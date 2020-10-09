УКР
732 медпрацівники звернулися по встановлення інвалідності унаслідок перенесеного COVID-19, - Радуцький

732 медпрацівники звернулися по встановлення інвалідності унаслідок перенесеного COVID-19, - Радуцький

До медико-соціальних експертних комісій з професійним захворюванням звернулися 732 медичні працівники.

Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо людина в результаті COVID-19 отримала інвалідність, вона отримує страховку з інвалідності, якщо загинула, то отримує сім'я. На сьогодні в МСЕК звернулися 732 медпрацівники", - сказав Радуцький.

Як відомо, в Україні в разі смерті медичного працівника через коронавірус його сім'я повинна отримати від держави 1 млн 575 500 гривень. Якщо медик отримав інвалідність, то йому належить від 630 до 840 тисяч гривень залежно від групи. Всього за час пандемії в Україні в результаті COVID-19, за даними Міністерства охорони здоров'я, померли 132 медичні працівники.

Також читайте: Навчальні заклади потрібно переводити на дистанційну форму, а також впроваджувати карантин вихідного дня, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

+4
А я ж тоже переболел, где записаться, шоб дали группу?
09.10.2020 09:07 Відповісти
+3
О ну тут целое раздолье для коррупции учитывая что там все знакомы и получить справочку ради 700-800 тыс не проблема.
09.10.2020 09:42 Відповісти
+2
Чому вчителі не можуть вимагати групу інвалідності ? Їх зараз кинули на заклання, видавши всього одну маску за весь час! Чи підвищили їм зарплатню, чи застрахували життя та здоров'я, чи роблять регулярні тести??? Ні! Лише переповнені класи та коридори шкіл, діти всі без масок, та наказ райвно про конфеденційність інформації. Все як було при Совку! Подихайте мовчки та не скиглить за 8000 зряплати
09.10.2020 09:13 Відповісти
А я ж тоже переболел, где записаться, шоб дали группу?
09.10.2020 09:07 Відповісти
Чому вчителі не можуть вимагати групу інвалідності ? Їх зараз кинули на заклання, видавши всього одну маску за весь час! Чи підвищили їм зарплатню, чи застрахували життя та здоров'я, чи роблять регулярні тести??? Ні! Лише переповнені класи та коридори шкіл, діти всі без масок, та наказ райвно про конфеденційність інформації. Все як було при Совку! Подихайте мовчки та не скиглить за 8000 зряплати
09.10.2020 09:13 Відповісти
Хай краще вимагають дистанційого навчання. Саме в цю мить, моя молодша сестра слухає урок англійської черех Zoom - і ніяких проблем немає.
09.10.2020 09:29 Відповісти
физкультура тоже через зум?
09.10.2020 10:20 Відповісти
І дитяче виховання "дистанційне". При тому, що батьки, які вимушено вирішать залишитись дома з дитиною, абсолютно незахищені від звільнення з роботи.
09.10.2020 10:22 Відповісти
А чому касири не можуть вимагати групу інвалідності?
А кондуктори тролейбусів?
...
Та всі громадяни мають вимагати групу інвалідності - бо хворі на голову обравши собі фсб-мародерів керманичами.
09.10.2020 10:10 Відповісти
09.10.2020 09:16 Відповісти
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
09.10.2020 09:16 Відповісти
Героїзм одних, довб#обство других.
09.10.2020 09:19 Відповісти
Профінвалідність потрібно вибивати з допомогою кувалди і якоїсь матері. Доведено життям.
09.10.2020 09:16 Відповісти
Ви все вірно сказали! Людина з вадами, котрі не можуть бути усунені ******** медициною буде періодично проходити підтвердження інвалідності!!!
АЛЕ! Ми всі знаємо, що інвалідність продається.
Я не заперечую, що після корвіду можна набути інвалідність.
АЛЕ така масовка визиває запитання.
Почали лікарі, як люди наближені до схем набуття ігвалідності.
Тепер питання - може усім перехворівшим у середній,та тяжкій формі корвід треба подати на інвалідність?
09.10.2020 09:27 Відповісти
Пысля прийманя закону про виплати медецинським працівникам "ковідних" уже тоді я писав про те що будуть масові фальсифікації. Навіть будуть осмисленні зараження, для отримання виплат. І що.. Так воно і є.
09.10.2020 10:03 Відповісти
воистину! кому война, кому мать родна!
09.10.2020 09:38 Відповісти
О ну тут целое раздолье для коррупции учитывая что там все знакомы и получить справочку ради 700-800 тыс не проблема.
09.10.2020 09:42 Відповісти
c чего вдруг решил, что другие не обращаются...помнится во времена литвина головою вр, скандалили, что у руководства верховной рады и в депутатах большинство инвалиды...
щаз есть шанс, окно открылось...может ещек и наградят и памятник за-жизненно поставят
09.10.2020 12:10 Відповісти
Каждый рвет как может.кто умнее
09.10.2020 10:17 Відповісти
Радуцький, ідіть разом зі своєю шоблою геть! Ви займаєтесь геноцидом українського народу
09.10.2020 10:54 Відповісти
 
 