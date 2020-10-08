Суд обязал застройщика снести незаконно построенную многоэтажку на столичной Соломенке

По иску Киевской городской прокуратуры окружной административный суд города Киева обязал застройщика снести незаконную многоэтажку по ул. Августина Волошина в Соломенском районе г. Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что земельный участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей).



Вместе с тем, в нарушение требований градостроительного законодательства застройщиком осуществлено строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей.



В связи с этим, столичной прокуратурой был предъявлен иск в окружной административный суд города Киева с требованием обязать застройщика за свой счет осуществить снос самовольно построенного объекта недвижимого имущества.



По результатам рассмотрения дела суд согласился с доводами прокурора и иск удовлетворил.

