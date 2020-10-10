ЦВК роз'яснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах. ВIДЕО
ЦВК затвердила роз'яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних в місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів.
Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ.
Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення реалізації рівних виборчих прав громадян України, дотримання принципів і засад виборчого процесу, однакового застосування положень Виборчого кодексу України щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з місцевих виборів.
Зокрема, в ухваленому документі чітко прописано послідовність заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше.
Комісія розʼяснила порядок проставлення у такому бюлетені позначки "плюс" (+) або "галочки" (✓), або іншої, що засвідчує волевиявлення виборця. А також – правильність написання порядкового номера кандидата в депутати від місцевої організації політичної партії, яку виборець підтримав. Окрім того, у документі наведено приклади правильного та неправильного заповнення виборчого бюлетеня.
Будь ласка, зачекайте...
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1. Сумнів у тому, що можна написати цифру точно по трафарету, і, отже, людина може зіпсувати бюлетень не точним написанням. Тепер стали казати, що можна без нуля і не по трафарету, але його наявність все рівно викликає напругу.
2. Сумнів у тому, що написану цифру хтось не виправить на іншу. Саме трафарет полегшує виправити, наприклад, 4 на 8 або 9. Також можна додати 1 до уже написаної цифри.
я вже відсилав і депутатам всіх т.з націонал-демократичних фракцій (окрім ОПЗЖ
і т.п.) у минулому парламенті і як тільки Зеленського обрали, який мені не відповів, і депутатам теперішньої Ради, і навіть зустрічався особисто з різними депутатами
передаючи їм офіційно зареєстровані Звернення, десь з десяток. Утім, ні
Зеленський, ні низка відомих депутатів взагалі
нічого не відповіли, хоч я й учасник АТО 2014-2015 рр. про що було вказано у
зверненні. А деякі просто формально
відповіли, мов "розглянемо-дякуємо"... Навіть відповідь від ЦВК отримав за №
21-30-8785 (але в шапці вони написали чомусь 29.11.2015 тільки зараз помітив), хоча вони потім у самому змісті писали, що мій лист до них прийшов 20 листопада 2019 р. Отже, там теж, всі ці недоліки були вказані, а також про закладені
математичні хиби у підрахунку. Разом з тим, їм всім було розписано і запропоновано альтернативне вирішення проблематики. Але у підсумку, як бачимо, ВСЕ було
проігноровано ))...
Тобто дата відповіді ЦВК мені надана від 29.11.2019 № 21-30-8785
Інші пропонують потренуватися, як правильно писати цифри, З глузду з'їхали або знущаються! При цьому як приклад наводять колишнє написання поштових індексів, якого майже ніхто не дотримувався, бо це важко.
Дивіться, як впав рівень суспільних дискусій!. Ще 2 роки тому люди обговорювали недоліки або переваги різних виборчих систем, а сьогодні вимушені обговорювати дитячі помилки або зашквари так званих народних обранців.
І чому список кандидатів у бюлетені такий короткий? Щось не видно дебатів по телебаченню, Саме по телебаченню, бо це найбільш підходящий для цього формат.
запрошують тільки своїх, але я наприклад і не напрошуюсь туди, я в свою чергу
неодноразово просив долучити мене до об'явленої для громадськості робочої групи - і
шо ви думаєте мене туди запросили? ) Це не
дивлячись на те скільки я їм відправив листів і особисто зустрічався з
депутатами із т.з. національно-демократичного напрямку - лише відписки або ігнор, хоча деякі й казали що долучать. При тому я їх ще перепитував: може їм щось не зрозуміло про що я їм написав - ні, все їм зрозуміло. Але то таке, мені нещодавно попалося відео з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 політологом Ігорем Душином (для довідки: я з ним не знайом і не підтримую) https://www.youtube.com/watch?v=7GgVm71RfSo&t=29m15s так його з іншими спецами також зігнорували . Так що там казати про пересічних громадян таких як я... Щоб було видно, як я писав цим чинушам свою
аргументацію, почитайте будь ласка невеличкий уривок моїх пропозицій:
Виборцю не потрібно буде
запам'ятовувати та зіставляти порядковий номер із прізвищем кандидата у
депутати та додатково дописувати нулі «0» до двозначності цифр у клітинах, а також
не потрібно вимальовувати за трафаретом каліграфічно цифри, що має зменшити
плутанину, кількість зіпсованих бюлетенів та не зарахованих голосів на
виборах. У запропонованій схемі виборчого бюлетеня, вже не настільки
важливо каліграфічно оформляти свій вибір, оскільки поставити одну будь-яку позначку є
найпростішим варіантом голосування.
Хіба це важко було зрозуміти тоді і хіба ці ж питання ми зараз не підіймаємо? Про це я писав і у стару ВР і в нову Верховну Раду та Зеленському, і я вже не буду тут розписувати про виявлені мною закладені
математичні хиби та ймовірне порушення Конституції у цьому новому Виборчому
кодексі - марно...
Всі- ото бабка мабуть за промоскальських голосуватиме!
Бабця - в минулому році набрала від зелених, так кіпа й лежить. Пічку не розтопиш, горять погано. А оті опжу так добре горять!