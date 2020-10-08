Від підвищення тарифів на передачу електроенергії серйозно постраждає бізнес, - експерти

Підвищення тарифів на передачу електроенергії значно вдарить по бізнесу, який і так постраждав від коронакризи.

Про це повідомили експерти в коментарях "Сьогодні", коментуючи намір НКРЕКП підвищити тарифи на передачу електроенергії на 30%.

За оцінкою члена Наглядової ради Української ради бізнесу, засновника ТМ "Saturn" Олександра Громика, підвищення тарифів навіть на 10% значно знизить конкурентоспроможність продукції української промисловості на світових ринках. Частка електроенергії в собівартості їхньої продукції висока, зі зростанням тарифів на струм ціна на продукцію значно зросте.

"Підвищення тарифів на доставку підніме ціну на електроенергію в цілому для промисловості, для комерційних споживачів. У нас, наприклад, все працює на електриці: всі термопласт-автомати, штампи, пресформи, фарбувальне обладнання і тощо Тому частка електрики в собівартості виробів досить висока. А ціна на електроенергію і без того висока – така ж, як, наприклад, в Польщі та інших східноєвропейських країнах. І, якщо підвищити ціну навіть на 10%, це зробить нашу продукцію неконкурентоспроможною порівняно з європейською", - пояснив Громико.

А народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець прогнозує: зростання тарифів на електроенергію призведе до поглиблення кризи у вугільній галузі, і багато шахт змушені будуть зупинитися і звільнити своїх працівників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЕКП погодила проєкт постанови, згідно з якою з 1 грудня 2020 року тариф на передачу електроенергії зросте до 312,76 грн / МВт-година, тобто на 30%. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков раніше заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. Зі свого боку експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський вважає, що в період коронакризи влада має підтримати бізнес та населення і встановити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію.