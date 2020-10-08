РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8727 посетителей онлайн
Новости
1 027 11

От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты

От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты

Повышение тарифов на передачу электроэнергии значительно ударит по бизнесу, который и так пострадал от коронакризиса.

  Об этом сообщили эксперты в комментариях "Сегодня", комментируя намерение НКРЭКУ повысить тарифы на передачу электроэнергии на 30%.

По оценке члена Набсовета Украинской рады бизнеса, основателя ТМ "Saturn" Александра Громыко, повышение тарифов даже на 10% значительно снизит конкурентоспособность продукции украинской промышленности на мировых рынках. Доля электроэнергии в себестоимости их продукции высока, с ростом тарифов на ток цена на продукцию значительно вырастет.

"Повышение тарифов на доставку поднимет цену на электроэнергию в целом для промышленности, для коммерческих потребителей. У нас, например, все работает на электричестве: все термопласт-автоматы, штампы, пресс-формы, окрасочное оборудование и т. д. Поэтому доля электричества в себестоимости изделия достаточно высока. А цена на электроэнергию и без того высокая – такая же, как, например, в Польше и других восточноевропейских странах. И, если поднять цену даже на 10%, это сделает нашу продукцию неконкурентоспособной по сравнению с европейской", – объяснил Громыко.

А народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец прогнозирует: рост тарифов на электроэнергию приведет к углублению кризиса в угольной отрасли, и многие шахты вынуждены будут остановиться и уволить своих работников.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ согласовала проект постановления, согласно которому с 1 декабря 2020 тариф на передачу электроэнергии вырастет до 312,76 грн / МВт-час, то есть на 30%. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков ранее заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. В свою очередь эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский считает, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

Автор: 

тарифы (1908) Тарифы на электроэнергию (2198)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты - Цензор.НЕТ 5108
показать весь комментарий
08.10.2020 13:35 Ответить
+3
От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты - Цензор.НЕТ 2385
показать весь комментарий
08.10.2020 13:35 Ответить
+2
От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты - Цензор.НЕТ 8042
показать весь комментарий
08.10.2020 13:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты - Цензор.НЕТ 5108
показать весь комментарий
08.10.2020 13:35 Ответить
От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты - Цензор.НЕТ 8042
показать весь комментарий
08.10.2020 13:36 Ответить
От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты - Цензор.НЕТ 2385
показать весь комментарий
08.10.2020 13:35 Ответить
В першу чергу постраждають 73% зебілів, бо підвищення тарифів бізнес за їх (і наш з вами) рахунок буде змушений покривати. Якщо хтось дуже тупий зебіл, то поясню - це підвищення цін, тарифів, платежів і т.д. Зебіли, готуйсь! Лох має страждати!
показать весь комментарий
08.10.2020 13:39 Ответить
какаяразница!
показать весь комментарий
08.10.2020 13:43 Ответить
А де це бостууга? Ау!

Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 5187
08.10.2020 09:07

ua бостууга
І от думалось би: де тут закралась зрада? А зрада тут ось де: "Чим вищі комунальні платежі - тим сильніше Україна!"(В.Гройсман).
08.10.2020 09:08
Ответить Мне нравится
показать весь комментарий
08.10.2020 13:45 Ответить
_От повышения тарифов пострадает вся Украина, это нужно только упырям олигархам, тридцать лет пьющим кровь всей страны.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:49 Ответить
Зебіли! Як вам ця хохмочка? Ще ржотє?
показать весь комментарий
08.10.2020 13:53 Ответить
камни с неба, зеленый вариант
показать весь комментарий
08.10.2020 14:05 Ответить
Чей бизнес пострадает, Ахметова?
показать весь комментарий
08.10.2020 14:34 Ответить
 
 