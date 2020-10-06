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Нобелівську премію з фізики присудили вченим із Великої Британії, США і Німеччини за вивчення чорних дірок

Нобелівську премію з фізики в 2020 році присудили англійському фізику Роджеру Пенроузу - за відкриття зв'язку механізмів формування чорних дірок, що підтверджує теорію відносності Альберта Ейнштейна, а також американській вченій Андреї Гез і німецькому астрофізику, який працює в США, Райнхарду Генцелю - за відкриття надмасивних чорних дірок у центрі Галактики.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Нобелівського комітету.

 Нобелівську премію з фізики присудили вченим із Великої Британії, США і Німеччини за вивчення чорних дірок 01

Половину премії одержить Пенроуз, другу - Гез і Генцель.

Настоящее время зазначає, що Гез стала четвертою жінкою-лауреаткою за час присудження премії.

Перша Нобелівська премія з фізики була присуджена в 1901 році.

Володаря Нобелівської премії з хімії оголосять 7 жовтня, з літератури - 8 жовтня, 9 жовтня в Осло назвуть лауреата Премії миру. 12 жовтня стане відомо, хто отримає премію з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, засновану Банком Швеції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нобелівську премію з фізики присудили Ашкіну, Муру та Стрікленд за новаторські винаходи в галузі лазерної фізики

Розмір Нобелівської премії в 2020 році становить 10 мільйонів крон (близько $1,1 млн).

Нагадаємо, в 2019 році Нобелівську премію з фізики вручили за відкриття екзопланет і космологічні дослідження походження всесвітів. Її отримали канадсько-американський фізик Джеймс Піблс, професор Прінстона і один із головних теоретиків сучасної космології, а також швейцарські астрономи Мішель Майор і Дідьє Кело.

Автор: 

Нобелівська премія (93) фізика (15)


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Топ коментарі
+12
На жаль більшість коментаторів цієї гілки повні йолопи...

Чудовий новий україномовний канал Всесвіт UA.
https://www.youtube.com/channel/UCi0Z9L9HrhD7oYpMs2pLxSw/videos
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06.10.2020 23:44 Відповісти
+5
Ти хоч приблизно розумієш, про що мова ?
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06.10.2020 23:37 Відповісти
+3
Хорошо, что есть ученые-астрофизики,что люди изучают черные дыры, подтвреждают очередной аспект теории относительности Эйнштейна. Святые люди! Может не нужны миру политики - пусть ученые управляют стратегическим развитием человечества).
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06.10.2020 23:32 Відповісти
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Хорошо, что есть ученые-астрофизики,что люди изучают черные дыры, подтвреждают очередной аспект теории относительности Эйнштейна. Святые люди! Может не нужны миру политики - пусть ученые управляют стратегическим развитием человечества).
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06.10.2020 23:32 Відповісти
Та їм шо нефіг дєлать, як ковиряться в гамні ?
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06.10.2020 23:34 Відповісти
На жаль більшість коментаторів цієї гілки повні йолопи...

Чудовий новий україномовний канал Всесвіт UA.
https://www.youtube.com/channel/UCi0Z9L9HrhD7oYpMs2pLxSw/videos
показати весь коментар
06.10.2020 23:44 Відповісти
Дякую, прям зараз вмикаю)
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06.10.2020 23:46 Відповісти
Реально чудовий канал. Подивився відео "Темна матерія" - дуже классно, навіть дитина зрозуміє, при тому що все лаконічно але акедемічно, без попси) Дякую, шановна) Навіт підписався щоб не загубити
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07.10.2020 00:01 Відповісти
Немає за що. Насолоджуйтесь. Тільки, шановний.
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07.10.2020 00:08 Відповісти
Дякую Вам. Зберегла.
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07.10.2020 02:27 Відповісти
Эйнштейн постоянно объясняет критику его теории антисемитизмом
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108053/27-Tovarnichenko.pdf?sequence=1
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07.10.2020 00:23 Відповісти
Ти хоч приблизно розумієш, про що мова ?
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06.10.2020 23:37 Відповісти
Про жіночу сумочку, а шо?
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06.10.2020 23:43 Відповісти
Як Ви постили(зверху), щось гінекологічне..))
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06.10.2020 23:43 Відповісти
Та то ж було здивування Вашими проктологічними аллюзіями.
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07.10.2020 10:22 Відповісти
Чёрная дыра, наверное самый заманчивый обьект исследований для учёных исследующих время и гравитацию. В ней время и пространство находятся в экстремальных состояниях.

Хотите понять суть пространства, времени, гравитации (а быть может и научиться управлять ими)? Без чёрных дыр едва ли разберётесь.
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07.10.2020 00:02 Відповісти
іная мисля)))
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07.10.2020 00:04 Відповісти
Все одно ще не точно знають,що це таке,та чорна діра.
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06.10.2020 23:52 Відповісти
Надо чаще мыть
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06.10.2020 23:59 Відповісти
Вооо,мля..
А Шнобелевскую за ХЗ дюрки в бюджете??
Слабо?!
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06.10.2020 23:55 Відповісти
Чёрные дырки - это расизм.
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06.10.2020 23:56 Відповісти
На найголовніше питання ніхто не може дати відповідь.Що відбувається за горизонтом подій?
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06.10.2020 23:59 Відповісти
Интересный вопрос: а может ли передаваться через горизонт событий связь при квантовой запутанности? Это связь игнорирует расстояние и может передаваться быстрее скорости света. А проходить через горизонт событий?
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07.10.2020 00:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/472526 На це питання також немає відповіді.
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07.10.2020 00:14 Відповісти
До того, як ти надінеш одну панчоху на ліву ногу, а другу на праву, вони знаходяться у стані квантової заплутаності - тобто кожна з них є одночасно і ліва і права.
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07.10.2020 00:27 Відповісти
****** в **********..

🤣🤣🤣
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07.10.2020 00:02 Відповісти
Вопрос количества смазки (во всех реальностях)
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07.10.2020 00:08 Відповісти
а в коментах жах!!! ви, переростки підлітки, хоча б прочитали про що йдеться
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07.10.2020 00:03 Відповісти
Та нюююю..
Завтра чи через рік накриє..
Мідним тазом..
Вчасно на цвєтмєт треба здати...))
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07.10.2020 00:07 Відповісти
ой не згодишся
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07.10.2020 00:15 Відповісти
Агааа))
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07.10.2020 00:20 Відповісти
нє пойнял да?
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07.10.2020 00:22 Відповісти
Понял- шо Ты в курсе, типа - не раз бывал..))
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07.10.2020 00:28 Відповісти
ну от воно і вилізло
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07.10.2020 00:30 Відповісти
Добігти встигнеш??
))
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07.10.2020 00:34 Відповісти
не втечеш
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07.10.2020 00:35 Відповісти
Я не тікаю..
Я про твої штани...))
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07.10.2020 00:37 Відповісти
от я вляжусь спокійно й відпочину до ранку, а ти ще будеш тут
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07.10.2020 00:37 Відповісти
Спи спакойна, даррагой таварисч!!))
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07.10.2020 00:39 Відповісти
Идеться про те. що шнобелевские премии - большое наиеббалово и нагнетание кипеша
вокруг одной хитровыделанной народности, использующей число выданных премий для иллюстрации собственного превосходства над прочими гойскими народностями.
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07.10.2020 00:13 Відповісти
математик?
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07.10.2020 00:14 Відповісти
соросята вєздє, да цап?
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07.10.2020 00:20 Відповісти
Воістину кажу! Не важливо, що написано, а важливо, хто читає!
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07.10.2020 00:28 Відповісти
читає що? на парканах також багато пишуть....
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07.10.2020 00:34 Відповісти
Це расизм,а де темношкірий лауреат? Думаю на премії миру відірвуться поповній.
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07.10.2020 00:06 Відповісти
А білі дюрки Є??
🤣
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07.10.2020 00:09 Відповісти
Це до Лукашенка.
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07.10.2020 00:37 Відповісти
Бачите хто отримав премію,німець,британець і жінка американка,яка працювала під керівництвом саме цього Ґенцеля.
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07.10.2020 00:13 Відповісти
Почему дырки чёрные??...это теперь так модно? Чего не белые??..это уже выходит черный расизм и дискриминация белых. Хватит лизать зад чёрным!!! Они уже на голову сели, даже дырки в космосе и те уже чёрные, нормально вообще??? Может и Белый дом скоро переименуют в Чёрный дом и покрасят в черный цвет?? Ато вдруг наши чернолицые братья усмотрят рассовую дискриминацию в том что дом белый, а?? А? А??
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07.10.2020 00:13 Відповісти
И что, в черном-черном доме будут черные-черные унитазы ?
Черные и пушистые .
Или мохнатые ...
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07.10.2020 00:16 Відповісти
Интересный факт: получивший премию Пенроуз, в своё время вот таким образом упростил "метрику Шварцшильда" (математическую модель пространства - времени, и чёрных дыр). Как видите, дыры бывают и белыми (правда в параллельной вселенной).

