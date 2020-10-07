Протест шахтеров в Кривом Роге: под землей остаются 22 горняка

В Кривом Роге на шахте "Октябрьская" подземный протест против руководства продолжают 22 горняка, в частности, 20 мужчин и две женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Громадському радио" Юрий Самойлов, глава местной организации независимого профсоюза горняков Украины в г. Кривой Рог.

По его словам, на здоровье горняки не жалуются. Кто жалуется, те выезжают на поверхность.

"Забастовка началась по нескольким причинам: не было нормального руководителя, шахты перестали приносить прибыль, запасы руды были исчерпаны. Второе - за последнее время была очень низкая заработная плата - у мужчин 12-13 тысяч, у женщин семь тысяч и ниже".

Сейчас, по словам Самойлова, руководство шахты частично повысило заработную плату, но ее уровень за сентябрь очень скуден, так как не заплатили за простой протестующим шахтерам.

Он также добавил, что шахта, где протестуют горняки, принадлежит Игорю Коломойскому и Ринату Ахметову.

Как сообщалось, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро 8 сентября в подземном протесте участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината. 27 сентября под землей оставалось 60 горняков.

1 октября стало изветсно, что на трех шахтах, где закончились протестные акции, возобновляется производство. Почти 400 шахтеров шахт "Родина", "Гвардейская" и "Терновская" Криворожского железорудного комбината прекратили подземный протест и поднялись на поверхность, продолжают бастовать 24 работника шахты "Октябрьская".