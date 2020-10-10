РУС
Кабмин утвердил критерии доступности избирательных участков для маломобильных граждан: пандусы, тротуары без бордюров, помещения без порогов

Кабинет министров Украины утвердил разработанный Министерством развития громад и территорий проект постановления об утверждении критериев доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения помещений для избирательных участков.

Об этом сообщает пресс-служба Мингромад.

"Эти критерии позволят обеспечить доступность и инклюзивность избирательного процесса, следовательно, будут способствовать соблюдению избирательных прав лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения", - цитирует пресс-служба главу министерства Алексея Чернышева.

Критерии предусматривают обустройство не далее 50 метров от избирательного участка бесплатных паркомест, установление пандусов или подъемных устройств, оборудование путей движения к зданию и помещений избирательных участков средствами ориентирования и информационной поддержки.

Пешеходные дорожки, тротуары и пандусы должны быть ровными и без бордюров, которые могут препятствовать передвижению на креслах колесных или на костылях.

Дверные проемы помещений должны быть без порогов и перепадов высоты пола, ширина дверных проемов и открытых отверстий в стене, а также выходов из помещений избирательных участков на лестничную клетку должна составлять не менее 90 см.

Если помещения избирательных участков невозможно полностью приспособить для нужд лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, местные органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обеспечить беспрепятственный доступ к таким помещениям.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

зависимость ранней естественной смертности от географической близости к мородору

https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Процент людей в Европе, умирающих до 65

Кабмин утвердил критерии доступности избирательных участков для маломобильных граждан: пандусы, тротуары без бордюров, помешения без порогов - Цензор.НЕТ 2374
10.10.2020 11:23 Ответить
+2
думаю за 10 дней должны успеть (и пандусы слепить и дверные проёмы расширить))))
ибо выборы этого года будут уже не поприкольные... но еще и пандемичные и нервично-припадочные (ибо и хочется и колется и ара-хамия не велит))))
10.10.2020 11:31 Ответить
+2
Какая-то забота об инвалидах избирательная, точно к выборам. Забота о явке.
А остальные 364 дня в году инвалидов не существует ? Лицемеры.
10.10.2020 11:32 Ответить
Нет культуры смотреть за своим здоровьем
Европейцы следят конкретно за уровнем холестерина
10.10.2020 11:30 Ответить
Алкоголь безалкогольний...))
10.10.2020 11:25 Ответить
думаю за 10 дней должны успеть (и пандусы слепить и дверные проёмы расширить))))
ибо выборы этого года будут уже не поприкольные... но еще и пандемичные и нервично-припадочные (ибо и хочется и колется и ара-хамия не велит))))
10.10.2020 11:31 Ответить
И шо , за 15 дней везде пандусы построить ?
10.10.2020 11:31 Ответить
Какая-то забота об инвалидах избирательная, точно к выборам. Забота о явке.
А остальные 364 дня в году инвалидов не существует ? Лицемеры.
10.10.2020 11:32 Ответить
Счастье то какое для человека который никогда не будет ходить. Лучше бы их в круиз свозили какой то.
10.10.2020 11:36 Ответить
«Он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить», - пояснил представитель главы города. По его словам, теперь возникают сомнения, может ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить.
Родзинский добавил, что жизни Кернеса ничего не угрожает. Цього допустят однозначно і без слів. Пандус не потрібен- на руках занесуть!
10.10.2020 11:36 Ответить
А заяву подати з довідкою від лікаря про голосування *на дому * слабо !?
10.10.2020 12:01 Ответить
Главное еще не забыть выдать костюмы хим- бактериологической защиты.
10.10.2020 12:20 Ответить
Голосування через додаток Дія . Все решта - чуш собача , корупція і підтасовка результату . Мільйони людей не беруть участь у таких виборах , отже результат апріорі фальшивий .
10.10.2020 14:33 Ответить
 
 