Нобелівську премію з фізики присудили вченим із Великої Британії, США і Німеччини за вивчення чорних дірок - Цензор.НЕТ 2792
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07.10.2020 00:23 Відповісти
Малышенко-найди свою совесть.Тебе тут не рады.
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07.10.2020 01:19 Відповісти
NASA больше не будет использовать термин «чёрная дыра» из-за обвинений в расизме

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило о прекращении использования термина «чёрная дыра» в документообороте для обозначения области пространства-времени с сильным гравитационным притяжением.

Причиной для такого решения руководства организации послужили массовые протесты афроамериканского населения штата Флорида, обвинявшего агентство в намеренном расизме. В частности, одной из претензий протестующих было значительно более редкое упоминание в прессе термина «белая дыра». По мнению лидера афроамериканского движения региона Джейси Вилсона, в NASA изобрели систему, чтобы при помощи космоса напоминать о превосходстве белого населения Америки над черным.

«В идеале было бы неплохо полностью прекратить полёты в космос, но государство тратит на это огромные деньги. Нам - афроамериканцам кажется, что некорректно изображать космос черным и с белами звёздами на этом фоне. Да и сам термин «чёрная дыра» придумали белые ученые», - заявил Вилсон.

В NASA опровергли симпатии к расизму, но пообещали прислушаться ко мнению чернокожего населения Штатов.

«Мы приносим искренние извинения перед всеми афроамериканцами. NASA выражает полную готовность пересмотреть все космические названия, если они дискриминируют ту или иную группу людей», - заявили в агентстве.
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07.10.2020 08:25 Відповісти
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07.10.2020 09:10 Відповісти
Так это уже работает, нобелевку дали не за "черную дыру", а за За открытие "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0 сверхмассивного компактного объекта в центре https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C нашей галактики " во как!!! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5 BLM !!!
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07.10.2020 17:21 Відповісти
Ну я бы не спешил с темой. Она попросту до конца не раскрыта. Основное это гравитационная линза, по сути та же микро черная дыра. Линзы есть практически повсюду. Более того они создаются искуственно и убираются ...тоже искуственно. Тема должна звучать гравитационная линза как составляющаяя часть черной дыры. Ибо последняя это совокупность множества условий.
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07.10.2020 07:49 Відповісти
Эх, не дожи Стив Хокинг до этой нобелевки совсем немного
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07.10.2020 08:20 Відповісти
Стивена Хокинга обвинили в сексуальных домогательствах

Американская чернокожая активистка движения Black lives matter Салли Стивенсон обвинила учёного Стивена Хокинга в сексуальных домогательствах, сообщает FOX News.

