На Сумщине задержана группа, занимавшаяся подрывом банкоматов, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции задержали двух жителей Харьковщины, занимавшихся подрывом банкоматов в разных областях Украины с целью похищения кассет с денежными средствами.

4 августа 2020 года около 4 утра в городе Гадяч Полтавской области неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении одного из местных магазинов, после чего были похищены четыре контейнера с деньгами. Впоследствии выяснилось, что там было 322 тыс. гривен.

За 2 месяца полиции удалось выйти на след воров и вычислить их следующие шаги. В результате, 10 октября, около 4 часов утра, удалось задержать двух человек при попытке совершения очередного преступления в городе Ахтырка на Сумщине.

Задержанными оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Оба - жители Харьковщины. Также установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. Сейчас следственные действия продолжаются, в частности проводятся обыски.

На сегодня следователи полиции Полтавщины установили причастность фигурантов к совершению не менее 5 аналогичных преступлений на территориях Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. По данным фактам расследуются уголовные производства по фактам краж и умышленного уничтожения или повреждения имущества.

В рамках уголовных производств проводятся следственные действия и устанавливается причастность задержанного группы к совершению аналогичных преступлений на территории Украины. В случае доказательства вины фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

