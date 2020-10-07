РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4387 посетителей онлайн
Новости
1 212 29

Протест шахтеров в Кривом Роге: под землей остаются 22 горняка

Протест шахтеров в Кривом Роге: под землей остаются 22 горняка

В Кривом Роге на шахте "Октябрьская" подземный протест против руководства продолжают 22 горняка, в частности, 20 мужчин и две женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Громадському радио" Юрий Самойлов, глава местной организации независимого профсоюза горняков Украины в г. Кривой Рог.

По его словам, на здоровье горняки не жалуются. Кто жалуется, те выезжают на поверхность.

"Забастовка началась по нескольким причинам: не было нормального руководителя, шахты перестали приносить прибыль, запасы руды были исчерпаны. Второе - за последнее время была очень низкая заработная плата - у мужчин 12-13 тысяч, у женщин семь тысяч и ниже".

Сейчас, по словам Самойлова, руководство шахты частично повысило заработную плату, но ее уровень за сентябрь очень скуден, так как не заплатили за простой протестующим шахтерам.

Он также добавил, что шахта, где протестуют горняки, принадлежит Игорю Коломойскому и Ринату Ахметову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик отрицает свою причастность к массовой рассылке агитации работникам Центрального ГОКа

Как сообщалось, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро 8 сентября в подземном протесте участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината. 27 сентября под землей оставалось 60 горняков.

1 октября стало изветсно, что на трех шахтах, где закончились протестные акции, возобновляется производство. Почти 400 шахтеров шахт "Родина", "Гвардейская" и "Терновская" Криворожского железорудного комбината прекратили подземный протест и поднялись на поверхность, продолжают бастовать 24 работника шахты "Октябрьская".

Автор: 

Кривой Рог (1440) шахтеры (656)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
а зеленой шмаркле - пофиг...
оно рекламирует слуг урода по всей Украине, за гос.счет..
показать весь комментарий
07.10.2020 12:52 Ответить
+6
"Г+Г" с Мосейчучкой во главе об этом сообщают?
показать весь комментарий
07.10.2020 12:55 Ответить
+4
И в "свободных" Украинских СМИ тишина...
показать весь комментарий
07.10.2020 12:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а зеленой шмаркле - пофиг...
оно рекламирует слуг урода по всей Украине, за гос.счет..
показать весь комментарий
07.10.2020 12:52 Ответить
И в "свободных" Украинских СМИ тишина...
показать весь комментарий
07.10.2020 12:54 Ответить
"шахта, где протестуют горняки, принадлежит Игорю Коломойскому и Ринату Ахметову."

