732 медпрацівники звернулися по встановлення інвалідності унаслідок перенесеного COVID-19, - Радуцький
До медико-соціальних експертних комісій з професійним захворюванням звернулися 732 медичні працівники.
Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо людина в результаті COVID-19 отримала інвалідність, вона отримує страховку з інвалідності, якщо загинула, то отримує сім'я. На сьогодні в МСЕК звернулися 732 медпрацівники", - сказав Радуцький.
Як відомо, в Україні в разі смерті медичного працівника через коронавірус його сім'я повинна отримати від держави 1 млн 575 500 гривень. Якщо медик отримав інвалідність, то йому належить від 630 до 840 тисяч гривень залежно від групи. Всього за час пандемії в Україні в результаті COVID-19, за даними Міністерства охорони здоров'я, померли 132 медичні працівники.
А кондуктори тролейбусів?
...
Та всі громадяни мають вимагати групу інвалідності - бо хворі на голову обравши собі фсб-мародерів керманичами.
АЛЕ! Ми всі знаємо, що інвалідність продається.
Я не заперечую, що після корвіду можна набути інвалідність.
АЛЕ така масовка визиває запитання.
Почали лікарі, як люди наближені до схем набуття ігвалідності.
Тепер питання - може усім перехворівшим у середній,та тяжкій формі корвід треба подати на інвалідність?
щаз есть шанс, окно открылось...может ещек и наградят и памятник за-жизненно поставят