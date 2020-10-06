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Росія є головним бенефіціаром війни в Нагірному Карабасі, - генерал США Ходжес

Росія є головним бенефіціаром війни в Нагірному Карабасі, - генерал США Ходжес

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що нестабільність у Чорноморському регіоні в інтересах Росії. Їй вигідний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна колишній командувач військ США в Європі в 2014-2017 роках, ветеран війни в Іраку та Афганістані Бен Ходжес.

Ходжес вважає, що єдиним бенефіціаром нинішньої війни в Нагірному Карабасі є Росія.

"Стратегічним бажанням Росії завжди було підтримання сфер впливу, а також нестабільності на своєму кордоні, щоб вона могла впливати на те, що відбувається навколо. Ось чому я впевнений, що вони або доклали руку до того, щоб почати цей конфлікт, або, безумовно, отримують вигоду з того, що ситуація залишається нестабільною", - заявив він.

У США хотіли б бачити негайне припинення вогню, перехід до переговорів замість реального конфлікту.

Також читайте: Франція, РФ і США закликають припинити обстріли в Нагірному Карабасі, - спільна заява голів МЗС

Нагадаємо, Азербайджан заявив про можливість обговорення питання введення російських миротворців у Нагірний Карабах.

Зазначимо, Вірменія назвала умову, за якої Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) росія (66144) Нагірний Карабах (466) Ходжес Бен (173)


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Топ коментарі
+27
лучше вместе е.нуть по маскве
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06.10.2020 08:35 Відповісти
+24
Россия является главным бенефициаром войны в Нагорном Карабахе, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2874
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06.10.2020 09:08 Відповісти
+19
Твоя продажна арменія сама давно лягла під ***** і разом з тим же ****** окупувала карабах.
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06.10.2020 08:44 Відповісти
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Схоже на те.

Згадаємо 2013 рік,Овоч готовиться підписати асоціацію, візит до пуйла в Сочі, розворот на 180 градусів, вимоги кремляді якнайжорстокіше розібратися з Майданом, літак з вбивцями з паРаші, паРаша підливає пального у вогонь, викрадає Овоча, окуповує Крим.

Зараз Білорусь- кремлядь,яка є узурпаторами і міжнародними злочинцями,з одного боку не може допустити, щоб внаслідок мирної революції вусатий узурпатор був відсторонений від влади мирним шляхом, поганий приклад для кацапо-ординського стада на думку кремляді, з іншого боку ослаблений внаслідок протестів тарган, особливо, якщо повбиває та покалічить побільше людей, не буде мати шляхів відступу на Захід, у Європу, де законне місце Білорусі, тому впаде міцніше у обійми азіопського Мордору.

І в Україні кремлядь грала на загострення, і в Білорусі грає на загострення.
В Вірменії Пашинян взяв у свою команду деяких прозахідно настроєних спеціалістів, не так віддано заглядав в рота кремляді,як попередник, тому непогано було б з точки зору кремляді грати там на загострення та завести Єреван в глухий кут...
Щось у цьому є.

Там, де присутня паРаша, конфлікти ніколи не закінчуються, Викиньте обісРашку з поля,і всі про все домовлятися,і на Близькому Сході,і в Закавказзі...
буде надійно перекритий кордон з паРашею на Донбасі, в разі,якщо він буде надійно контролюватися Україною, від рашистських дыр і мокрого місця не залишиться за декілька тижнів, лише потім буде довга робота по наведенню порядку та лікуванню колаборантів та манкуртів різними методами,інколи жорсткими...
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06.10.2020 10:12 Відповісти
Россия является главным бенефициаром войн и конфликтов во всем мире.Мировой террорист номер один ,,,
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06.10.2020 10:22 Відповісти
США обещали защитить Армению от **********.
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06.10.2020 10:28 Відповісти
Тогда откуда претензии к Алиеву прекратить освобождать свою страну от захватчиков с на россией и макроном? Один я вижу противоречие?
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06.10.2020 10:28 Відповісти
Нефть, друзья мои! И газ, и транзит....
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06.10.2020 10:32 Відповісти
Мало, хто знає, чого там выдбувалося. Ми, найчастіше чуємо вірменську версію, яка зводиться до геноциду вірмен в 1918. То будавно. А от що робили вірмени, і це було зовсім не так давно:
- Армянские военнослужащие, избив взятого в заложники из Агдамского района Мурвата Фатиш оглы Агаева, отрезали ему ухо, скрутив руки проволокой за спиной, повесили на дереве и, растопив у него под ногами костер, сожгли.

- Бывший житель Агдамского района Владимир Иванович Шевелев, русский по национальности, подвергавшийся безграничным пыткам в армянском плену, сообщает, что в 1994 году во время оккупации Агдамского района армяне зверски убили и сожгли его мать, 89-летнюю Веру Давыдовну и сестру пожилого возраста, Светлану Ивановну, а также больного брата, 58-летнего Анатолия Ивановича. Он также сообщает, что видел бесчисленное количество трупов женщин и детей у Агдамского канала. Помимо этого Владимир Шевелев свидетельствует, что армяне во время оккупации Агдамского района из находящейся там психиатрической больницы взяли в заложники семерых душевно больных, в том числе двух больных женщин. Одна из них была освобождена, другая была забита насмерть, о последующей же судьбе остальных по сегодняшний день нет сообщений.
-Армяне на глазах 15-летней заложницы Назакет Мамедовой, причинили ее отцу жестокие пытки, отрезали ему уши, мать, не вытерпев угроз и шантажа, сошла с ума, девочку же продали семье за 4 тыс. российских рублей. ...
http://supremecourt.gov.az/ru/static/view/181

От, напевно тому зараз нічого чи майже нічого не чути про полонених з обох сторін
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06.10.2020 10:45 Відповісти
Азербайджан никогда не заявлял о возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.
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06.10.2020 10:54 Відповісти
Причина.Транзит азербайджанського газу в Туреччину через азербайджанську трубу.Газпромівська труба -турецкій паток-суха.Так як азербайджанська труба проходить через Грузію,то Грузії приготуватись.
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06.10.2020 11:59 Відповісти
я давно про это писал, генерал
нужен любой очаг конфликта для полулегальных спецопераций, где можно из бюджета выводить суммы и делить по справедливости, по нычкам
в этом идея русскогомира
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06.10.2020 14:10 Відповісти
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