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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у медиків прирівнюється до нещасного випадку на виробництві, - МОЗ

COVID-19 у медиків прирівнюється до нещасного випадку на виробництві, - МОЗ

Захворювання СOVID-19 у медичних працівників прирівнюється до нещасного випадку на виробництві та внесено до переліку фахових захворювань.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Чиновниця також зазначила, що порядок, умови і критерії встановлення інвалідності для медпрацівників у зв'язку з захворюванням COVID-19 не вимагають внесення додаткових змін до законодавства.

"Коронавірусна хвороба прирівнюється до нещасного випадку на виробництві і внесена до переліку професійних захворювань, що визначено відповідними нормативними документами. Критерії встановлення інвалідності в Україні регламентує постанова Кабінету Міністрів №1317 від 3 грудня 2009 року "Питання медико-соціальної експертизи" і відповідний наказ Міністерства охорони здоров`я України №561 від 5 вересня 2011 року "Про затвердження інструкції про встановлення груп інвалідності" - зазначила Микичак.

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За її словами, порядок і критерії встановлення стійкої втрати професійної працездатності регламентуються також наказом МОЗ № 420 від 5.06.2012, який містить всі можливі ускладнення і види порушення функцій, які можуть виникнути внаслідок захворювання COVID-19, зокрема, ураження легень, серця, нирок, головного мозку та інших. Всі перераховані нормативні акти є універсальними за будь-якими нозологіями.

"Отже, у разі надходження експертного повідомлення про виявлення коронавірусної хвороби у медичного працівника проводиться розслідування гострого професійного захворювання і складається акт про нещасний випадок на виробництві, який видається підприємством медпрацівнику. І один з екземплярів зазначеного акту направляється у територіальне відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування і забезпечує стовідсоткову оплату листка непрацездатності (незалежно від трудового стажу) та трудові виплати хворому", - наголосила заступниця міністра.

Водночас, у разі ускладненого перебігу захворювання пацієнт з числа медичних працівників повинен направлятися на медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності або відсотка втрати професійної працездатності, сказала Микичак.

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Автор: 

карантин (18172) медицина (2136) МОЗ (5401) лікарі (1290) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
э как закрутили....)))) фиг вам медики а не обещанные доплаты (скоро в болезни медиков будут обвинять самих медиков и вычитать у них деньги с зарплат))) (тьху,тьху)
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06.10.2020 08:44 Відповісти
+2
У вчителів хіба нe так? Який ризик в них, коли сидить по 30 учнів по 5-6 уроків кожeн дeнь? Кинули вчитeлів на заклання, видавши одну маску на вeсь час!
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06.10.2020 08:46 Відповісти
+2
Сейчас у медиков в коронавирусной больнице работа в разы опасней, чем у шахтера в метановой шахте, или даже чем у солдата на "нуле"
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06.10.2020 08:54 Відповісти
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э как закрутили....)))) фиг вам медики а не обещанные доплаты (скоро в болезни медиков будут обвинять самих медиков и вычитать у них деньги с зарплат))) (тьху,тьху)
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06.10.2020 08:44 Відповісти
А именно так и надо.
Или думаете наши медики не носят маски на подбородке как 90% остального населения?
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06.10.2020 08:58 Відповісти
Именно для этого и сделано. Несчастный случай на производстве ведь бывает и из за несоблюдения техники безопасности работником....И в этом случае работнику нигуя не полагается!!!
Но нужно сказать, что это вообще то правильно. Может так медики научатся соблюдать элементарные меры безопасности
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06.10.2020 09:25 Відповісти
Несчаный случай форс мажор
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06.10.2020 08:46 Відповісти
У вчителів хіба нe так? Який ризик в них, коли сидить по 30 учнів по 5-6 уроків кожeн дeнь? Кинули вчитeлів на заклання, видавши одну маску на вeсь час!
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06.10.2020 08:46 Відповісти
Ваууу!
Хотите сказать, что по КАЖДОМУ из 100-200 ежедневных "несчастных случаев" проведено РАССЛЕДОВАНИЕ?!
И может даже найдены виновные в нарушении техники безопасности и тех процессов?!
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06.10.2020 08:54 Відповісти
Все верно !

Смерть шахтера - ЧП,
Смерть медика от короны - типа сам виноват 🤔
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06.10.2020 08:57 Відповісти
Сейчас у медиков в коронавирусной больнице работа в разы опасней, чем у шахтера в метановой шахте, или даже чем у солдата на "нуле"
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06.10.2020 08:54 Відповісти
Просто видно что у власти не профессионалы и всё делают методом втыка или по старинке
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06.10.2020 08:59 Відповісти
Спорно...
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17.11.2020 18:02 Відповісти
А у кассиров магазина? А кусать хоца всегда, какие то совдеповские словечки ..... приравнивается к несчастному случаю на производстве.
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06.10.2020 08:57 Відповісти
COVID-19 у медиков приравнивается к несчастному случаю на производстве, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3211
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06.10.2020 09:00 Відповісти
Если тестировать их каждые 2 недели, то можно и 5 раз подряд заболеть. И, минздрав, конечно, вы с производством не связаны, но за несчастные случаи там отвечает начальство.
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06.10.2020 09:05 Відповісти
поздравляю инженеров по охране труда!!!
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06.10.2020 09:11 Відповісти
это счастливый случай. Похибка тестив от 30% до 70% бессимптомных 95% данные лабораторий европейских врачей.(Пламенов)
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06.10.2020 09:34 Відповісти
Давайте всім хто захворів ковід19 дамо інвалідність і будемо виплачувати все їх життя гроші. Невже не можна нормальні закони прийняти для лікарів.
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06.10.2020 09:36 Відповісти
Тоді це буде " трудове каліцтво", а не "профзахворювання"
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06.10.2020 11:14 Відповісти
 
 