщиков.

"Европейская Солидарность" предлагает, в частности:

- отмену оценки операций с нерезидентами на предмет того, есть ли в них экономический эффект (деловая цель), с оставлением применения концепции деловой цели исключительно для крупных налогоплательщиков в пределах трансфертного ценообразования;
- отмену института вины, при котором налоговый орган по своему усмотрению сможет определять, виновен ли плательщик в нарушении налогового законодательства;
- исключение ряда норм по усилению финансовой ответственности налогоплательщиков;
- исключение положений по расширению применения пени на суммы штрафных (финансовых) санкций, не уплаченных в установленные законодательством сроки;
- отмену возможности внесения изменений в годовой план-график проведения документальных плановых проверок и тому подобное.

В политсиле отмечают, что в условиях падения экономики, усиленного последствиями карантинных мер, Украина не может себе позволить увеличивать ни давление, ни налоговую нагрузку на бизнес. Бизнес, наоборот, как никогда, нуждается в поддержке государства или хотя бы отсутствии законодательных изменений к худшему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин в этом году проводит непонятную политику: проект Госбюджета-2021 готовился без консультаций с Радой, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: 

бизнес (1621) налоги (3239) Налоговый кодекс (1342) Европейская Солидарность (1056)


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Топ комментарии
+18
Единственная проукраинская партия!
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22.09.2020 15:01
+17
когда он был при власти бизнес не стоял на коленях и не тресся в ожидании новый карантинных мер.
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22.09.2020 15:05
+10
Такие законы надо инициировать когда ты при власти а то как-то некрасиво получается ...
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22.09.2020 15:01
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Единственная проукраинская партия!
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22.09.2020 15:01 Ответить
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22.09.2020 15:16 Ответить
😂😂😂😂
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22.09.2020 15:19 Ответить
Пишеш сценарії для Кварталу? Дотепно!))))))))))
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22.09.2020 15:21 Ответить
Бугогаааааааааа
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22.09.2020 15:27 Ответить
Ну хоч поржи...
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22.09.2020 21:30 Ответить
що повним складом крала серед ночі ЗЕМЛЮ в українців ...
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22.09.2020 15:53 Ответить
Петро прагне збільшити дохідну частину..... олігархів за рахунок пенсіонерів і бюджетників.
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22.09.2020 16:04 Ответить
Такие законы надо инициировать когда ты при власти а то как-то некрасиво получается ...
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22.09.2020 15:01 Ответить
когда он был при власти бизнес не стоял на коленях и не тресся в ожидании новый карантинных мер.
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22.09.2020 15:05 Ответить
Сам хоч зрозумів, що бовкнув?
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22.09.2020 15:17 Ответить
ты это горюешь или хвастаешься(кто вас цапов знает) - номером 17 и т.д - это таки жена или всего лишь подруга с тобой так? - вот в чем вопрос))
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22.09.2020 15:21 Ответить
Що, дупка свербить- обмовляєшся за Фрейдом, пустунчику?)))
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22.09.2020 15:23 Ответить
еще раз - для острых - тебе жена или подруга изменили - три раза по семнадцать ? - bash171717 - сам написал)))
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22.09.2020 15:28 Ответить
разні случаї бувають в жизні ...
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22.09.2020 20:21 Ответить
я могу обьяснить людям все, но я не могу за них все это понять. в атрофированный мозг информацию не запихаешь.
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22.09.2020 15:21 Ответить
Як влучно ти описав свій діагноз, молодець! Поважаю самокритичних людей!
А про бізнес при потужному безальтернативцю ти бабцям на подвірʼї розказуй!
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22.09.2020 15:24 Ответить
а у тебя был бизнес ? ))))
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22.09.2020 15:29 Ответить
0 аргументов, только перевод стрелок, ты типичный оливьешник.
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22.09.2020 15:29 Ответить
# 1284 Петр Порошенко

СТОИМОСТЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
по состоянию на 22.09.20

1,4 млрд долларов

https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#2f77868523be
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22.09.2020 15:27 Ответить
фу !

ссылаться на кацапский Форбс - это дно
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22.09.2020 15:30 Ответить
а цап на шо может еще ?
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22.09.2020 15:31 Ответить
Тобі краще розуміти, навіщо ти взагалі є!
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22.09.2020 16:01 Ответить
это не дно. это манипуляция. оно пишет, что это в реальном времени. на самом деле, под шапкой читаем: "On forbes lists

#1284 https://www.forbes.com/billionaires/ Billionaires 2014 Dropped off in 2015"
просто - мразь.
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22.09.2020 15:34 Ответить
Ще одне соєве невиліковне!

