732 медработника обратились за установлением инвалидности в результате перенесенного COVID-19, - Радуцкий

В медико-социальные экспертные комиссии по профессиональным заболеваниям обратились 732 медицинских работника.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если человек в результате COVID-19 получил инвалидность, он получает страховку по инвалидности, если погиб, то получает семья. На сегодня в МСЭК обратились 732 медработника", - сказал Радуцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине от коронавирусной болезни умерли 132 медика, - Степанов

Как известно, в Украине в случае смерти медицинского работника из-за коронавируса его семья должна получить от государства 1 млн 575 500 гривен. Если медик получил инвалидность, то ему выплачивают от 630 до 840 тысяч гривень в зависимости от группы. Всего за время пандемии в Украине в результате COVID-19, по данным Минздрава, умерли 132 медицинских работника.

карантин (16729) врачи (1528) инвалидность (193) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+4
А я ж тоже переболел, где записаться, шоб дали группу?
09.10.2020 09:07 Ответить
+3
О ну тут целое раздолье для коррупции учитывая что там все знакомы и получить справочку ради 700-800 тыс не проблема.
09.10.2020 09:42 Ответить
+2
Чому вчителі не можуть вимагати групу інвалідності ? Їх зараз кинули на заклання, видавши всього одну маску за весь час! Чи підвищили їм зарплатню, чи застрахували життя та здоров'я, чи роблять регулярні тести??? Ні! Лише переповнені класи та коридори шкіл, діти всі без масок, та наказ райвно про конфеденційність інформації. Все як було при Совку! Подихайте мовчки та не скиглить за 8000 зряплати
09.10.2020 09:13 Ответить
Хай краще вимагають дистанційого навчання. Саме в цю мить, моя молодша сестра слухає урок англійської черех Zoom - і ніяких проблем немає.
09.10.2020 09:29 Ответить
физкультура тоже через зум?
09.10.2020 10:20 Ответить
І дитяче виховання "дистанційне". При тому, що батьки, які вимушено вирішать залишитись дома з дитиною, абсолютно незахищені від звільнення з роботи.
09.10.2020 10:22 Ответить
А чому касири не можуть вимагати групу інвалідності?
А кондуктори тролейбусів?
...
Та всі громадяни мають вимагати групу інвалідності - бо хворі на голову обравши собі фсб-мародерів керманичами.
09.10.2020 10:10 Ответить
Вчителі-герої, які загинули від короновірусу, виконуючи долг перед Батьківщиною 732 медпрацівники звернулися по встановлення інвалідності унаслідок перенесеного COVID-19, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1570
09.10.2020 09:16 Ответить
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
09.10.2020 09:16 Ответить
Героїзм одних, довб#обство других.
09.10.2020 09:19 Ответить
Профінвалідність потрібно вибивати з допомогою кувалди і якоїсь матері. Доведено життям.
09.10.2020 09:16 Ответить
Ви все вірно сказали! Людина з вадами, котрі не можуть бути усунені ******** медициною буде періодично проходити підтвердження інвалідності!!!
АЛЕ! Ми всі знаємо, що інвалідність продається.
Я не заперечую, що після корвіду можна набути інвалідність.
АЛЕ така масовка визиває запитання.
Почали лікарі, як люди наближені до схем набуття ігвалідності.
Тепер питання - може усім перехворівшим у середній,та тяжкій формі корвід треба подати на інвалідність?
09.10.2020 09:27 Ответить
Пысля прийманя закону про виплати медецинським працівникам "ковідних" уже тоді я писав про те що будуть масові фальсифікації. Навіть будуть осмисленні зараження, для отримання виплат. І що.. Так воно і є.
09.10.2020 10:03 Ответить
воистину! кому война, кому мать родна!
09.10.2020 09:38 Ответить
c чего вдруг решил, что другие не обращаются...помнится во времена литвина головою вр, скандалили, что у руководства верховной рады и в депутатах большинство инвалиды...
щаз есть шанс, окно открылось...может ещек и наградят и памятник за-жизненно поставят
09.10.2020 12:10 Ответить
Каждый рвет как может.кто умнее
09.10.2020 10:17 Ответить
Радуцький, ідіть разом зі своєю шоблою геть! Ви займаєтесь геноцидом українського народу
09.10.2020 10:54 Ответить
 
 