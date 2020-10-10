РУС
3 547 8

На Сумщине задержана группа, занимавшаяся подрывом банкоматов, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции задержали двух жителей Харьковщины, занимавшихся подрывом банкоматов в разных областях Украины с целью похищения кассет с денежными средствами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Сумщине задержана группа, занимавшаяся подрывом банкоматов, - Нацполиция 01

4 августа 2020 года около 4 утра в городе Гадяч Полтавской области неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении одного из местных магазинов, после чего были похищены четыре контейнера с деньгами. Впоследствии выяснилось, что там было 322 тыс. гривен.

За 2 месяца полиции удалось выйти на след воров и вычислить их следующие шаги. В результате, 10 октября, около 4 часов утра, удалось задержать двух человек при попытке совершения очередного преступления в городе Ахтырка на Сумщине.

На Сумщине задержана группа, занимавшаяся подрывом банкоматов, - Нацполиция 02

На Сумщине задержана группа, занимавшаяся подрывом банкоматов, - Нацполиция 03

Смотрите: На границе задержаны пять иностранцев, которые взламывали и грабили банкоматы. Сумма похищенных средств - более 3 млн грн, - полиция. ВИДЕО

Задержанными оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Оба - жители Харьковщины. Также установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. Сейчас следственные действия продолжаются, в частности проводятся обыски.

На Сумщине задержана группа, занимавшаяся подрывом банкоматов, - Нацполиция 04

На сегодня следователи полиции Полтавщины установили причастность фигурантов к совершению не менее 5 аналогичных преступлений на территориях Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. По данным фактам расследуются уголовные производства по фактам краж и умышленного уничтожения или повреждения имущества.

В рамках уголовных производств проводятся следственные действия и устанавливается причастность задержанного группы к совершению аналогичных преступлений на территории Украины. В случае доказательства вины фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Также смотрите: Полиция задержала двух членов банды, которая взрывала банкоматы по всей Украине. ФОТОрепортаж

 

Нацполиция (16786) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Сумская область (3699) банкомат (119) Полтавская область (1273)
точно? или навесят на неудачников все, что не раскрыто
10.10.2020 14:38 Ответить
Бонни и Клайд - 2
10.10.2020 14:45 Ответить
Итить твою мать - прямо Бони и Клайд. Только там конец был поинтересней.
10.10.2020 15:26 Ответить
Це просто секта уничтожитель банкоматов, члены национального движения за наличный расчеи
10.10.2020 15:35 Ответить
Да но они сумели до этого 3 банкомата выгрузить а ездили автобусами с автостанции . Прикинте какая в Украине бедность что даже если ты бомбиш банкоматы тебе всеравно на жизнь не хватает ..
10.10.2020 17:52 Ответить
Ок где тогда бабло хера они на автобусной астановке сидят если они до этого взорвали 3 банкомата на сумму 2,5 миллиона ?
10.10.2020 17:55 Ответить
Всем насрать на эту новость 8 коментов за день
10.10.2020 23:27 Ответить
 
 