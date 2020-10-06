COVID-19 у медиков приравнивается к несчастному случаю на производстве, - Минздрав
Заболевание СOVID-19 у медицинских работников приравнивается к несчастному случаю на производстве и внесено в перечень профессиональных заболеваний.
Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Чиновник также отметила, что порядок, условия и критерии установления инвалидности для медработников в связи с заболеванием COVID-19 не требуют внесения дополнительных изменений в законодательство.
"Коронавирусная болезнь приравнивается к несчастному случаю на производстве и внесена в перечень профессиональных заболеваний, определенных соответствующими нормативными документами. Критерии установления инвалидности в Украине регламентирует постановление Кабинета Министров № 1317 от 3 декабря 2009 года "Вопросы медико-социальной экспертизы" и соответствующий приказ Министерства здравоохранения Украины № 561 от 5 сентября 2011 года "Об утверждении инструкции об установлении групп инвалидности", - сказала Микичак.
По ее словам, порядок и критерии установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности регламентируются также приказом Минздрава № 420 от 5.06.2012, который содержит все возможные осложнения и виды нарушения функций, которые могут возникнуть вследствие заболевания COVID-19, в частности, поражение легких, сердца, почек, головного мозга и других. Все перечисленные нормативные акты являются универсальными по любым нозологиям.
"Следовательно, в случае поступления экспертного сообщения об обнаружении коронавирусной болезни у медицинского работника проводится расследование острого профессионального заболевания и составляется акт о несчастном случае на производстве, который выдается предприятием медработнику. И один из экземпляров указанного акта направляется в территориальное отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования и обеспечивает стопроцентную оплату листка нетрудоспособности (независимо от трудового стажа) и трудовые выплаты больному", - подчеркнула заместитель министра.
В то же время, в случае осложненного течения заболевания пациент из числа медицинских работников должен направляться на медико-социальную экспертную комиссию для установления группы инвалидности или процента утраты профессиональной трудоспособности, сказала Микичак.
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Или думаете наши медики не носят маски на подбородке как 90% остального населения?
Но нужно сказать, что это вообще то правильно. Может так медики научатся соблюдать элементарные меры безопасности
Хотите сказать, что по КАЖДОМУ из 100-200 ежедневных "несчастных случаев" проведено РАССЛЕДОВАНИЕ?!
И может даже найдены виновные в нарушении техники безопасности и тех процессов?!
Смерть шахтера - ЧП,
Смерть медика от короны - типа сам виноват 🤔