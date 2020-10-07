УКР
Протест шахтарів у Кривому Розі: під землею залишаються 22 гірники

В Кривому Розі на шахті "Жовтнева" підземний протест проти керівництва продовжують 22 гірники, зокрема, 20 чоловіків і дві жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Громадському радіо" Юрій Самойлов, глава місцевої організації Незалежної профспілки гірників України у Кривому Розі.

За його словами, на здоров'я гірників не скаржаться. Хто скаржиться, ті виїжджають на поверхню.

"Страйк почався з кількох причин: не було нормального керівника, шахти перестали приносити прибуток, запаси руди були вичерпані. Друге - за останній час була дуже низька заробітна плата - у чоловіків 12-13 тисяч, у жінок сім тисяч і нижче".

Зараз, за ​​словами Самойлова, керівництво шахти частково підвищило заробітну плату, але її рівень за вересень дуже мізерний, бо не заплатили за простій шахтарям, які протестували.

Він також додав, що шахта, де протестують гірники, належить Ігорю Коломойському та Ринату Ахметову.

Як повідомлялося, протести шахтарів у Кривому Розі почалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня в підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 27 вересня під землею залишалося 60 гірників.

1 жовтня стало відомо, що на трьох шахтах, де закінчилися протестні акції, відновлюється виробництво. Майже 400 шахтарів шахт "Батьківщина", "Гвардійська" і "Терновська" Криворізького залізорудного комбінату припинили підземний протест і піднялися на поверхню, продовжують страйкувати 24 працівники шахти "Жовтнева".

Топ коментарі
+6
а зеленой шмаркле - пофиг...
оно рекламирует слуг урода по всей Украине, за гос.счет..
показати весь коментар
07.10.2020 12:52 Відповісти
+6
"Г+Г" с Мосейчучкой во главе об этом сообщают?
показати весь коментар
07.10.2020 12:55 Відповісти
+4
И в "свободных" Украинских СМИ тишина...
показати весь коментар
07.10.2020 12:54 Відповісти
а зеленой шмаркле - пофиг...
оно рекламирует слуг урода по всей Украине, за гос.счет..
показати весь коментар
07.10.2020 12:52 Відповісти
И в "свободных" Украинских СМИ тишина...
показати весь коментар
07.10.2020 12:54 Відповісти
"шахта, где протестуют горняки, принадлежит Игорю Коломойскому и Ринату Ахметову."