#1284 Petro Poroshenko

REAL TIME NET WORTH
$1.4B

as of 9/22/20

Просто гидота!
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22.09.2020 15:58 Ответить
с того же сайта.
https://www.forbes.com/billionaires/

875 Rinat Akhmetov $2.4 B 53 Ukraine steel, coal Metals & Mining
1613 Victor Pinchuk $1.3 B 59 Ukraine steel pipes, diversified Metals & Mining
1730 Henadiy ********** $1.2 B 58 Ukraine banking, investments Diversified
1851 Yuriy Kosiuk $1.1 B 51 Ukraine agribusiness Food & Beverage
1990 Ihor Kolomoyskyy $1 B 57 Ukraine banking, investments Diversified
1990 Kostyantin Zhevago $1 B 46 Ukraine mining Metals & Mining

ой. а где же Порошенко?!

просто гнида!
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22.09.2020 16:21 Ответить
Ой, а хто це тут такий?
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#531e3e4123be

Просто соєве курво!
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22.09.2020 16:45 Ответить
THE REAL-TIME BILLIONAIRES LIST

884
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Rinat Akhmetov
$3.0 B
$0
54
steel, coal
Ukrainehttps://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/ "ЄС" ініціювала альтернативу закону №1210, що дозволяє знизити податкове навантаження на бізнес - Цензор.НЕТ 9790
1812
https://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/ Victor Pinchuk
$1.4 B
$0
60
steel pipes, diversified
Ukrainehttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ "ЄС" ініціювала альтернативу закону №1210, що дозволяє знизити податкове навантаження на бізнес - Цензор.НЕТ 9790
1816
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Petro Poroshenko
$1.4 B
$0
55
confectionery
Ukrainehttps://www.forbes.com/profile/kostyantin-zhevago/?list=rtb/ "ЄС" ініціювала альтернативу закону №1210, що дозволяє знизити податкове навантаження на бізнес - Цензор.НЕТ 9790
1886
https://www.forbes.com/profile/kostyantin-zhevago/?list=rtb/ Kostyantin Zhevago
$1.3 B
$0
46
mining
Ukraine

https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#56a2e6a03d78

Що зайвий раз доводить- брехня та образи- сутність казкового свідка секти 8 відсотків! Лайно!!!
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22.09.2020 16:51 Ответить
представлять данные за 2014 год как текущие может только моральный урод.
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23.09.2020 08:41 Ответить
Ти настільки тупий, що не в змозі збагнути що означає THE REAL-TIME BILLIONAIRES LIST?
Це є лише підтвердженням того, що Петро Олексійович винаймає найдешевших (найтупіших) ботів, тому жо заощадливий!
Йди з богом, тут горілки немає!
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23.09.2020 10:10 Ответить
не можешь заработать - и считаешь чужие деньги - а не ЦАП ли ты? - это их привычка)))))))
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22.09.2020 15:30 Ответить
Бідолашне- я не лізу у президенти!
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22.09.2020 16:00 Ответить
Ото і не лізь.. Напиши що шмаркля зробила для України, хоча б як меценат.
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22.09.2020 17:02 Ответить
Ти просто тупий, чи за гроші?
www.forbes.com
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22.09.2020 15:56 Ответить
Это да ,тогда Пэтин бизнес стоял нехило ,клепали катера из фольги и продавали как авианосцы из золота а уж сколько стоил миномёт Молот это вооообще жесть ...
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22.09.2020 15:34 Ответить
что то катера из фольги до сих пор не утонули, по молотам все сходилось, зато сейчас нихера не делают но деньги куда-то исчезают.
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22.09.2020 15:45 Ответить
Та какие там деньги после Барыги то слёзы , как говорится ,Всё украдено до нас ...
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22.09.2020 15:47 Ответить
Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит(с)
Премьер министр новой зеленой власти Гончарук.
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22.09.2020 15:51 Ответить
А что, когда он был при власти существовал этот бред, который приняла новая Рада?
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22.09.2020 15:18 Ответить
Тоді нецікаво- бо бізнес партнери будуть ображатись. Популізм- він такий!
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22.09.2020 15:18 Ответить
та да. этот закон же был принят в 2015. правда?
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22.09.2020 15:26 Ответить
Этот закон принят согласно плану BEPS для Украины. Подписали его при Януковиче. Вернее, заставили подписать это международное соглашение. Кто бы ни был президентом, обратного пути не будет!
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22.09.2020 15:41 Ответить
закон 1210? точно при Януковиче?
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23.09.2020 08:42 Ответить
ПЄС виступає на захист шахраїв і злісних неплатників податків. Так і запишемо.
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22.09.2020 15:02 Ответить
Смотрите, а то арестуют! Как никак назвали преЗЕдента псом
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22.09.2020 15:05 Ответить
Почему молчишь об этом цензор ?
История скреп
@Skrepo_history
22 сентября-красная дата каждого "победуина" с надписью "Можем повторить".
В этот день в 1939 году в Бресте союзники РККА и вермахта скрепили свой союз совместным парадом в честь окончания раздела Польши.

