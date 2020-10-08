Скандальной экспертизой НАБУ по делу "Роттердам +" заинтересовалось ГБР, - адвокат ДТЭК

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту составления частным экспертом по заказу НАБУ заведомо ложного заключения экспертизы по делу "Роттердам +".

Об этом сообщила адвокат по делу "Роттердам +" Наталья Дригваль со ссылкой на выписку из Единого реестра, пишет РБК-Украина.

"По факту возможного составления экспертом ООО "Экспертная группа ЕС энд ДИ" заведомо ложного заключения эксперта от 24.09.2020 №1041/46701 в уголовном производстве №52017000000000209", - говорится в выписке из Единого реестра.

Расследование начато 8 октября по заявлю адвоката Дригваль.

Следствие проводится по части 2 статьи 384 Уголовного кодекса (введение суда в заблуждение), максимальное наказание по которой - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 2 октября, через месяц после закрытия дела "Роттердам +", представители НАБУ заявили, что частный эксперт якобы подтвердил предположение детективов по убыткам от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением в Государственное бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу за год получила от НАБУ 520 тыс. грн без проведения открытых тендеров. До сотрудничества с НАБУ, компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву, оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам +" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 г. из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после должного анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.