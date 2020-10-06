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За сутки COVID-19 выявили у 199 детей и 226 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 244 584 человека. Из них 15 040 детей, а также 16 613 медицинских работников.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в Украине заболели 4 348 человек. Из них 199 детей, а также 226 медработников. Были госпитализированы 720 человек", - отметил министр.
За сутки в Украине зафиксированы 90 летальных случаев. В то же время, выздоровели 2 149 пациентов.
За все время пандемии в Украине заболели 244 584 человека. Из них 15 040 детей, а также 16 613 медицинских работников.
За все время пандемии выздоровел 103 401 пациент, а летальных случаев 4 520.
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