Позорная страница истории в современной Германии, но не в путинской России
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22.09.2020 15:03 Ответить
А ти відзначаєш? То "накаті" глоду за "дідов", та заспокойся!
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22.09.2020 15:19 Ответить
Мокша, не мечи , скажи что хотело сказать .
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22.09.2020 15:32 Ответить
Чого рохкаєш- на глод ще не заробив?)))
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22.09.2020 16:02 Ответить
А де ж песики були роком раніше, коли вони були нібито коаліцією в ВР?
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22.09.2020 15:10 Ответить
От навіщо ти знущаєшся- отримаєш позов від Товариства захисту тварин!)))
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22.09.2020 15:20 Ответить
Закон №1210 приняли в мае этого года. Что нужно было старой коалиции менять? Или абы ляпнуть?
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22.09.2020 15:21 Ответить
не були коаліцією. ЄС одразу була в опозиціі, всі інші зливались в екстазі жабогадюки.
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22.09.2020 15:22 Ответить
не балуйся - пиши правду)))
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22.09.2020 15:23 Ответить
песики, осторожно ,а то выйдите прямо на себя))))! !!
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22.09.2020 15:22 Ответить
мадам - простите пожалуйста - у меня к вам вопрос - а Вы красивая или умная? вопрос понятен?))
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22.09.2020 15:24 Ответить
уж точно не второе.
что интересно, как они все, в унисон, вещают, что 1210 был принят ещё старой радой. похоже на разнарядку из ОПы - снова валить всё на Пороха, даже собственные про*бы и зашквары.
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22.09.2020 15:30 Ответить
особенно свои проибы и зашквары)))) а там валить и валить, как сибирские леса)
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22.09.2020 15:55 Ответить
А ты до сих пор на дереве сидишь,всё те же спонсоры))))
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22.09.2020 15:30 Ответить
А ты, шваль кремлевская, до сих пор в опе у *****? И как, вкусно? Так и оставайся там, шалава придурочная.
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22.09.2020 16:07 Ответить
Только кремлевский- провокатор,с помойкой-ртом,может так говорить!!!!
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22.09.2020 19:05 Ответить
трольня зебилов примитивна как всегда))))
все плохое это Порошенко, все харошее Зеленский))))
классика)
зеленые подсосы протянули 1210 = виноват Порошенко
ЕС хочет убрать этот абсурд = а надо было не принимать (зеленым)
не кажется это абсурдом?)
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22.09.2020 15:31 Ответить
да вот ниже сразу вот такое чудо пишет про бпп-шни помылкы)
ну реально же это просто дно)
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22.09.2020 15:54 Ответить
Свої, бппешні, помилки(??) виправьяєте, фарисеї??
))
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22.09.2020 15:32 Ответить
ещё один.
"Номер, дата реєстрації:1210 від 30.08.2019 Номер, дата акту
https://zakon.rada.gov.ua/go/466-IX 466-IX від 16.01.2020Сесія реєстрації:1 сесія IX скликанняВключено до порядку денного: https://zakon.rada.gov.ua/go/36-IX 36-ІХ від 10.09.2019 Редакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Економічна політикаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Народний депутат УкраїниІніціатор(и) законопроекту: https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21023 Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)
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22.09.2020 15:38 Ответить
Будут все мутить лиш бы налогов не платить. Государство не может существовать без налога----прогрессивного налога, ясное дело продуманного и взвешенного. В нашей стране основная часть бизнеса это Воровайки разных калибров, так что нечего пищать.
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22.09.2020 17:10 Ответить
 
 