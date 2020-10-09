Уряд Іспанії запроваджує режим НС у Мадриді та передмістях через COVID-19

Надзвичайний стан запроваджено в п'ятницю на території автономної спільноти Мадрид за рішенням глави уряду Іспанії Педро Санчеса в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіоні.

Про це інформує Іспанське національне радіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Захід вжито, попри протидію регіональної влади, і набуває чинності негайно.

Так центральний уряд Іспанії намагається домогтися, щоб регіональний уряд автономної спільноти Мадрид виконав розпорядження іспанського МОЗ про посилення карантинних норм у зв'язку з епідемією COVID-19.

Главі регіонального уряду Ісабель Айюсо було дано термін до опівдня п'ятниці за місцевим часом, коли почалося засідання кабінету. Вже під час засідання вона зателефонувала прем'єру і відмовилася від виконання розпорядження. При цьому Айюсо попросила більше часу для того, щоб підготувати альтернативні пропозиції.

Така реакція іспанського уряду викликана рішенням Вищого суду Мадрида, який напередодні ухвалив зняти низку обмежень, рекомендованих раніше для регіону МОЗ країни.

Наприкінці минулого тижня уряд Іспанії схвалив розпорядження МОЗ, відповідно до якого були введені обмеження для столиці і дев'яти передмість, які також входять до складу автономної спільноти Мадрид. Всього обмежувальні заходи торкнулися майже 4,8 млн осіб. На цій території забороняється виходити на вулицю без крайньої потреби, а лише у зв’язку з роботою, навчанням, з медичних причин або з якихось інших невідкладних причин. Суттєві обмеження запроваджено і щодо роботи магазинів, готелів, об'єктів громадського харчування.

Тоді Айюсо іронічно відреагувала на рішення МОЗ про посилення заходів, зазначивши, що тепер у Мадрид простіше потрапити з Берліна, ніж з передмістя. При цьому вона "подякувала" главі уряду Іспанії Педро Санчесу "за посіяний хаос".