В Україні не було хвиль коронавірусу, спостерігається поступове зростання, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України кажуть, що поки в країні не було хвилі коронавірусу, на відміну від Франції чи Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів виданню головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, хвиля коронавірусу - це коли є пікова завантаженість (до 10 тисяч і більше випадків), потім падіння до поодиноких випадків, а потім знову зростання на десятки тисяч на день.

"Наприклад, у Франції, Іспанії, Німеччині чітко простежувалася перша хвиля пандемії в березні-квітні (фіксували по 8-9 тисяч випадків на добу) і друга хвиля у вересні-жовтні (фіксують 12-13 тисяч нових випадків). В Україні ж є поступове зростання, з яким система охорони здоров'я поки справляється", - сказав Ляшко.

У МОЗ кажуть, що в Україні від самого початку пандемії спостерігалося відносно повільне, але впевнене зростання кількості випадків, без помітних спадів.

