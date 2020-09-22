"ЕС" зарегистрировала альтернативу закону №1210, позволяющую снизить налоговую нагрузку на бизнес
Бизнес-ассоциации, представители экспертной среды и предприниматели требуют внесения изменений в закон №1210, ведь он направлен на усиление влияния налоговых органов и ограничение реализации прав налогоплательщиками под видом "борьбы с оффшорами".
Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.
"Вокруг этого скандального законопроекта происходили дискуссии, его нормы вызвали немало критики. К тому же, многие нормы не содержат ни логической, ни экономической сущности, а антиоффшорне меры слишком сложны для их эффективного внедрения и администрирования. ... Уже с 1 января 2021 вступят в силу нормы, которые негативно скажутся на условиях ведения бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.
В политсиле отмечают, чтобы этого не произошло, сегодня "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект №4065-1, которым планирует восстановить законные права налогоплательщиков.
"Европейская Солидарность" предлагает, в частности:
- отмену оценки операций с нерезидентами на предмет того, есть ли в них экономический эффект (деловая цель), с оставлением применения концепции деловой цели исключительно для крупных налогоплательщиков в пределах трансфертного ценообразования;
- отмену института вины, при котором налоговый орган по своему усмотрению сможет определять, виновен ли плательщик в нарушении налогового законодательства;
- исключение ряда норм по усилению финансовой ответственности налогоплательщиков;
- исключение положений по расширению применения пени на суммы штрафных (финансовых) санкций, не уплаченных в установленные законодательством сроки;
- отмену возможности внесения изменений в годовой план-график проведения документальных плановых проверок и тому подобное.
В политсиле отмечают, что в условиях падения экономики, усиленного последствиями карантинных мер, Украина не может себе позволить увеличивать ни давление, ни налоговую нагрузку на бизнес. Бизнес, наоборот, как никогда, нуждается в поддержке государства или хотя бы отсутствии законодательных изменений к худшему.
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А про бізнес при потужному безальтернативцю ти бабцям на подвірʼї розказуй!
СТОИМОСТЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
по состоянию на 22.09.20
1,4 млрд долларов
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#2f77868523be
ссылаться на кацапский Форбс - это дно
#1284 https://www.forbes.com/billionaires/ Billionaires 2014 Dropped off in 2015"
просто - мразь.
#1284 Petro Poroshenko
REAL TIME NET WORTH
$1.4B
as of 9/22/20
Просто гидота!
https://www.forbes.com/billionaires/
875 Rinat Akhmetov $2.4 B 53 Ukraine steel, coal Metals & Mining
1613 Victor Pinchuk $1.3 B 59 Ukraine steel pipes, diversified Metals & Mining
1730 Henadiy ********** $1.2 B 58 Ukraine banking, investments Diversified
1851 Yuriy Kosiuk $1.1 B 51 Ukraine agribusiness Food & Beverage
1990 Ihor Kolomoyskyy $1 B 57 Ukraine banking, investments Diversified
1990 Kostyantin Zhevago $1 B 46 Ukraine mining Metals & Mining
ой. а где же Порошенко?!
просто гнида!
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#531e3e4123be
Просто соєве курво!
884
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Rinat Akhmetov
$3.0 B
$0
54
steel, coal
Ukrainehttps://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/
1812
https://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/ Victor Pinchuk
$1.4 B
$0
60
steel pipes, diversified
Ukrainehttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/
1816
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Petro Poroshenko
$1.4 B
$0
55
confectionery
Ukrainehttps://www.forbes.com/profile/kostyantin-zhevago/?list=rtb/
1886
https://www.forbes.com/profile/kostyantin-zhevago/?list=rtb/ Kostyantin Zhevago
$1.3 B
$0
46
mining
Ukraine
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#56a2e6a03d78
Що зайвий раз доводить- брехня та образи- сутність казкового свідка секти 8 відсотків! Лайно!!!
Це є лише підтвердженням того, що Петро Олексійович винаймає найдешевших (найтупіших) ботів, тому жо заощадливий!
Йди з богом, тут горілки немає!
www.forbes.com
Премьер министр новой зеленой власти Гончарук.
История скреп
@Skrepo_history
22 сентября-красная дата каждого "победуина" с надписью "Можем повторить".
В этот день в 1939 году в Бресте союзники РККА и вермахта скрепили свой союз совместным парадом в честь окончания раздела Польши.
Позорная страница истории в современной Германии, но не в путинской России
что интересно, как они все, в унисон, вещают, что 1210 был принят ещё старой радой. похоже на разнарядку из ОПы - снова валить всё на Пороха, даже собственные про*бы и зашквары.
все плохое это Порошенко, все харошее Зеленский))))
классика)
зеленые подсосы протянули 1210 = виноват Порошенко
ЕС хочет убрать этот абсурд = а надо было не принимать (зеленым)
не кажется это абсурдом?)
ну реально же это просто дно)
))
"Номер, дата реєстрації:1210 від 30.08.2019 Номер, дата акту
https://zakon.rada.gov.ua/go/466-IX 466-IX від 16.01.2020Сесія реєстрації:1 сесія IX скликанняВключено до порядку денного: https://zakon.rada.gov.ua/go/36-IX 36-ІХ від 10.09.2019 Редакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Економічна політикаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Народний депутат УкраїниІніціатор(и) законопроекту: https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21023 Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)