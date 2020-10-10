ЦИК разъяснил, как заполнять бюллетень на местных выборах. ВИДЕО

ЦИК утвердила разъяснения о порядке заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховного Совета АР Крым, областных, районных, городских, районных в городе, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов.

Об этом сообщается на сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Это разъяснение разработано с целью обеспечения реализации равных избирательных прав граждан Украины, соблюдения принципов и основ избирательного процесса, одинакового применения положений Избирательного кодекса о порядке заполнения избирательного бюллетеня по местным выборам.

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В частности, в принятом документе четко прописана последовательность заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховного Совета АР Крым, областного, районного, районного в городе совета, а также городского, сельского, поселкового совета территориальной громады с количеством избирателей 10 тысяч и более.

Комиссия разъяснила порядок проставления в таком бюллетене отметки "плюс" (+) или "галочки" (✓), или другой, удостоверяющей волеизъявление избирателя. А также - правильность написания порядкового номера кандидата в депутаты от местной организации политической партии, которую избиратель поддержал. Кроме того, в документе приведены примеры правильного и неправильного заполнения избирательного бюллетеня.