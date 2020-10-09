732 медпрацівники звернулися по встановлення інвалідності унаслідок перенесеного COVID-19, - Радуцький

До медико-соціальних експертних комісій з професійним захворюванням звернулися 732 медичні працівники.

Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо людина в результаті COVID-19 отримала інвалідність, вона отримує страховку з інвалідності, якщо загинула, то отримує сім'я. На сьогодні в МСЕК звернулися 732 медпрацівники", - сказав Радуцький.

Як відомо, в Україні в разі смерті медичного працівника через коронавірус його сім'я повинна отримати від держави 1 млн 575 500 гривень. Якщо медик отримав інвалідність, то йому належить від 630 до 840 тисяч гривень залежно від групи. Всього за час пандемії в Україні в результаті COVID-19, за даними Міністерства охорони здоров'я, померли 132 медичні працівники.

Також читайте: Навчальні заклади потрібно переводити на дистанційну форму, а також впроваджувати карантин вихідного дня, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО