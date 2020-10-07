В Україні не було хвиль коронавірусу, спостерігається поступове зростання, - МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я України кажуть, що поки в країні не було хвилі коронавірусу, на відміну від Франції чи Німеччини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів виданню головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, хвиля коронавірусу - це коли є пікова завантаженість (до 10 тисяч і більше випадків), потім падіння до поодиноких випадків, а потім знову зростання на десятки тисяч на день.
"Наприклад, у Франції, Іспанії, Німеччині чітко простежувалася перша хвиля пандемії в березні-квітні (фіксували по 8-9 тисяч випадків на добу) і друга хвиля у вересні-жовтні (фіксують 12-13 тисяч нових випадків). В Україні ж є поступове зростання, з яким система охорони здоров'я поки справляється", - сказав Ляшко.
У МОЗ кажуть, що в Україні від самого початку пандемії спостерігалося відносно повільне, але впевнене зростання кількості випадків, без помітних спадів.
Поезда не ходят практически, автобусов меньше, соответственно миграция меньше.
Но, к уменьшению заразившихся это не приводит, а к размазывание во времени и по регионах.
Ещё неделю назад был пик в тернопольской - теперь резкое падение. То же самое по другим западным областям.
На востоке были единицы - теперь рост.
ну а теперь - сколько ж аппаратов ИВЛ закуплено из фонда борьбы с ковид ??? шиш !!!
так что тогда охать и ахать обвиняя кого-то ??????
а больные как лечились за свои - так и лечатся и ваш "алгоритм лечения" для депутан только!!!
а волонтеры и меценаты как наполняли больнички все необходимым - так и наполняли
а некоторые хитрожопые как торговали масками-халатами-щитками-препаратами - так и торгуют
"В Украине не было волн коронавируса, наблюдается постепенный рост, - Минздрав" Да ну ? А вот какое то маленькое плюгавое брехло распиналось о " первой волне" которую мы уже прошли Оно врало наверное? "Зеленский: Мы сравнительно хорошо прошли первую волну коронавируса"