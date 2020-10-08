УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8328 відвідувачів онлайн
Новини
1 027 11

Від підвищення тарифів на передачу електроенергії серйозно постраждає бізнес, - експерти

Від підвищення тарифів на передачу електроенергії серйозно постраждає бізнес, - експерти

Підвищення тарифів на передачу електроенергії значно вдарить по бізнесу, який і так постраждав від коронакризи.

Про це повідомили експерти в коментарях "Сьогодні", коментуючи намір НКРЕКП підвищити тарифи на передачу електроенергії на 30%.

За оцінкою члена Наглядової ради Української ради бізнесу, засновника ТМ "Saturn" Олександра Громика, підвищення тарифів навіть на 10% значно знизить конкурентоспроможність продукції української промисловості на світових ринках. Частка електроенергії в собівартості їхньої продукції висока, зі зростанням тарифів на струм ціна на продукцію значно зросте.

"Підвищення тарифів на доставку підніме ціну на електроенергію в цілому для промисловості, для комерційних споживачів. У нас, наприклад, все працює на електриці: всі термопласт-автомати, штампи, пресформи, фарбувальне обладнання і тощо Тому частка електрики в собівартості виробів досить висока. А ціна на електроенергію і без того висока – така ж, як, наприклад, в Польщі та інших східноєвропейських країнах. І, якщо підвищити ціну навіть на 10%, це зробить нашу продукцію неконкурентоспроможною порівняно з європейською", - пояснив Громико.

А народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець прогнозує: зростання тарифів на електроенергію призведе до поглиблення кризи у вугільній галузі, і багато шахт змушені будуть зупинитися і звільнити своїх працівників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЕКП погодила проєкт постанови, згідно з якою з 1 грудня 2020 року тариф на передачу електроенергії зросте до 312,76 грн / МВт-година, тобто на 30%. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков раніше заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. Зі свого боку експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський вважає, що в період коронакризи влада має підтримати бізнес та населення і встановити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію.

Автор: 

тарифи (2134) електроенергія (6363)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты - Цензор.НЕТ 5108
показати весь коментар
08.10.2020 13:35 Відповісти
+3
От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты - Цензор.НЕТ 2385
показати весь коментар
08.10.2020 13:35 Відповісти
+2
От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты - Цензор.НЕТ 8042
показати весь коментар
08.10.2020 13:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты - Цензор.НЕТ 5108
показати весь коментар
08.10.2020 13:35 Відповісти
От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты - Цензор.НЕТ 8042
показати весь коментар
08.10.2020 13:36 Відповісти
От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты - Цензор.НЕТ 2385
показати весь коментар
08.10.2020 13:35 Відповісти
В першу чергу постраждають 73% зебілів, бо підвищення тарифів бізнес за їх (і наш з вами) рахунок буде змушений покривати. Якщо хтось дуже тупий зебіл, то поясню - це підвищення цін, тарифів, платежів і т.д. Зебіли, готуйсь! Лох має страждати!
показати весь коментар
08.10.2020 13:39 Відповісти
какаяразница!
показати весь коментар
08.10.2020 13:43 Відповісти
А де це бостууга? Ау!

Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 5187
08.10.2020 09:07

ua бостууга
І от думалось би: де тут закралась зрада? А зрада тут ось де: "Чим вищі комунальні платежі - тим сильніше Україна!"(В.Гройсман).
08.10.2020 09:08
Ответить Мне нравится
показати весь коментар
08.10.2020 13:45 Відповісти
_От повышения тарифов пострадает вся Украина, это нужно только упырям олигархам, тридцать лет пьющим кровь всей страны.
показати весь коментар
08.10.2020 13:49 Відповісти
Зебіли! Як вам ця хохмочка? Ще ржотє?
показати весь коментар
08.10.2020 13:53 Відповісти
камни с неба, зеленый вариант
показати весь коментар
08.10.2020 14:05 Відповісти
Чей бизнес пострадает, Ахметова?
показати весь коментар
08.10.2020 14:34 Відповісти
 
 