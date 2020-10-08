Скандальною експертизою НАБУ у справі "Роттердам+" зацікавилося ДБР, - адвокатка ДТЕК
Державне бюро розділувань відкрило кримінальне провадження за фактом складання приватним експертом на замовлення НАБУ завідомо неправдивого висновку експертизи у справі "Роттердам+".
Про це повідомила адвокатка у справі "Роттердам+" Наталія Дригваль із посиланням на витяг з Єдиного реєстру, пише РБК-Україна.
"За фактом можливого складання експертом ТОВ "Експертна група ЕС енд ДІ" завідомо неправдивого висновку експерта від 24.09.2020 № 1041/46701 у кримінальному провадженні №52017000000000209", - йдеться у витязі з Єдиного реєстру.
Розслідування розпочато 8 жовтня за заявлю адвокатки Дригваль.
Слідство проводиться за частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу статею (введення суду оману), максимальне покарання за якою - до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 2 жовтня, через місяць після закриття справи "Роттердам+", представники НАБУ заявили, що приватний експерт начебто підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.
Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом в порушення норм КПК і звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань.
Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення відкритих тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах з цивільного права, оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна.
Справу "Роттердам +" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.
24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екснардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор ухвалив рішення про закриття справи в повній відповідності до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.
