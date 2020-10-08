От повышения тарифов на передачу электроэнергии серьезно пострадает бизнес, – эксперты

Повышение тарифов на передачу электроэнергии значительно ударит по бизнесу, который и так пострадал от коронакризиса.

Об этом сообщили эксперты в комментариях "Сегодня", комментируя намерение НКРЭКУ повысить тарифы на передачу электроэнергии на 30%.

По оценке члена Набсовета Украинской рады бизнеса, основателя ТМ "Saturn" Александра Громыко, повышение тарифов даже на 10% значительно снизит конкурентоспособность продукции украинской промышленности на мировых рынках. Доля электроэнергии в себестоимости их продукции высока, с ростом тарифов на ток цена на продукцию значительно вырастет.

"Повышение тарифов на доставку поднимет цену на электроэнергию в целом для промышленности, для коммерческих потребителей. У нас, например, все работает на электричестве: все термопласт-автоматы, штампы, пресс-формы, окрасочное оборудование и т. д. Поэтому доля электричества в себестоимости изделия достаточно высока. А цена на электроэнергию и без того высокая – такая же, как, например, в Польше и других восточноевропейских странах. И, если поднять цену даже на 10%, это сделает нашу продукцию неконкурентоспособной по сравнению с европейской", – объяснил Громыко.

А народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец прогнозирует: рост тарифов на электроэнергию приведет к углублению кризиса в угольной отрасли, и многие шахты вынуждены будут остановиться и уволить своих работников.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ согласовала проект постановления, согласно которому с 1 декабря 2020 тариф на передачу электроэнергии вырастет до 312,76 грн / МВт-час, то есть на 30%. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков ранее заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. В свою очередь эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский считает, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.