понятное дело, почему "потерпевшему" от женщин "найвеличнейшему" призЕденту - ссыкотно к шахтерам ехать))
показать весь комментарий
07.10.2020 13:31 Ответить
А на госшахтах ещё ж хуже. И зарплату задерживают, и зарплата в принципе меньше. Странно, что тут вообще ждут помощи от президента.
показать весь комментарий
08.10.2020 00:39 Ответить
Та шо там реклама? Он уже успел и свой праздник для Украины назначить. Теперь 8-го ноября вся Украина будет праздновать день винодела и виноградаря. С бодуна винишкой опохмелился и придумал.)))
показать весь комментарий
07.10.2020 19:12 Ответить
А что он должен сделать? У нас пенсы получают 2 тыщи, а шахтёры, имея по 800 ойро зарплаты хотят ещё прибавки в 200? Их пожалеть? Тем более Шмаркля на Беню гнать не будет.
показать весь комментарий
08.10.2020 00:38 Ответить
Видимо протестовать в Украине уже не модно.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:55 Ответить
Идет в разрез генеральной линии правящей партии слуг, какого то неизвестного народа...
показать весь комментарий
07.10.2020 12:57 Ответить
Так я не понимаю, протестовать против чего? Полно же другой работы, можно всегда уйти. Но тут другой вопрос, что шахтёры не дураки и понимают, что на другой работе платят ещё меньше. Да и протест давно уже приобрёл политический характер.
показать весь комментарий
08.10.2020 00:43 Ответить
"Г+Г" с Мосейчучкой во главе об этом сообщают?
показать весь комментарий
07.10.2020 12:55 Ответить
масейчукча вже й про бощовий набір забула
показать весь комментарий
07.10.2020 14:44 Ответить
Я так понимаю все остальные уже приступили к работе, а за сентябрь протестующие ничего не получат.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:00 Ответить
Была-бы настоящая забастовка, то может что-то и заплатили-бы, а так за что им платить, если они шахту захватили и парализовали производственный процесс?))) Пусть молятся, чтоб им на шеи не повесили убытки за месяц через суд.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:14 Ответить
За кого гАлАсували, питати не буду. Цікаво, на що розраховували. На те, що зЕмеля не кине, а влаштує процвітання для малоЙ родінИ, за рахунок всієї України, як януовоч? А учень виявився цинічнішим і жадібнішим за вчителя.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:02 Ответить
Это частная шахта, ни один президент не может приказать владельцу поднять зарплаты в 3 раза на и так убыточном производстве.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:07 Ответить
Як так? Від Порошенка вимагали, чому ж від бубочки не можна? Хіба він не президент?
показать весь комментарий
07.10.2020 13:12 Ответить
Та нет, просто такую фигню ни от кого требовать не надо. Предлагают тебе зарплату - ты или соглашаешься или нет. А это детсад. Тем более им зарплату вовремя платят в отличие от госшахт.
показать весь комментарий
08.10.2020 00:52 Ответить
странное дело, при Порошенко зарплаты на шахтах росли, и шахтеры - требовали от каюмина и президента повышения зп..
А теперь что - он "неЛох", бо лохи те кто за него голосовали?))

п.с. "за последнее время была очень низкая заработная плата - у мужчин 12-13 тысяч, у женщин семь тысяч и ниже"

зажрались! они что - депутаты, министры или президенты?)) сказано же - "6000 грн - это очень хорошая зарплата"))
показать весь комментарий
07.10.2020 13:34 Ответить
Звездёж. У тех кто работает под землёй там гораздо больше зарплата. Я представляю, если бы те, кто работает киркой получали бы 13 штук, многое можно было бы сказать об их интеллектуальных способностях.
показать весь комментарий
08.10.2020 00:55 Ответить
Это же не внезапно объявившийся хениальный учьеный папа Вовы которому нужно 20+тысяч в месяц накинуть к зарплате, это какие то гои которые били Вовочку во дворе.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:19 Ответить
логическая цепочка - "ложить болт на требования"
бульбофюрер - ху йлохабаровкое - олигархидоморощенные
нквдкамунокамсятина она такая
показать весь комментарий
07.10.2020 13:29 Ответить
ахтожцезробивсеберазом?
шо, нізнаєтє хдє жівьот папасаша і мамріма?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:43 Ответить
самое для меня странное - почему никто не пишет о том, шо вместе с реальными протестующими оставались там и те, кому урезали зарплаты по обвинениям в воростве?
типа - известный же факт в КР
показать весь комментарий
07.10.2020 18:26 Ответить
Те кто за компашку поддержал уже поднялись и приступили к работе, а кто бузу начал по чьему-то научению, тот и сидит до последжнего. Видимо заплатили таки за "протест"? Это теперь любой так может - пришол на работу, забаррикадировал вход и сказал "Пока мне зарплату до тыщи баксов не поднимите - хрен выйду". Красавцы...
показать весь комментарий
07.10.2020 19:19 Ответить
Чёто подумал - может и мне завтра себе засесть в кабинете и начать требовать зарплату в 4 раза больше? В этом всём меня максимально поражают сочувствующие люди - у шахтёров, даже работающих на Бениных шахтах, где традиционно зарплаты ниже, чем на других предприятиях, всё равно офигенная плата за труд. Заметьте - неквалифицированный труд. Медики и учителя обзавидовались.
показать весь комментарий
08.10.2020 00:27 Ответить
 
 