COVID-19 у медиків прирівнюється до нещасного випадку на виробництві, - МОЗ

Захворювання СOVID-19 у медичних працівників прирівнюється до нещасного випадку на виробництві та внесено до переліку фахових захворювань.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Чиновниця також зазначила, що порядок, умови і критерії встановлення інвалідності для медпрацівників у зв'язку з захворюванням COVID-19 не вимагають внесення додаткових змін до законодавства.

"Коронавірусна хвороба прирівнюється до нещасного випадку на виробництві і внесена до переліку професійних захворювань, що визначено відповідними нормативними документами. Критерії встановлення інвалідності в Україні регламентує постанова Кабінету Міністрів №1317 від 3 грудня 2009 року "Питання медико-соціальної експертизи" і відповідний наказ Міністерства охорони здоров`я України №561 від 5 вересня 2011 року "Про затвердження інструкції про встановлення груп інвалідності" - зазначила Микичак.

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За її словами, порядок і критерії встановлення стійкої втрати професійної працездатності регламентуються також наказом МОЗ № 420 від 5.06.2012, який містить всі можливі ускладнення і види порушення функцій, які можуть виникнути внаслідок захворювання COVID-19, зокрема, ураження легень, серця, нирок, головного мозку та інших. Всі перераховані нормативні акти є універсальними за будь-якими нозологіями.

"Отже, у разі надходження експертного повідомлення про виявлення коронавірусної хвороби у медичного працівника проводиться розслідування гострого професійного захворювання і складається акт про нещасний випадок на виробництві, який видається підприємством медпрацівнику. І один з екземплярів зазначеного акту направляється у територіальне відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування і забезпечує стовідсоткову оплату листка непрацездатності (незалежно від трудового стажу) та трудові виплати хворому", - наголосила заступниця міністра.

Водночас, у разі ускладненого перебігу захворювання пацієнт з числа медичних працівників повинен направлятися на медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності або відсотка втрати професійної працездатності, сказала Микичак.

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