понятное дело, почему "потерпевшему" от женщин "найвеличнейшему" призЕденту - ссыкотно к шахтерам ехать))
показати весь коментар
07.10.2020 13:31 Відповісти
А на госшахтах ещё ж хуже. И зарплату задерживают, и зарплата в принципе меньше. Странно, что тут вообще ждут помощи от президента.
показати весь коментар
08.10.2020 00:39 Відповісти
Та шо там реклама? Он уже успел и свой праздник для Украины назначить. Теперь 8-го ноября вся Украина будет праздновать день винодела и виноградаря. С бодуна винишкой опохмелился и придумал.)))
показати весь коментар
07.10.2020 19:12 Відповісти
А что он должен сделать? У нас пенсы получают 2 тыщи, а шахтёры, имея по 800 ойро зарплаты хотят ещё прибавки в 200? Их пожалеть? Тем более Шмаркля на Беню гнать не будет.
показати весь коментар
08.10.2020 00:38 Відповісти
Видимо протестовать в Украине уже не модно.
показати весь коментар
07.10.2020 12:55 Відповісти
Идет в разрез генеральной линии правящей партии слуг, какого то неизвестного народа...
показати весь коментар
07.10.2020 12:57 Відповісти
Так я не понимаю, протестовать против чего? Полно же другой работы, можно всегда уйти. Но тут другой вопрос, что шахтёры не дураки и понимают, что на другой работе платят ещё меньше. Да и протест давно уже приобрёл политический характер.
показати весь коментар
08.10.2020 00:43 Відповісти
"Г+Г" с Мосейчучкой во главе об этом сообщают?
показати весь коментар
07.10.2020 12:55 Відповісти
масейчукча вже й про бощовий набір забула
показати весь коментар
07.10.2020 14:44 Відповісти
Я так понимаю все остальные уже приступили к работе, а за сентябрь протестующие ничего не получат.
показати весь коментар
07.10.2020 13:00 Відповісти
Была-бы настоящая забастовка, то может что-то и заплатили-бы, а так за что им платить, если они шахту захватили и парализовали производственный процесс?))) Пусть молятся, чтоб им на шеи не повесили убытки за месяц через суд.
показати весь коментар
07.10.2020 19:14 Відповісти
За кого гАлАсували, питати не буду. Цікаво, на що розраховували. На те, що зЕмеля не кине, а влаштує процвітання для малоЙ родінИ, за рахунок всієї України, як януовоч? А учень виявився цинічнішим і жадібнішим за вчителя.
показати весь коментар
07.10.2020 13:02 Відповісти
Это частная шахта, ни один президент не может приказать владельцу поднять зарплаты в 3 раза на и так убыточном производстве.
показати весь коментар
07.10.2020 13:07 Відповісти
Як так? Від Порошенка вимагали, чому ж від бубочки не можна? Хіба він не президент?
показати весь коментар
07.10.2020 13:12 Відповісти
Та нет, просто такую фигню ни от кого требовать не надо. Предлагают тебе зарплату - ты или соглашаешься или нет. А это детсад. Тем более им зарплату вовремя платят в отличие от госшахт.
показати весь коментар
08.10.2020 00:52 Відповісти
странное дело, при Порошенко зарплаты на шахтах росли, и шахтеры - требовали от каюмина и президента повышения зп..
А теперь что - он "неЛох", бо лохи те кто за него голосовали?))

п.с. "за последнее время была очень низкая заработная плата - у мужчин 12-13 тысяч, у женщин семь тысяч и ниже"

зажрались! они что - депутаты, министры или президенты?)) сказано же - "6000 грн - это очень хорошая зарплата"))
показати весь коментар
07.10.2020 13:34 Відповісти
Звездёж. У тех кто работает под землёй там гораздо больше зарплата. Я представляю, если бы те, кто работает киркой получали бы 13 штук, многое можно было бы сказать об их интеллектуальных способностях.
показати весь коментар
08.10.2020 00:55 Відповісти
Это же не внезапно объявившийся хениальный учьеный папа Вовы которому нужно 20+тысяч в месяц накинуть к зарплате, это какие то гои которые били Вовочку во дворе.
показати весь коментар
07.10.2020 13:19 Відповісти
логическая цепочка - "ложить болт на требования"
бульбофюрер - ху йлохабаровкое - олигархидоморощенные
нквдкамунокамсятина она такая
показати весь коментар
07.10.2020 13:29 Відповісти
ахтожцезробивсеберазом?
шо, нізнаєтє хдє жівьот папасаша і мамріма?
показати весь коментар
07.10.2020 14:43 Відповісти
самое для меня странное - почему никто не пишет о том, шо вместе с реальными протестующими оставались там и те, кому урезали зарплаты по обвинениям в воростве?
типа - известный же факт в КР
показати весь коментар
07.10.2020 18:26 Відповісти
Те кто за компашку поддержал уже поднялись и приступили к работе, а кто бузу начал по чьему-то научению, тот и сидит до последжнего. Видимо заплатили таки за "протест"? Это теперь любой так может - пришол на работу, забаррикадировал вход и сказал "Пока мне зарплату до тыщи баксов не поднимите - хрен выйду". Красавцы...
показати весь коментар
07.10.2020 19:19 Відповісти
Чёто подумал - может и мне завтра себе засесть в кабинете и начать требовать зарплату в 4 раза больше? В этом всём меня максимально поражают сочувствующие люди - у шахтёров, даже работающих на Бениных шахтах, где традиционно зарплаты ниже, чем на других предприятиях, всё равно офигенная плата за труд. Заметьте - неквалифицированный труд. Медики и учителя обзавидовались.
показати весь коментар
08.10.2020 00:27 Відповісти
 
 