На Сумщині затримано групу, яка займалася підривом банкоматів, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції затримали двох жителів Харківщини, які займалися підривом банкоматів у різних областях України з метою викрадення касет із грішми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

4 серпня 2020 року приблизно о 4:00 у місті Гадяч Полтавської області невідомі підірвали банкомат, розташований у приміщенні одного з місцевих магазинів, після чого було викрадено чотири контейнери з грошима. Згодом з'ясувалося, що там було 322 тис. грн.

Упродовж 2 місяців поліції вдалося вийти на слід злодіїв і вирахувати їхні наступні кроки. Як наслідок, 10 жовтня близько 4:00 вдалося затримати двох осіб під час спроби скоєння чергового злочину в місті Охтирка на Сумщині.

Затриманими виявилися 31-річний чоловік і 17-річна дівчина. Обоє - жителі Харківщини. Також встановлено, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу. Зараз слідчі дії тривають, зокрема проводяться обшуки.

Наразі слідчі поліції Полтавщини встановили причетність фігурантів до скоєння не менше 5 аналогічних злочинів на території Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. За цими злчинами розслідуються кримінальні проваджюення за фактами крадіжок та навмисного знищення або пошкодження майна.

У межах кримінальних проваджень проводяться слідчі дії і встановлюється причетність затриманої групи до скоєння аналогічних злочинів на території України. У разі доведення провини фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.