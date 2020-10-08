УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8509 відвідувачів онлайн
Новини
7 433 7

Суд зобов'язав забудовника знести незаконно зведену багатоповерхівку на столичній Солом'янці

Суд зобов'язав забудовника знести незаконно зведену багатоповерхівку на столичній Солом'янці

За позовом Київської міської прокуратури окружний адміністративний суд міста Києва зобов'язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку на вул. Августина Волошина в Солом'янському районі м.Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що земельна ділянка за цією адресою належить до земель садибної забудови і має обмеження в поверховості забудови (дозволена поверховість не більш як 4 поверхи).

Водночас, у порушення вимог містобудівного законодавства забудовником здійснено будівництво багатоповерхового житлового будинку, який наразі налічує 7 поверхів.

У зв’язку з цим, столичною прокуратурою пред’явлено позов до окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою зобов’язати забудовника за власний рахунок здійснити знесення самочинно збудованого об’єкта нерухомого майна.

За результатами розгляду справи суд погодився з доводами прокурора та позов задовольнив.

Також дивіться: Нардеп Білозір споруджує незаконну висотку на Подолі, - "Наші гроші". ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20188) суд (11874) самобуд (10) Окружний адмінсуд Києва (540)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага щаз !
показати весь коментар
08.10.2020 13:46 Відповісти
Там ще при Проффесорі риганали незаконно набудували різної фігні? Позносити все нафіг!
показати весь коментар
08.10.2020 13:49 Відповісти
під розміщення ковідників не підійде ? їх буде величенько....
показати весь коментар
08.10.2020 13:59 Відповісти
Побіг забудовник шукати кризового менеджера.
показати весь коментар
08.10.2020 13:57 Відповісти
Взятку судье наверное в гривнах давали а не в долларах, вот он и обиделся
показати весь коментар
08.10.2020 14:10 Відповісти
На Валах уже лет 7 как сносят и никак не снесут.
показати весь коментар
08.10.2020 15:11 Відповісти
Если бы всё было так просто - БАЦ - суд обязал Элиту-центр достроить дома, бац, суд обязал УКО-Груп Войцеховского достроить дома, бац, суд обязал Укрбуд Микитася достоить дома и всё достроено. А на самом деле, суд занимается вымогательством, и еще пару десятков инвесторов остались без жилья. И так уже зарегулировали всё до невозможности, куча налогов, куча отчётов, куча предписаний, куча контролирующих органов, функция контроля которых сводится к получению взятки. Зачем такая зеленая власть нужна, и без них есть кому усложнять жизнь, зеленые кошмарят бизнес как когда-то рыгоаналы
показати весь коментар
09.10.2020 18:23 Відповісти
 
 