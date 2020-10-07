УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7271 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 621 17

В Україні не було хвиль коронавірусу, спостерігається поступове зростання, - МОЗ

В Україні не було хвиль коронавірусу, спостерігається поступове зростання, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України кажуть, що поки в країні не було хвилі коронавірусу, на відміну від Франції чи Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів виданню головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, хвиля коронавірусу - це коли є пікова завантаженість (до 10 тисяч і більше випадків), потім падіння до поодиноких випадків, а потім знову зростання на десятки тисяч на день.

"Наприклад, у Франції, Іспанії, Німеччині чітко простежувалася перша хвиля пандемії в березні-квітні (фіксували по 8-9 тисяч випадків на добу) і друга хвиля у вересні-жовтні (фіксують 12-13 тисяч нових випадків). В Україні ж є поступове зростання, з яким система охорони здоров'я поки справляється", - сказав Ляшко.

У МОЗ кажуть, що в Україні від самого початку пандемії спостерігалося відносно повільне, але впевнене зростання кількості випадків, без помітних спадів.

Також читайте: Харківщина побила новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 685 випадків. Серед лідерів - Київ, Одещина та Дніпропетровщина

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Как не было? Я прямо от вас читал о первой волне, потом 3 раза о второй....Куда волны пропали?)))
показати весь коментар
07.10.2020 09:41 Відповісти
+4
Фух, ну слава богу, а то я уже начал волноваться.
показати весь коментар
07.10.2020 09:34 Відповісти
+3
Ну наконец дошло, а я то все думал ну где они там волны увидели если идет стабильный рост с весны.
показати весь коментар
07.10.2020 09:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну наконец дошло, а я то все думал ну где они там волны увидели если идет стабильный рост с весны.
показати весь коментар
07.10.2020 09:33 Відповісти
Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Носить маски уже не обязательно, но почему-то стали популярными противогазы.
Какие-то хомячки съели в Госрезерве стратегический запас подгузников.
Платные туалеты резко увеличили доходы и стали основным стимулятором роста ВВП.
Президент не может лично встречать самолеты с памперсами из Китая по причине острой стадии заболевания.
Городская канализация не справляется с волнами свирепствующей панднмии.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19
показати весь коментар
07.10.2020 10:18 Відповісти
Фух, ну слава богу, а то я уже начал волноваться.
показати весь коментар
07.10.2020 09:34 Відповісти
Да в этом пожалуй Украина уникальна страна, везде был пик, потом снижение, снова рост и только у нас кривая заражения стабильно ползет только вверх.
показати весь коментар
07.10.2020 09:36 Відповісти
так -"наші" люди" такі...- унікальні....
показати весь коментар
07.10.2020 09:42 Відповісти
Сегодня день рождения ***** (68лет никчемных), поздравим его единогласно?
Пишите пожелания *****.
В Україні не було хвиль коронавірусу, спостерігається поступове зростання, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4224
показати весь коментар
07.10.2020 09:36 Відповісти
к слову...лука первым поздравил *****...
ну а наши поздравления в одной картинке !!! (чем скорее - тем шумнее фейерверки)
В Україні не було хвиль коронавірусу, спостерігається поступове зростання, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6141
.
показати весь коментар
07.10.2020 10:08 Відповісти
Вам дали полгода на раскачку, где результат? Оборудование для больниц, мобильные бригады, дополнительно обученный персонал, материальное стимулирование медперсонала?
показати весь коментар
07.10.2020 09:41 Відповісти
Как не было? Я прямо от вас читал о первой волне, потом 3 раза о второй....Куда волны пропали?)))
показати весь коментар
07.10.2020 09:41 Відповісти
Надо не читать, а на цифры смотреть.
https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4&oq=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4&aqs=chrome..69i57j0l2.9850j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


показати весь коментар
07.10.2020 10:21 Відповісти
Якщо на початку року майже зовсім не робити тестів, а на Заході обєми тестів на добу були десятки тисяч, то де ви хочете побачити ті хвилі.
показати весь коментар
07.10.2020 09:48 Відповісти
"Никогда такого не было,и вот опять..." (с)
показати весь коментар
07.10.2020 09:55 Відповісти
Посмотрите по областям и будет волна.
Поезда не ходят практически, автобусов меньше, соответственно миграция меньше.
Но, к уменьшению заразившихся это не приводит, а к размазывание во времени и по регионах.
Ещё неделю назад был пик в тернопольской - теперь резкое падение. То же самое по другим западным областям.
На востоке были единицы - теперь рост.
показати весь коментар
07.10.2020 09:57 Відповісти
статистика по больным это не главное в работе министерства здравоохранения
ну а теперь - сколько ж аппаратов ИВЛ закуплено из фонда борьбы с ковид ??? шиш !!!
так что тогда охать и ахать обвиняя кого-то ??????
а больные как лечились за свои - так и лечатся и ваш "алгоритм лечения" для депутан только!!!
а волонтеры и меценаты как наполняли больнички все необходимым - так и наполняли
а некоторые хитрожопые как торговали масками-халатами-щитками-препаратами - так и торгуют
показати весь коментар
07.10.2020 10:14 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


"В Украине не было волн коронавируса, наблюдается постепенный рост, - Минздрав" Да ну ? А вот какое то маленькое плюгавое брехло распиналось о " первой волне" которую мы уже прошли Оно врало наверное? "Зеленский: Мы сравнительно хорошо прошли первую волну коронавируса"
показати весь коментар
07.10.2020 10:22 Відповісти
Эта новость должна все объяснить и успокоить население что заболеваемость увеличилась во много раз и продолжает расти? Что за идиотизм в стиле Зедебилов?
показати весь коментар
07.10.2020 10:24 Відповісти
 
 