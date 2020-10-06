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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 у медиков приравнивается к несчастному случаю на производстве, - Минздрав

COVID-19 у медиков приравнивается к несчастному случаю на производстве, - Минздрав

Заболевание СOVID-19 у медицинских работников приравнивается к несчастному случаю на производстве и внесено в перечень профессиональных заболеваний.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Чиновник также отметила, что порядок, условия и критерии установления инвалидности для медработников в связи с заболеванием COVID-19 не требуют внесения дополнительных изменений в законодательство.

"Коронавирусная болезнь приравнивается к несчастному случаю на производстве и внесена в перечень профессиональных заболеваний, определенных соответствующими нормативными документами. Критерии установления инвалидности в Украине регламентирует постановление Кабинета Министров № 1317 от 3 декабря 2009 года "Вопросы медико-социальной экспертизы" и соответствующий приказ Министерства здравоохранения Украины № 561 от 5 сентября 2011 года "Об утверждении инструкции об установлении групп инвалидности", - сказала Микичак.

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По ее словам, порядок и критерии установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности регламентируются также приказом Минздрава № 420 от 5.06.2012, который содержит все возможные осложнения и виды нарушения функций, которые могут возникнуть вследствие заболевания COVID-19, в частности, поражение легких, сердца, почек, головного мозга и других. Все перечисленные нормативные акты являются универсальными по любым нозологиям.

"Следовательно, в случае поступления экспертного сообщения об обнаружении коронавирусной болезни у медицинского работника проводится расследование острого профессионального заболевания и составляется акт о несчастном случае на производстве, который выдается предприятием медработнику. И один из экземпляров указанного акта направляется в территориальное отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования и обеспечивает стопроцентную оплату листка нетрудоспособности (независимо от трудового стажа) и трудовые выплаты больному", - подчеркнула заместитель министра.

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В то же время, в случае осложненного течения заболевания пациент из числа медицинских работников должен направляться на медико-социальную экспертную комиссию для установления группы инвалидности или процента утраты профессиональной трудоспособности, сказала Микичак.

Автор: 

карантин (16729) медицина (2527) Минздрав (4903) врачи (1518) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
э как закрутили....)))) фиг вам медики а не обещанные доплаты (скоро в болезни медиков будут обвинять самих медиков и вычитать у них деньги с зарплат))) (тьху,тьху)
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06.10.2020 08:44 Ответить
+2
У вчителів хіба нe так? Який ризик в них, коли сидить по 30 учнів по 5-6 уроків кожeн дeнь? Кинули вчитeлів на заклання, видавши одну маску на вeсь час!
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06.10.2020 08:46 Ответить
+2
Сейчас у медиков в коронавирусной больнице работа в разы опасней, чем у шахтера в метановой шахте, или даже чем у солдата на "нуле"
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06.10.2020 08:54 Ответить
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э как закрутили....)))) фиг вам медики а не обещанные доплаты (скоро в болезни медиков будут обвинять самих медиков и вычитать у них деньги с зарплат))) (тьху,тьху)
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06.10.2020 08:44 Ответить
А именно так и надо.
Или думаете наши медики не носят маски на подбородке как 90% остального населения?
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06.10.2020 08:58 Ответить
Именно для этого и сделано. Несчастный случай на производстве ведь бывает и из за несоблюдения техники безопасности работником....И в этом случае работнику нигуя не полагается!!!
Но нужно сказать, что это вообще то правильно. Может так медики научатся соблюдать элементарные меры безопасности
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06.10.2020 09:25 Ответить
Несчаный случай форс мажор
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06.10.2020 08:46 Ответить
У вчителів хіба нe так? Який ризик в них, коли сидить по 30 учнів по 5-6 уроків кожeн дeнь? Кинули вчитeлів на заклання, видавши одну маску на вeсь час!
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06.10.2020 08:46 Ответить
Ваууу!
Хотите сказать, что по КАЖДОМУ из 100-200 ежедневных "несчастных случаев" проведено РАССЛЕДОВАНИЕ?!
И может даже найдены виновные в нарушении техники безопасности и тех процессов?!
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06.10.2020 08:54 Ответить
Все верно !

Смерть шахтера - ЧП,
Смерть медика от короны - типа сам виноват 🤔
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06.10.2020 08:57 Ответить
Сейчас у медиков в коронавирусной больнице работа в разы опасней, чем у шахтера в метановой шахте, или даже чем у солдата на "нуле"
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06.10.2020 08:54 Ответить
Просто видно что у власти не профессионалы и всё делают методом втыка или по старинке
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06.10.2020 08:59 Ответить
Спорно...
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17.11.2020 18:02 Ответить
А у кассиров магазина? А кусать хоца всегда, какие то совдеповские словечки ..... приравнивается к несчастному случаю на производстве.
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06.10.2020 08:57 Ответить
COVID-19 у медиков приравнивается к несчастному случаю на производстве, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3211
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06.10.2020 09:00 Ответить
Если тестировать их каждые 2 недели, то можно и 5 раз подряд заболеть. И, минздрав, конечно, вы с производством не связаны, но за несчастные случаи там отвечает начальство.
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06.10.2020 09:05 Ответить
поздравляю инженеров по охране труда!!!
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06.10.2020 09:11 Ответить
это счастливый случай. Похибка тестив от 30% до 70% бессимптомных 95% данные лабораторий европейских врачей.(Пламенов)
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06.10.2020 09:34 Ответить
Давайте всім хто захворів ковід19 дамо інвалідність і будемо виплачувати все їх життя гроші. Невже не можна нормальні закони прийняти для лікарів.
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06.10.2020 09:36 Ответить
Тоді це буде " трудове каліцтво", а не "профзахворювання"
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06.10.2020 11:14 Ответить
 
 