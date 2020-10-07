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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине не было волн коронавируса, наблюдается постепенный рост, - Минздрав

В Украине не было волн коронавируса, наблюдается постепенный рост, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины говорят, что пока в стране не было волны коронавируса, в отличие от Франции или Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал изданию главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, волна коронавируса - это когда есть пиковая загрузка (до 10 тысяч и более случаев), затем падение до единичных случаев, а затем вновь рост на десятки тысяч в день.

"Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев). В Украине же есть постепенный рост, с которыми система здравоохранения пока справляется", - сказал Ляшко.

В Минздраве говорят, что в Украине с самого начала пандемии наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.

Также читайте: Харьковщина побила новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 685 случаев. Среди лидеров - Киев, Одесчина и Днепропетровщина

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Как не было? Я прямо от вас читал о первой волне, потом 3 раза о второй....Куда волны пропали?)))
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07.10.2020 09:41 Ответить
+4
Фух, ну слава богу, а то я уже начал волноваться.
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07.10.2020 09:34 Ответить
+3
Ну наконец дошло, а я то все думал ну где они там волны увидели если идет стабильный рост с весны.
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07.10.2020 09:33 Ответить
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Ну наконец дошло, а я то все думал ну где они там волны увидели если идет стабильный рост с весны.
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07.10.2020 09:33 Ответить
Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Носить маски уже не обязательно, но почему-то стали популярными противогазы.
Какие-то хомячки съели в Госрезерве стратегический запас подгузников.
Платные туалеты резко увеличили доходы и стали основным стимулятором роста ВВП.
Президент не может лично встречать самолеты с памперсами из Китая по причине острой стадии заболевания.
Городская канализация не справляется с волнами свирепствующей панднмии.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19
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07.10.2020 10:18 Ответить
Фух, ну слава богу, а то я уже начал волноваться.
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07.10.2020 09:34 Ответить
Да в этом пожалуй Украина уникальна страна, везде был пик, потом снижение, снова рост и только у нас кривая заражения стабильно ползет только вверх.
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07.10.2020 09:36 Ответить
так -"наші" люди" такі...- унікальні....
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07.10.2020 09:42 Ответить
Сегодня день рождения ***** (68лет никчемных), поздравим его единогласно?
Пишите пожелания *****.
В Україні не було хвиль коронавірусу, спостерігається поступове зростання, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4224
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07.10.2020 09:36 Ответить
к слову...лука первым поздравил *****...
ну а наши поздравления в одной картинке !!! (чем скорее - тем шумнее фейерверки)
В Україні не було хвиль коронавірусу, спостерігається поступове зростання, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6141
.
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07.10.2020 10:08 Ответить
Вам дали полгода на раскачку, где результат? Оборудование для больниц, мобильные бригады, дополнительно обученный персонал, материальное стимулирование медперсонала?
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07.10.2020 09:41 Ответить
Как не было? Я прямо от вас читал о первой волне, потом 3 раза о второй....Куда волны пропали?)))
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07.10.2020 09:41 Ответить
Надо не читать, а на цифры смотреть.
https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4&oq=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4&aqs=chrome..69i57j0l2.9850j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


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07.10.2020 10:21 Ответить
Якщо на початку року майже зовсім не робити тестів, а на Заході обєми тестів на добу були десятки тисяч, то де ви хочете побачити ті хвилі.
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07.10.2020 09:48 Ответить
"Никогда такого не было,и вот опять..." (с)
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07.10.2020 09:55 Ответить
Посмотрите по областям и будет волна.
Поезда не ходят практически, автобусов меньше, соответственно миграция меньше.
Но, к уменьшению заразившихся это не приводит, а к размазывание во времени и по регионах.
Ещё неделю назад был пик в тернопольской - теперь резкое падение. То же самое по другим западным областям.
На востоке были единицы - теперь рост.
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07.10.2020 09:57 Ответить
статистика по больным это не главное в работе министерства здравоохранения
ну а теперь - сколько ж аппаратов ИВЛ закуплено из фонда борьбы с ковид ??? шиш !!!
так что тогда охать и ахать обвиняя кого-то ??????
а больные как лечились за свои - так и лечатся и ваш "алгоритм лечения" для депутан только!!!
а волонтеры и меценаты как наполняли больнички все необходимым - так и наполняли
а некоторые хитрожопые как торговали масками-халатами-щитками-препаратами - так и торгуют
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07.10.2020 10:14 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


"В Украине не было волн коронавируса, наблюдается постепенный рост, - Минздрав" Да ну ? А вот какое то маленькое плюгавое брехло распиналось о " первой волне" которую мы уже прошли Оно врало наверное? "Зеленский: Мы сравнительно хорошо прошли первую волну коронавируса"
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07.10.2020 10:22 Ответить
Эта новость должна все объяснить и успокоить население что заболеваемость увеличилась во много раз и продолжает расти? Что за идиотизм в стиле Зедебилов?
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07.10.2020 10:24 Ответить
 
 