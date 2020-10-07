Протест шахтарів у Кривому Розі: під землею залишаються 22 гірники
В Кривому Розі на шахті "Жовтнева" підземний протест проти керівництва продовжують 22 гірники, зокрема, 20 чоловіків і дві жінки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Громадському радіо" Юрій Самойлов, глава місцевої організації Незалежної профспілки гірників України у Кривому Розі.
За його словами, на здоров'я гірників не скаржаться. Хто скаржиться, ті виїжджають на поверхню.
"Страйк почався з кількох причин: не було нормального керівника, шахти перестали приносити прибуток, запаси руди були вичерпані. Друге - за останній час була дуже низька заробітна плата - у чоловіків 12-13 тисяч, у жінок сім тисяч і нижче".
Зараз, за словами Самойлова, керівництво шахти частково підвищило заробітну плату, але її рівень за вересень дуже мізерний, бо не заплатили за простій шахтарям, які протестували.
Він також додав, що шахта, де протестують гірники, належить Ігорю Коломойському та Ринату Ахметову.
Як повідомлялося, протести шахтарів у Кривому Розі почалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня в підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 27 вересня під землею залишалося 60 гірників.
1 жовтня стало відомо, що на трьох шахтах, де закінчилися протестні акції, відновлюється виробництво. Майже 400 шахтарів шахт "Батьківщина", "Гвардійська" і "Терновська" Криворізького залізорудного комбінату припинили підземний протест і піднялися на поверхню, продовжують страйкувати 24 працівники шахти "Жовтнева".
