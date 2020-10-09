732 медработника обратились за установлением инвалидности в результате перенесенного COVID-19, - Радуцкий

В медико-социальные экспертные комиссии по профессиональным заболеваниям обратились 732 медицинских работника.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если человек в результате COVID-19 получил инвалидность, он получает страховку по инвалидности, если погиб, то получает семья. На сегодня в МСЭК обратились 732 медработника", - сказал Радуцкий.

Как известно, в Украине в случае смерти медицинского работника из-за коронавируса его семья должна получить от государства 1 млн 575 500 гривен. Если медик получил инвалидность, то ему выплачивают от 630 до 840 тысяч гривень в зависимости от группы. Всего за время пандемии в Украине в результате COVID-19, по данным Минздрава, умерли 132 медицинских работника.