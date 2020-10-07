В Украине не было волн коронавируса, наблюдается постепенный рост, - Минздрав
В Министерстве здравоохранения Украины говорят, что пока в стране не было волны коронавируса, в отличие от Франции или Германии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал изданию главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, волна коронавируса - это когда есть пиковая загрузка (до 10 тысяч и более случаев), затем падение до единичных случаев, а затем вновь рост на десятки тысяч в день.
"Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев). В Украине же есть постепенный рост, с которыми система здравоохранения пока справляется", - сказал Ляшко.
В Минздраве говорят, что в Украине с самого начала пандемии наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.
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Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
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Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19
Пишите пожелания *****.
ну а наши поздравления в одной картинке !!! (чем скорее - тем шумнее фейерверки)
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Поезда не ходят практически, автобусов меньше, соответственно миграция меньше.
Но, к уменьшению заразившихся это не приводит, а к размазывание во времени и по регионах.
Ещё неделю назад был пик в тернопольской - теперь резкое падение. То же самое по другим западным областям.
На востоке были единицы - теперь рост.
ну а теперь - сколько ж аппаратов ИВЛ закуплено из фонда борьбы с ковид ??? шиш !!!
так что тогда охать и ахать обвиняя кого-то ??????
а больные как лечились за свои - так и лечатся и ваш "алгоритм лечения" для депутан только!!!
а волонтеры и меценаты как наполняли больнички все необходимым - так и наполняли
а некоторые хитрожопые как торговали масками-халатами-щитками-препаратами - так и торгуют
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tZE inform
@tZEinform
"В Украине не было волн коронавируса, наблюдается постепенный рост, - Минздрав" Да ну ? А вот какое то маленькое плюгавое брехло распиналось о " первой волне" которую мы уже прошли Оно врало наверное? "Зеленский: Мы сравнительно хорошо прошли первую волну коронавируса"