732 медработника обратились за установлением инвалидности в результате перенесенного COVID-19, - Радуцкий
В медико-социальные экспертные комиссии по профессиональным заболеваниям обратились 732 медицинских работника.
Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если человек в результате COVID-19 получил инвалидность, он получает страховку по инвалидности, если погиб, то получает семья. На сегодня в МСЭК обратились 732 медработника", - сказал Радуцкий.
Как известно, в Украине в случае смерти медицинского работника из-за коронавируса его семья должна получить от государства 1 млн 575 500 гривен. Если медик получил инвалидность, то ему выплачивают от 630 до 840 тысяч гривень в зависимости от группы. Всего за время пандемии в Украине в результате COVID-19, по данным Минздрава, умерли 132 медицинских работника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А кондуктори тролейбусів?
...
Та всі громадяни мають вимагати групу інвалідності - бо хворі на голову обравши собі фсб-мародерів керманичами.
АЛЕ! Ми всі знаємо, що інвалідність продається.
Я не заперечую, що після корвіду можна набути інвалідність.
АЛЕ така масовка визиває запитання.
Почали лікарі, як люди наближені до схем набуття ігвалідності.
Тепер питання - може усім перехворівшим у середній,та тяжкій формі корвід треба подати на інвалідність?
щаз есть шанс, окно открылось...может ещек и наградят и памятник за-жизненно поставят