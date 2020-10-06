Росія є головним бенефіціаром війни в Нагірному Карабасі, - генерал США Ходжес

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що нестабільність у Чорноморському регіоні в інтересах Росії. Їй вигідний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна колишній командувач військ США в Європі в 2014-2017 роках, ветеран війни в Іраку та Афганістані Бен Ходжес.

Ходжес вважає, що єдиним бенефіціаром нинішньої війни в Нагірному Карабасі є Росія.

"Стратегічним бажанням Росії завжди було підтримання сфер впливу, а також нестабільності на своєму кордоні, щоб вона могла впливати на те, що відбувається навколо. Ось чому я впевнений, що вони або доклали руку до того, щоб почати цей конфлікт, або, безумовно, отримують вигоду з того, що ситуація залишається нестабільною", - заявив він.

У США хотіли б бачити негайне припинення вогню, перехід до переговорів замість реального конфлікту.

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Нагадаємо, Азербайджан заявив про можливість обговорення питання введення російських миротворців у Нагірний Карабах.

Зазначимо, Вірменія назвала умову, за якої Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном.