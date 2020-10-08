Суд зобов'язав забудовника знести незаконно зведену багатоповерхівку на столичній Солом'янці

За позовом Київської міської прокуратури окружний адміністративний суд міста Києва зобов'язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку на вул. Августина Волошина в Солом'янському районі м.Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що земельна ділянка за цією адресою належить до земель садибної забудови і має обмеження в поверховості забудови (дозволена поверховість не більш як 4 поверхи).

Водночас, у порушення вимог містобудівного законодавства забудовником здійснено будівництво багатоповерхового житлового будинку, який наразі налічує 7 поверхів.

У зв’язку з цим, столичною прокуратурою пред’явлено позов до окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою зобов’язати забудовника за власний рахунок здійснити знесення самочинно збудованого об’єкта нерухомого майна.

За результатами розгляду справи суд погодився з доводами прокурора та позов задовольнив.

Також дивіться: Нардеп Білозір споруджує незаконну висотку на Подолі, - "Наші гроші". ФОТОрепортаж