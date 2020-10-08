РУС
Суд обязал застройщика снести незаконно построенную многоэтажку на столичной Соломенке

Суд обязал застройщика снести незаконно построенную многоэтажку на столичной Соломенке

По иску Киевской городской прокуратуры окружной административный суд города Киева обязал застройщика снести незаконную многоэтажку по ул. Августина Волошина в Соломенском районе г. Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что земельный участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей).

Вместе с тем, в нарушение требований градостроительного законодательства застройщиком осуществлено строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей.

В связи с этим, столичной прокуратурой был предъявлен иск в окружной административный суд города Киева с требованием обязать застройщика за свой счет осуществить снос самовольно построенного объекта недвижимого имущества.

По результатам рассмотрения дела суд согласился с доводами прокурора и иск удовлетворил.

Киев (26139) суд (25238) самострой (12) Окружной админсуд Киева (400)
ага щаз !
08.10.2020 13:46 Ответить
Там ще при Проффесорі риганали незаконно набудували різної фігні? Позносити все нафіг!
08.10.2020 13:49 Ответить
під розміщення ковідників не підійде ? їх буде величенько....
08.10.2020 13:59 Ответить
Побіг забудовник шукати кризового менеджера.
08.10.2020 13:57 Ответить
Взятку судье наверное в гривнах давали а не в долларах, вот он и обиделся
08.10.2020 14:10 Ответить
На Валах уже лет 7 как сносят и никак не снесут.
08.10.2020 15:11 Ответить
Если бы всё было так просто - БАЦ - суд обязал Элиту-центр достроить дома, бац, суд обязал УКО-Груп Войцеховского достроить дома, бац, суд обязал Укрбуд Микитася достоить дома и всё достроено. А на самом деле, суд занимается вымогательством, и еще пару десятков инвесторов остались без жилья. И так уже зарегулировали всё до невозможности, куча налогов, куча отчётов, куча предписаний, куча контролирующих органов, функция контроля которых сводится к получению взятки. Зачем такая зеленая власть нужна, и без них есть кому усложнять жизнь, зеленые кошмарят бизнес как когда-то рыгоаналы
09.10.2020 18:23 Ответить
 
 