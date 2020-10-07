В Украине от коронавирусной болезни умерли 132 медика, - Степанов

Украине удалось уменьшить общее количество инфицированных коронавирусной болезнью медиков.

Такую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в среду на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что по состоянию на 7 октября в Украине умерли от COVID-19 132 медика.

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С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у почти 17 000 медицинских работников.

"Я должен сказать, что мы существенно уменьшили количество медицинских работников, страдающих от коронавирусной болезни. Если в начале апреля у нас количество заболевших медицинских работников составляло до 20% от общего количества больных, и это был самый высокий показатель в Европе. То сейчас это не более 5% (колеблется в пределах 4,38% - 4,5% в зависимости от недели). Это является результатом нашей работы в рамках защиты наших медицинских работников ", - сообщил он.

По выплатам семьям погибших от COVID-19 медицинских работников министр отметил, что компетенциями занимается не Минздрав, а Фонд социального страхования.

"Мы сразу передаем информацию о погибших, а они в пределах их механизмов собирают информацию, оформляют документы, чтобы делать соответствующие выплаты", - добавил он.