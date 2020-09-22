"ЕС" зарегистрировала альтернативу закону №1210, позволяющую снизить налоговую нагрузку на бизнес

Бизнес-ассоциации, представители экспертной среды и предприниматели требуют внесения изменений в закон №1210, ведь он направлен на усиление влияния налоговых органов и ограничение реализации прав налогоплательщиками под видом "борьбы с оффшорами".

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Вокруг этого скандального законопроекта происходили дискуссии, его нормы вызвали немало критики. К тому же, многие нормы не содержат ни логической, ни экономической сущности, а антиоффшорне меры слишком сложны для их эффективного внедрения и администрирования. ... Уже с 1 января 2021 вступят в силу нормы, которые негативно скажутся на условиях ведения бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.

В политсиле отмечают, чтобы этого не произошло, сегодня "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект №4065-1, которым планирует восстановить законные права налогоплательщиков.

"Европейская Солидарность" предлагает, в частности:



- отмену оценки операций с нерезидентами на предмет того, есть ли в них экономический эффект (деловая цель), с оставлением применения концепции деловой цели исключительно для крупных налогоплательщиков в пределах трансфертного ценообразования;

- отмену института вины, при котором налоговый орган по своему усмотрению сможет определять, виновен ли плательщик в нарушении налогового законодательства;

- исключение ряда норм по усилению финансовой ответственности налогоплательщиков;

- исключение положений по расширению применения пени на суммы штрафных (финансовых) санкций, не уплаченных в установленные законодательством сроки;

- отмену возможности внесения изменений в годовой план-график проведения документальных плановых проверок и тому подобное.

В политсиле отмечают, что в условиях падения экономики, усиленного последствиями карантинных мер, Украина не может себе позволить увеличивать ни давление, ни налоговую нагрузку на бизнес. Бизнес, наоборот, как никогда, нуждается в поддержке государства или хотя бы отсутствии законодательных изменений к худшему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин в этом году проводит непонятную политику: проект Госбюджета-2021 готовился без консультаций с Радой, - "слуга народа" Гетманцев