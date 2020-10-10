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Новини Силовики
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На Сумщині затримано групу, яка займалася підривом банкоматів, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції затримали двох жителів Харківщини, які займалися підривом банкоматів у різних областях України з метою викрадення касет із грішми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Сумщині затримано групу, яка займалася підривом банкоматів, - Нацполіція 01

4 серпня 2020 року приблизно о 4:00 у місті Гадяч Полтавської області невідомі підірвали банкомат, розташований у приміщенні одного з місцевих магазинів, після чого було викрадено чотири контейнери з грошима. Згодом з'ясувалося, що там було 322 тис. грн.

Упродовж 2 місяців поліції вдалося вийти на слід злодіїв і вирахувати їхні наступні кроки. Як наслідок, 10 жовтня близько 4:00 вдалося затримати двох осіб під час спроби скоєння чергового злочину в місті Охтирка на Сумщині.

На Сумщині затримано групу, яка займалася підривом банкоматів, - Нацполіція 02

Затриманими виявилися 31-річний чоловік і 17-річна дівчина. Обоє - жителі Харківщини. Також встановлено, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу. Зараз слідчі дії тривають, зокрема проводяться обшуки.

На Сумщині затримано групу, яка займалася підривом банкоматів, - Нацполіція 03

Наразі слідчі поліції Полтавщини встановили причетність фігурантів до скоєння не менше 5 аналогічних злочинів на території Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. За цими злчинами розслідуються кримінальні проваджюення за фактами крадіжок та навмисного знищення або пошкодження майна.

У межах кримінальних проваджень проводяться слідчі дії і встановлюється причетність затриманої групи до скоєння аналогічних злочинів на території України. У разі доведення провини фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Автор: 

Нацполіція (15318) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Сумська область (3953) банкомат (128) Полтавська область (1158)


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точно? или навесят на неудачников все, что не раскрыто
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10.10.2020 14:38 Відповісти
Бонни и Клайд - 2
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10.10.2020 14:45 Відповісти
Итить твою мать - прямо Бони и Клайд. Только там конец был поинтересней.
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10.10.2020 15:26 Відповісти
Це просто секта уничтожитель банкоматов, члены национального движения за наличный расчеи
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10.10.2020 15:35 Відповісти
Да но они сумели до этого 3 банкомата выгрузить а ездили автобусами с автостанции . Прикинте какая в Украине бедность что даже если ты бомбиш банкоматы тебе всеравно на жизнь не хватает ..
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10.10.2020 17:52 Відповісти
Ок где тогда бабло хера они на автобусной астановке сидят если они до этого взорвали 3 банкомата на сумму 2,5 миллиона ?
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10.10.2020 17:55 Відповісти
Всем насрать на эту новость 8 коментов за день
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10.10.2020 23:27 Відповісти
 
 