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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 199 дітей та 226 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 199 дітей та 226 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 244 584 особи. З них 15 040 дітей, а також 16 613 медичних працівників.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні захворіли 4348 осіб. З них 199 дітей, а також 226 медпрацівників. Госпіталізовано 720 осіб", - зазначив міністр.

За добу в Україні зафіксовано 90 летальних випадків. Водночас одужали 2149 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні захворіли 244 584 особи. З них 15 040 дітей, а також 16 613 медичних працівників.

За весь час пандемії видужали 103 401 пацієнт, а летальних випадків 4520.

Також читайте: COVID-19 у медиків прирівнюється до нещасного випадку на виробництві, - МОЗ

Автор: 

діти (5157) карантин (18172) МОЗ (5401) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За сутки COVID-19 выявили у 199 детей и 226 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 9848
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06.10.2020 09:07 Відповісти
Так и пишем - "226 несчастных случаев на производстве"

Кто-то за это понес наказание ?
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06.10.2020 09:09 Відповісти
Бьять, КТО-ТО уже посадит этот МОЗ в тюрьму за медработников ????
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06.10.2020 09:27 Відповісти
Цікаво, виявили у дитини ковід, при повторному тесті його не виявили. Хто небуть оголошує про помилки, чи все у плюс?
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06.10.2020 13:06 Відповісти
 
 