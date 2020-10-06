Росія є головним бенефіціаром війни в Нагірному Карабасі, - генерал США Ходжес
Американський генерал Бен Ходжес вважає, що нестабільність у Чорноморському регіоні в інтересах Росії. Їй вигідний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна колишній командувач військ США в Європі в 2014-2017 роках, ветеран війни в Іраку та Афганістані Бен Ходжес.
Ходжес вважає, що єдиним бенефіціаром нинішньої війни в Нагірному Карабасі є Росія.
"Стратегічним бажанням Росії завжди було підтримання сфер впливу, а також нестабільності на своєму кордоні, щоб вона могла впливати на те, що відбувається навколо. Ось чому я впевнений, що вони або доклали руку до того, щоб почати цей конфлікт, або, безумовно, отримують вигоду з того, що ситуація залишається нестабільною", - заявив він.
У США хотіли б бачити негайне припинення вогню, перехід до переговорів замість реального конфлікту.
Нагадаємо, Азербайджан заявив про можливість обговорення питання введення російських миротворців у Нагірний Карабах.
Зазначимо, Вірменія назвала умову, за якої Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном.
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Згадаємо 2013 рік,Овоч готовиться підписати асоціацію, візит до пуйла в Сочі, розворот на 180 градусів, вимоги кремляді якнайжорстокіше розібратися з Майданом, літак з вбивцями з паРаші, паРаша підливає пального у вогонь, викрадає Овоча, окуповує Крим.
Зараз Білорусь- кремлядь,яка є узурпаторами і міжнародними злочинцями,з одного боку не може допустити, щоб внаслідок мирної революції вусатий узурпатор був відсторонений від влади мирним шляхом, поганий приклад для кацапо-ординського стада на думку кремляді, з іншого боку ослаблений внаслідок протестів тарган, особливо, якщо повбиває та покалічить побільше людей, не буде мати шляхів відступу на Захід, у Європу, де законне місце Білорусі, тому впаде міцніше у обійми азіопського Мордору.
І в Україні кремлядь грала на загострення, і в Білорусі грає на загострення.
В Вірменії Пашинян взяв у свою команду деяких прозахідно настроєних спеціалістів, не так віддано заглядав в рота кремляді,як попередник, тому непогано було б з точки зору кремляді грати там на загострення та завести Єреван в глухий кут...
Щось у цьому є.
Там, де присутня паРаша, конфлікти ніколи не закінчуються, Викиньте обісРашку з поля,і всі про все домовлятися,і на Близькому Сході,і в Закавказзі...
буде надійно перекритий кордон з паРашею на Донбасі, в разі,якщо він буде надійно контролюватися Україною, від рашистських дыр і мокрого місця не залишиться за декілька тижнів, лише потім буде довга робота по наведенню порядку та лікуванню колаборантів та манкуртів різними методами,інколи жорсткими...
- Армянские военнослужащие, избив взятого в заложники из Агдамского района Мурвата Фатиш оглы Агаева, отрезали ему ухо, скрутив руки проволокой за спиной, повесили на дереве и, растопив у него под ногами костер, сожгли.
- Бывший житель Агдамского района Владимир Иванович Шевелев, русский по национальности, подвергавшийся безграничным пыткам в армянском плену, сообщает, что в 1994 году во время оккупации Агдамского района армяне зверски убили и сожгли его мать, 89-летнюю Веру Давыдовну и сестру пожилого возраста, Светлану Ивановну, а также больного брата, 58-летнего Анатолия Ивановича. Он также сообщает, что видел бесчисленное количество трупов женщин и детей у Агдамского канала. Помимо этого Владимир Шевелев свидетельствует, что армяне во время оккупации Агдамского района из находящейся там психиатрической больницы взяли в заложники семерых душевно больных, в том числе двух больных женщин. Одна из них была освобождена, другая была забита насмерть, о последующей же судьбе остальных по сегодняшний день нет сообщений.
-Армяне на глазах 15-летней заложницы Назакет Мамедовой, причинили ее отцу жестокие пытки, отрезали ему уши, мать, не вытерпев угроз и шантажа, сошла с ума, девочку же продали семье за 4 тыс. российских рублей. ...
http://supremecourt.gov.az/ru/static/view/181
От, напевно тому зараз нічого чи майже нічого не чути про полонених з обох сторін
нужен любой очаг конфликта для полулегальных спецопераций, где можно из бюджета выводить суммы и делить по справедливости, по нычкам
в этом идея русскогомира