COVID-19 у медиков приравнивается к несчастному случаю на производстве, - Минздрав

Заболевание СOVID-19 у медицинских работников приравнивается к несчастному случаю на производстве и внесено в перечень профессиональных заболеваний.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Чиновник также отметила, что порядок, условия и критерии установления инвалидности для медработников в связи с заболеванием COVID-19 не требуют внесения дополнительных изменений в законодательство.

"Коронавирусная болезнь приравнивается к несчастному случаю на производстве и внесена в перечень профессиональных заболеваний, определенных соответствующими нормативными документами. Критерии установления инвалидности в Украине регламентирует постановление Кабинета Министров № 1317 от 3 декабря 2009 года "Вопросы медико-социальной экспертизы" и соответствующий приказ Министерства здравоохранения Украины № 561 от 5 сентября 2011 года "Об утверждении инструкции об установлении групп инвалидности", - сказала Микичак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% для больных COVID-19, - Степанов

По ее словам, порядок и критерии установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности регламентируются также приказом Минздрава № 420 от 5.06.2012, который содержит все возможные осложнения и виды нарушения функций, которые могут возникнуть вследствие заболевания COVID-19, в частности, поражение легких, сердца, почек, головного мозга и других. Все перечисленные нормативные акты являются универсальными по любым нозологиям.

"Следовательно, в случае поступления экспертного сообщения об обнаружении коронавирусной болезни у медицинского работника проводится расследование острого профессионального заболевания и составляется акт о несчастном случае на производстве, который выдается предприятием медработнику. И один из экземпляров указанного акта направляется в территориальное отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования и обеспечивает стопроцентную оплату листка нетрудоспособности (независимо от трудового стажа) и трудовые выплаты больному", - подчеркнула заместитель министра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки коронавирус выявили у 196 детей и 156 медработников, - Степанов

В то же время, в случае осложненного течения заболевания пациент из числа медицинских работников должен направляться на медико-социальную экспертную комиссию для установления группы инвалидности или процента утраты профессиональной трудоспособности, сказала Микичак.