Стивенсон написала объёмный пост в Facebook, в котором заявила, что Хокинг пытался к ней приставать, когда она публично потребовала от него пожертвовать не менее $500 тысяч на защиту прав ЛГБТ-сообщества и национальных меньшинств.

«Этот человек, возомнивший себя учёным, ответил мне в личной переписке. Он написал, что изучение чёрных дыр ему кажется более перспективной темой, чем решение социальных вопросов, которыми и так в США занимается множество людей. Я думаю, никому не надо объяснять, что это белое дерьмо имело в виду под изучением «чёрной дыры», - заявила она.

По словам Стивенсон, когда она устроила демонстрацию возле дома Хокинга, учёный «несколько раз оскорбительно и грязно смотрел на неё из окна». Теперь против Хокинга поданы иски по обвинению в публичных проявлениях расизма и гомофобии, ему также инкриминируются сексуальные домогательства и нарушение свободы личности. Большинство американцев в соцсетях поддерживают позицию активистки.

«Страшно подумать, что человек, который должен быть примером для окружающих, позволяет себе такое отвратительное поведение. Если у Хокинга есть какие-то заслуги в космонавтике, это не даёт ему права так себя вести», - пишет пользователь Facebook Кристи Оулдсен.

«Америка - страна для всех, а не для такого расистского белого отребья, как Хокинг. Надеюсь, он и его сторонники сгорят в аду», - отмечает координатор Black lives matter в Нью-Джерси Харди Льюис.

«То, что происходит - это террор со стороны белых при попустительстве президента Дональда Трампа. Он такой же угнетатель, как и Хокинг», - сказала конгрессмен от Демократической партии Ненси Ким.
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07.10.2020 08:28 Відповісти
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07.10.2020 09:13 Відповісти
«Большинство американцев в соцсетях поддерживают позицию активистки.» (с)
От, у відсотковому відношені, таких точно 70%±3,22%.
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07.10.2020 10:26 Відповісти
Пора вводить криминальную ответственность для пациенток которым мерещится что их кто-то домогается. Сначала экспертиза, если померещилось то или в тюрьму или в дурку. Иначе мир утонет в заявлениях от озабоченных и недотраханных баб.
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07.10.2020 11:45 Відповісти
Великий домагатель
Нобелівську премію з фізики присудили вченим із Великої Британії, США і Німеччини за вивчення чорних дірок - Цензор.НЕТ 3953
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07.10.2020 17:15 Відповісти
"Есть многое в природе,друг Горацио,что и не снилось нашим мудрецам." (с) Все це,за що шановні вчені отримали премію, на жаль,чиста теорія. А от практично все це підтвердити не зможе ніхто в принципі.
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07.10.2020 09:22 Відповісти
Смішно, так само казали і про радіохвилі, і про ядерну енергію. Поїдь у Херосиму чи Чорнобиль і запитай підтвердили чи ні...
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07.10.2020 17:26 Відповісти
Вот бы всех ЗЕбилов и ОПЗЖ в черную дыру отправить!
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07.10.2020 11:00 Відповісти
В херосиму їдь сам.Мені там робити нічого. Я краще махну в центр нашої галактики,де знаходиться сверхмасивна чорна діра Стрілець А. Всього-навсього 26 тисяч світлових років. Рукою подати...
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07.10.2020 21:54 Відповісти
Нобель завещал давать ежегодные премии за открытия в практической сфере деятельности. Например, премия была выдана изобретателю автоматической системы включения газового факела на маяках.
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07.10.2020 22:06 Відповісти
вот точнее

Нобелевская премия по физике 1912 г.
Формулировка Нобелевского комитета: «за изобретение автоматических регуляторов, используемых в сочетании с газовыми аккумуляторами для источников света на маяках и буях».
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07.10.2020 22:08 Відповісти
Первая Нобелевская премия по физике была присуждена немецкому физику Вильгельму Конраду Рентгену «в знак признания необычайно важных заслуг перед наукой, выразившихся в открытии замечательных лучей, названных впоследствии в его честь».
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07.10.2020 22:09 Відповісти
 
 