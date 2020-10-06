За добу COVID-19 виявили у 199 дітей та 226 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 244 584 особи. З них 15 040 дітей, а також 16 613 медичних працівників.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні захворіли 4348 осіб. З них 199 дітей, а також 226 медпрацівників. Госпіталізовано 720 осіб", - зазначив міністр.

За добу в Україні зафіксовано 90 летальних випадків. Водночас одужали 2149 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні захворіли 244 584 особи. З них 15 040 дітей, а також 16 613 медичних працівників.

За весь час пандемії видужали 103 401 пацієнт, а летальних випадків 4520.

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