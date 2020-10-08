РУС
Скандальной экспертизой НАБУ по делу "Роттердам +" заинтересовалось ГБР, - адвокат ДТЭК

Скандальной экспертизой НАБУ по делу "Роттердам +" заинтересовалось ГБР, - адвокат ДТЭК

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту составления частным экспертом по заказу НАБУ заведомо ложного заключения экспертизы по делу "Роттердам +".

Об этом сообщила адвокат по делу "Роттердам +" Наталья Дригваль со ссылкой на выписку из Единого реестра, пишет РБК-Украина.

"По факту возможного составления экспертом ООО "Экспертная группа ЕС энд ДИ" заведомо ложного заключения эксперта от 24.09.2020 №1041/46701 в уголовном производстве №52017000000000209", - говорится в выписке из Единого реестра.

Расследование начато 8 октября по заявлю адвоката Дригваль.

Следствие проводится по части 2 статьи 384 Уголовного кодекса (введение суда в заблуждение), максимальное наказание по которой - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 2 октября, через месяц после закрытия дела "Роттердам +", представители НАБУ заявили, что частный эксперт якобы подтвердил предположение детективов по убыткам от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением в Государственное бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу за год получила от НАБУ 520 тыс. грн без проведения открытых тендеров. До сотрудничества с НАБУ, компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву, оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам +" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 г. из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после должного анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

НАБУ расследование экспертиза ДТЭК Роттердам+ ГБР
+9
08.10.2020 13:42 Ответить
+8
08.10.2020 13:41 Ответить
+6
08.10.2020 13:36 Ответить
08.10.2020 13:36 Ответить
Вот вот, годы экспертиз, миллионы гривен,а народ всё никак не поймёт, ну кто же зарабатывает на угольке из Лугандона?
показать весь комментарий
08.10.2020 13:38 Ответить
08.10.2020 13:41 Ответить
Не за што
08.10.2020 13:41 Ответить
08.10.2020 13:42 Ответить
Октябрь 2019 года
Инвестиционная компания Рината Ахметова приобрела у производителя алкоголя Campari Group исторический особняк Villa Les Cedres во Франции. Среди ее бывших владельцев - король Бельгии Леопольд II.
08.10.2020 13:46 Ответить
А шо, Порошенка вже с тюрми випустили?
показать весь комментарий
08.10.2020 13:45 Ответить
08.10.2020 13:58 Ответить
08.10.2020 13:59 Ответить
УжаСТЬ! І как тамА люді жівут?....
показать весь комментарий
08.10.2020 16:11 Ответить
В Перу в тюрьме за коррупцию сидят 2 экс-президента. 3-и застрелился во время ареста. То что они сделали мизер по-сравнению с достижениями отечественных коррупционеров.
показать весь комментарий
08.10.2020 14:25 Ответить
А що Шабунін? 😁
показать весь комментарий
08.10.2020 13:46 Ответить
Обзвонює патронів, щодо бабла, щоб розплатитись з «експертом».
показать весь комментарий
08.10.2020 14:25 Ответить
«Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту составления частным экспертом по заказу НАБУ заведомо ложного заключения экспертизы по делу "Роттердам +". Источник: https://censor.net/ru/n3223697»

А коли відкриють карні проваждення проти тих, хто вигадував, і розповсюджував брехливі фейки про Порошенка ?!
показать весь комментарий
08.10.2020 14:00 Ответить
У цій схемі задіяно багато посадовців від яценюка, пороха, теперешних "керовників" і ............... от вони усі разом і жо.и прикривають, цифри які, 39,9 млрд грн. Рюкзаки аваківски памятаєте, що там з експертом, теж бідолаху зацькували під.ри.
показать весь комментарий
08.10.2020 14:06 Ответить
дададада...
показать весь комментарий
08.10.2020 14:10 Ответить
Угу, так и на срувесне пишут... Верим, конечно верим...🤔
показать весь комментарий
08.10.2020 21:09 Ответить
Такой страніы где в Нафтогазе воруют милиарды надо требувать аудит всей страны,по всем ихнем формулам по Ротердаму + в том числе И не верьте ботам Порошенка и Зеленського они стараются отбелить своих шефов .А счас нас грабят Зеленськи вместе с Аваковым и ихний ставленик Коболеви и Ахметов который купил себе у Зеленського уряд вмесьтн с Фракцией Слуга Народа.. Поетому ,после выборов нужно сделать полный Аудит страны.Если страна еще останется.
показать весь комментарий
08.10.2020 14:17 Ответить
НАБУ право. И эксперт прав. Эти деньги украли не у государства. Эти деньги украли олигархи прямо у населения страны в виде коммунальных.
показать весь комментарий
08.10.2020 14:20 Ответить
Ким це доказано ? Крім якогось , нікому невідомого іксперда , який скоро буде відповідати перед законом за свою сфальсифіковану експертизу ! Всі інші експертизи , в т.числі й міжнародні , жодних збитків не виявили . .
показать весь комментарий
08.10.2020 14:37 Ответить
Ну так не виявлені збитки,а звідки береться формула,до чого тут Ротердам ,Дусільдорф ,що вугля чи газ купляють на біржі,нехай покажуть прямі контракти. А так можуть заложити і в ціну ,що хочуть,а оплачують споживачі.
показать весь комментарий
08.10.2020 14:56 Ответить
не яку хочуть, а ринкову ціну.
Ви, совки, досі не зрозуміли, що ціну товару по собівартості його виготовлення встановлювати не можна! Бо інакше сам товар зникає з ринку!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:07 Ответить
Ахметов вам нічого не повинен показувати ,, він може закладати у своє вугілля любу ціну ,, це його бізнес , - шахти його , ТЕС де спалюють вугілля , добуте на його шахтах , теж його . Він лише продає споживачам електрику , а вже споживач має визначатись , купляти його електрику ,і по його ж цінах , чи ні . !!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:51 Ответить
у этого "Ротрдама" очень вонючий след...Государству.которое в лице президента и его команды сделало олигарха Ахметова главным монополистом,верить уже нельзя.поэтому нужно создать специальную комиссию с участием не вызывающих сомнений иностранных экспертных агенств с расследованием этого "Ротрдама".и.если подтвердится факт убытков государством,то поднять вопрос о досрочном сложении полномочий президента.главы ГБР и Генпрокурора с возбуждением против них уголовных дел за прикрытия преступлений с целью личной выгоды
показать весь комментарий
08.10.2020 15:18 Ответить
Да я полностью согласна и провести еще независимій аудит Нафтогаза
показать весь комментарий
08.10.2020 15:42 Ответить
всему населению очевидно, что роттердам+ --- преступная схема наживы, а нескольким уродам, принимающим решения - нет.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:46 Ответить
адвокат дтек абсолютно не заинтересован брехать, как пёс.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:37 Ответить
 
 