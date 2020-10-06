Нобелівську премію з фізики присудили вченим із Великої Британії, США і Німеччини за вивчення чорних дірок

Нобелівську премію з фізики в 2020 році присудили англійському фізику Роджеру Пенроузу - за відкриття зв'язку механізмів формування чорних дірок, що підтверджує теорію відносності Альберта Ейнштейна, а також американській вченій Андреї Гез і німецькому астрофізику, який працює в США, Райнхарду Генцелю - за відкриття надмасивних чорних дірок у центрі Галактики.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Нобелівського комітету.

Половину премії одержить Пенроуз, другу - Гез і Генцель.

Настоящее время зазначає, що Гез стала четвертою жінкою-лауреаткою за час присудження премії.

Перша Нобелівська премія з фізики була присуджена в 1901 році.

Володаря Нобелівської премії з хімії оголосять 7 жовтня, з літератури - 8 жовтня, 9 жовтня в Осло назвуть лауреата Премії миру. 12 жовтня стане відомо, хто отримає премію з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, засновану Банком Швеції.

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Розмір Нобелівської премії в 2020 році становить 10 мільйонів крон (близько $1,1 млн).

Нагадаємо, в 2019 році Нобелівську премію з фізики вручили за відкриття екзопланет і космологічні дослідження походження всесвітів. Її отримали канадсько-американський фізик Джеймс Піблс, професор Прінстона і один із головних теоретиків сучасної космології, а також швейцарські астрономи Мішель Майор і Дідьє Кело.