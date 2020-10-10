Кабмин утвердил критерии доступности избирательных участков для маломобильных граждан: пандусы, тротуары без бордюров, помещения без порогов

Кабинет министров Украины утвердил разработанный Министерством развития громад и территорий проект постановления об утверждении критериев доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения помещений для избирательных участков.

Об этом сообщает пресс-служба Мингромад.

"Эти критерии позволят обеспечить доступность и инклюзивность избирательного процесса, следовательно, будут способствовать соблюдению избирательных прав лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения", - цитирует пресс-служба главу министерства Алексея Чернышева.

Критерии предусматривают обустройство не далее 50 метров от избирательного участка бесплатных паркомест, установление пандусов или подъемных устройств, оборудование путей движения к зданию и помещений избирательных участков средствами ориентирования и информационной поддержки.

Пешеходные дорожки, тротуары и пандусы должны быть ровными и без бордюров, которые могут препятствовать передвижению на креслах колесных или на костылях.

Дверные проемы помещений должны быть без порогов и перепадов высоты пола, ширина дверных проемов и открытых отверстий в стене, а также выходов из помещений избирательных участков на лестничную клетку должна составлять не менее 90 см.

Если помещения избирательных участков невозможно полностью приспособить для нужд лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, местные органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обеспечить беспрепятственный доступ к таким помещениям.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.