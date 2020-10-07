В Україні від коронавірусної хвороби померли 132 медики, - Степанов

В Україні вдалося зменшити загальну кількість інфікованих коронавірусною хворобою медиків.

Таку інформацію озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у середу на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що станом на 7 жовтня в Україні померли від COVID-19 132 медики.

З початку пандемії в Україні коронавірус виявили у майже 17 000 медичних працівників.

"Я мушу сказати, що ми суттєво зменшили кількість медичних працівників, які хворіють на коронавірусну хворобу. Якщо на початку квітня у нас кількість захворілих медичних працівників була до 20% від загальної кількості хворих, і це був найбільший показник у Європі. То зараз це не більше 5% (коливається в межах 4,38% – 4,5%, залежно від тижня). Це є результатом нашої роботи в межах захисту наших медичних працівників", – повідомив він.

Щодо виплат родинам загиблих від COVID-19 медичних працівників, то міністр зауважив, що компетенція не МОЗ, а Фонду соціального страхування.

"Ми відразу передаємо інформацію про загиблих, а вони в межах їхніх механізмів збирають інформацію, оформлюють документи, щоб робити відповідні виплати", – додав він.