Новини
Скандальною експертизою НАБУ у справі "Роттердам+" зацікавилося ДБР, - адвокатка ДТЕК

Скандальною експертизою НАБУ у справі "Роттердам+" зацікавилося ДБР, - адвокатка ДТЕК

Державне бюро розділувань відкрило кримінальне провадження за фактом складання приватним експертом на замовлення НАБУ завідомо неправдивого висновку експертизи у справі "Роттердам+".

Про це повідомила адвокатка у справі "Роттердам+" Наталія Дригваль із посиланням на витяг з Єдиного реєстру, пише РБК-Україна.

"За фактом можливого складання експертом ТОВ "Експертна група ЕС енд ДІ" завідомо неправдивого висновку експерта від 24.09.2020 № 1041/46701 у кримінальному провадженні №52017000000000209", - йдеться у витязі з Єдиного реєстру.

Розслідування розпочато 8 жовтня за заявлю адвокатки Дригваль.

Слідство проводиться за частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу статею (введення суду оману), максимальне покарання за якою - до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 жовтня, через місяць після закриття справи "Роттердам+", представники НАБУ заявили, що приватний експерт начебто підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом в порушення норм КПК і звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань.

Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення відкритих тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах з цивільного права, оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна.

Справу "Роттердам +" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екснардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор ухвалив рішення про закриття справи в повній відповідності до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

НАБУ (5499) розслідування (2303) експертиза (221) ДТЕК (2002) Роттердам+ (301) ДБР (3736)
+9
08.10.2020 13:42
08.10.2020 13:42 Відповісти
+8
08.10.2020 13:41
08.10.2020 13:41 Відповісти
+6
08.10.2020 13:36
08.10.2020 13:36 Відповісти
08.10.2020 13:36 Відповісти
08.10.2020 13:36 Відповісти
Вот вот, годы экспертиз, миллионы гривен,а народ всё никак не поймёт, ну кто же зарабатывает на угольке из Лугандона?
08.10.2020 13:38 Відповісти
08.10.2020 13:41
08.10.2020 13:41 Відповісти
Не за што
08.10.2020 13:41
08.10.2020 13:41 Відповісти
08.10.2020 13:42
08.10.2020 13:42 Відповісти
Октябрь 2019 года
Инвестиционная компания Рината Ахметова приобрела у производителя алкоголя Campari Group исторический особняк Villa Les Cedres во Франции. Среди ее бывших владельцев - король Бельгии Леопольд II.
08.10.2020 13:46
08.10.2020 13:46 Відповісти
А шо, Порошенка вже с тюрми випустили?
08.10.2020 13:45 Відповісти
08.10.2020 13:58
08.10.2020 13:58 Відповісти
08.10.2020 13:59
08.10.2020 13:59 Відповісти
УжаСТЬ! І как тамА люді жівут?....
08.10.2020 16:11 Відповісти
В Перу в тюрьме за коррупцию сидят 2 экс-президента. 3-и застрелился во время ареста. То что они сделали мизер по-сравнению с достижениями отечественных коррупционеров.
08.10.2020 14:25 Відповісти
А що Шабунін? 😁
08.10.2020 13:46 Відповісти
Обзвонює патронів, щодо бабла, щоб розплатитись з «експертом».
08.10.2020 14:25 Відповісти
«Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту составления частным экспертом по заказу НАБУ заведомо ложного заключения экспертизы по делу "Роттердам +". Источник: https://censor.net/ru/n3223697»

А коли відкриють карні проваждення проти тих, хто вигадував, і розповсюджував брехливі фейки про Порошенка ?!

А коли відкриють карні проваждення проти тих, хто вигадував, і розповсюджував брехливі фейки про Порошенка ?!
08.10.2020 14:00 Відповісти
У цій схемі задіяно багато посадовців від яценюка, пороха, теперешних "керовників" і ............... от вони усі разом і жо.и прикривають, цифри які, 39,9 млрд грн. Рюкзаки аваківски памятаєте, що там з експертом, теж бідолаху зацькували під.ри.
08.10.2020 14:06 Відповісти
дададада...
08.10.2020 14:10 Відповісти
Угу, так и на срувесне пишут... Верим, конечно верим...🤔
08.10.2020 21:09 Відповісти
Такой страніы где в Нафтогазе воруют милиарды надо требувать аудит всей страны,по всем ихнем формулам по Ротердаму + в том числе И не верьте ботам Порошенка и Зеленського они стараются отбелить своих шефов .А счас нас грабят Зеленськи вместе с Аваковым и ихний ставленик Коболеви и Ахметов который купил себе у Зеленського уряд вмесьтн с Фракцией Слуга Народа.. Поетому ,после выборов нужно сделать полный Аудит страны.Если страна еще останется.
08.10.2020 14:17 Відповісти
НАБУ право. И эксперт прав. Эти деньги украли не у государства. Эти деньги украли олигархи прямо у населения страны в виде коммунальных.
08.10.2020 14:20 Відповісти
Ким це доказано ? Крім якогось , нікому невідомого іксперда , який скоро буде відповідати перед законом за свою сфальсифіковану експертизу ! Всі інші експертизи , в т.числі й міжнародні , жодних збитків не виявили . .
08.10.2020 14:37 Відповісти
Ну так не виявлені збитки,а звідки береться формула,до чого тут Ротердам ,Дусільдорф ,що вугля чи газ купляють на біржі,нехай покажуть прямі контракти. А так можуть заложити і в ціну ,що хочуть,а оплачують споживачі.
08.10.2020 14:56 Відповісти
не яку хочуть, а ринкову ціну.
Ви, совки, досі не зрозуміли, що ціну товару по собівартості його виготовлення встановлювати не можна! Бо інакше сам товар зникає з ринку!
08.10.2020 15:07 Відповісти
Ахметов вам нічого не повинен показувати ,, він може закладати у своє вугілля любу ціну ,, це його бізнес , - шахти його , ТЕС де спалюють вугілля , добуте на його шахтах , теж його . Він лише продає споживачам електрику , а вже споживач має визначатись , купляти його електрику ,і по його ж цінах , чи ні . !!
08.10.2020 15:51 Відповісти
у этого "Ротрдама" очень вонючий след...Государству.которое в лице президента и его команды сделало олигарха Ахметова главным монополистом,верить уже нельзя.поэтому нужно создать специальную комиссию с участием не вызывающих сомнений иностранных экспертных агенств с расследованием этого "Ротрдама".и.если подтвердится факт убытков государством,то поднять вопрос о досрочном сложении полномочий президента.главы ГБР и Генпрокурора с возбуждением против них уголовных дел за прикрытия преступлений с целью личной выгоды
08.10.2020 15:18 Відповісти
Да я полностью согласна и провести еще независимій аудит Нафтогаза
08.10.2020 15:42 Відповісти
всему населению очевидно, что роттердам+ --- преступная схема наживы, а нескольким уродам, принимающим решения - нет.
08.10.2020 17:46 Відповісти
адвокат дтек абсолютно не заинтересован брехать, как пёс.
09.10.2020 07:37 Відповісти
 
 